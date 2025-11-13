Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Вспышка света под водой
Вспышка света под водой
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 15:23

Хребет, который растёт со скоростью ногтя: экспедиция достигла места, где земля кипит в полной темноте

Арктическая экспедиция совершила рекордные сорок погружений под ледяным покровом Северного океана — Сяося Хуан

Китайская исследовательская экспедиция под арктические льды — событие, которое уже называют научным прорывом десятилетия. Это первое в истории пилотируемое погружение к подводному хребту Гаккеля, расположенному между Гренландией и Сибирью. Команда Института глубоководных исследований КНР при поддержке Министерства природных ресурсов Китая совершила более сорока погружений, достигнув глубины 5277 метров.

Подледное путешествие

Главным инструментом миссии стал глубоководный аппарат "Фэндужэ" (Fendouzhe) - один из самых совершенных подводных аппаратов в мире. Он способен выдерживать давление в сотни атмосфер и работать на глубинах свыше пяти километров. Экспедиция проходила в экстремальных условиях — под дрейфующими льдами Северного Ледовитого океана, где любая ошибка могла сделать возвращение невозможным.

"Это последний недостающий элемент мозаики, который помогает понять геологию и жизнь Арктики", — рассказала руководитель миссии, морской геофизик Сяося Хуан.

Аппарат совершал спуски через временные полыньи, а после выполнения задач поднимался на глубину около 200 метров, чтобы с помощью гидролокаторов и камер искать отверстие во льдах для выхода. Когда просветов не оказывалось, ледокол прокладывал путь, разбивая массивы льда.

Сравнение экспедиций

Экспедиция Глубина Тип аппарата Уникальность
Fendouzhe (Китай, 2024) 5277 м Пилотируемый Первое подлёдное глубоководное погружение
Oden Arctic (Швеция, 2016) 3000 м Дистанционный Исследование донных пород
Gakkel Ridge (США-Германия, 2001) 4500 м Дистанционный Открытие гидротермальных источников

Хребет Гаккеля — подводная граница континентов

Хребет Гаккеля тянется на тысячи километров и представляет собой зону спрединга - место, где формируется новая океаническая кора. Этот процесс идёт крайне медленно, со скоростью роста человеческого ногтя, но выделяет достаточно тепла, чтобы создавать гидротермальные источники - подводные гейзеры, поддерживающие жизнь в полной темноте.

"Это место столь удалено и непредсказуемо, что каждое погружение становится открытием само по себе", — отметил морской геохимик Кристофер Герман из Института Вудс-Хоул.

Учёные надеются, что в восточной части хребта существуют активные горячие источники, подобные тем, что американско-германская экспедиция обнаружила в 2001 году. Там кипящие воды, насыщенные серой и минералами, создавали идеальные условия для колоний микроорганизмов, живущих без солнечного света. Такие экосистемы считаются ключом к разгадке происхождения жизни — и на Земле, и на ледяных спутниках планет вроде Европы.

Советы шаг за шагом — как проходила миссия

  1. Подготовка и расчёт маршрута. Ледокол сопровождал аппарат, выбирая безопасные участки дрейфующих льдов.

  2. Погружение. Спуск через полыньи — в условиях ограниченной видимости и постоянного движения льда.

  3. Навигация подо льдом. Система гидролокаторов и камер помогала искать выход на поверхность.

  4. Сбор данных. Учёные брали пробы воды, грунта и биологических образцов.

  5. Анализ. Все материалы доставлены в лаборатории, где началась многолетняя обработка.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  • Ошибка: использование дистанционных аппаратов в зоне плотного ледяного покрова.
    Последствие: потеря связи и невозможность поднять аппарат.
    Альтернатива: применение пилотируемого батискафа с визуальным контролем.

  • Ошибка: погружение без сопровождения ледокола.
    Последствие: невозможность найти выход на поверхность.
    Альтернатива: постоянное взаимодействие с ледоколом через акустическую связь.

  • Ошибка: ограничение миссии кратковременными спусками.
    Последствие: недостаток данных о геологии и химии воды.
    Альтернатива: серия глубоководных длительных погружений.

А что если…

А что если в недрах Гаккеля действительно есть активные источники? Тогда человечество получит новый "живой пример" зарождения жизни без солнечного света — феномен, важный не только для биологии, но и для астробиологии.
А что если там обнаружат редкие минералы? Это может расширить знания о составе земной коры и условиях формирования океанов.
А если подлёдная экосистема окажется устойчивее, чем ожидалось, — возможно, она подскажет, как выживать в экстремальных условиях будущим исследователям других планет.

Плюсы и минусы пилотируемой миссии

Плюсы Минусы
Возможность наблюдения в реальном времени Высокий риск для экипажа
Быстрая реакция на изменения обстановки Ограниченное время погружения
Сбор уникальных образцов и видео Зависимость от ледокольной поддержки
Уточнение геологических моделей Огромные финансовые затраты

FAQ

Почему выбрали именно Арктику?
Потому что здесь скрыта одна из наименее изученных зон спрединга — хребет Гаккеля, где может формироваться новая кора планеты.

Что делает аппарат "Фэндужэ" уникальным?
Он способен работать на глубине свыше 10 км, а его корпус выдерживает давление более 1000 атмосфер.

Как обеспечивалась безопасность экипажа?
Использовалась двойная система связи, аварийный балласт и ледокол сопровождения.

Будут ли опубликованы результаты?
Да, после завершения лабораторного анализа проб в 2026 году.

Что будет дальше?
Планируется новая миссия в восточную часть Арктики с использованием автономных подводных дронов.

Мифы и правда

  • Миф: подо льдами Арктики нет жизни.
    Правда: в районе хребта уже найдены микроорганизмы, живущие при экстремальном давлении.

  • Миф: человек не может выжить подо льдом.
    Правда: современные аппараты обеспечивают полную защиту и жизнеобеспечение экипажа.

  • Миф: такие миссии — лишь демонстрация технологий.
    Правда: они дают реальные научные данные о структуре Земли и возможной внеземной жизни.

Исторический контекст

Хребет Гаккеля впервые исследовали в 2001 году американские и немецкие учёные. Тогда были зафиксированы гидротермальные источники, что стало сенсацией. Китайская экспедиция 2024 года — первая пилотируемая миссия в Арктике, проведённая при участии Китайской академии наук.

"Я никогда не боялась. Для меня это огромная честь — видеть своими глазами то, чего прежде никто не видел", — призналась Сяося Хуан.

Три интересных факта

  1. Давление на глубине 5 км подо льдом эквивалентно 5000 тонн на каждый квадратный метр.

  2. "Фэндужэ" использует акустическую навигацию, способную работать даже при полном отсутствии света.

  3. Некоторые найденные организмы, по предварительным данным, способны выживать при температуре выше 100 °C.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Астероид 2024 YR4 представляет потенциальную угрозу спутникам и лунным базам — Эндрю Ривкин сегодня в 7:28
Шанс один из двадцати пяти — и всё может кончиться кратером в километр: Луна готовится к испытанию

Учёные предупреждают: астероид 2024 YR4 может столкнуться с Луной в 2032 году. В феврале 2026 года телескоп "Джеймс Уэбб" получит последний шанс уточнить орбиту и дать человечеству время на действия.

Читать полностью » Магнитная буря позволила наблюдать полярные сияния в средних широтах — Александр Мельников сегодня в 6:27
Космос вспыхнул — и Земля содрогнулась: магнитная буря достигла почти рекордных значений

В ночь на 12 ноября Землю накрыла одна из самых мощных магнитных бурь последних лет. Что происходит, чем опасно и почему это событие уникально.

Читать полностью » Пещеры Марса показывают признаки эрозии, характерной для водных процессов — Джеймс Балдини сегодня в 5:27
Красная планета плакала — и под её слезами образовались пещеры: наука снова меняет версию

Учёные нашли на Марсе пещеры, сформированные водой, а не лавой. Что это значит для поиска жизни на Красной планете — гипотезы, аргументы и споры исследователей.

Читать полностью » Осьминоги показали признаки коллективного поведения — профессор Тим Коулсон сегодня в 4:14
Когда Земля опустеет, кто займёт трон: ответ прячется под толщей воды

Что если после исчезновения людей разумный вид на Земле будет не из млекопитающих, а из глубин океана? Профессор Оксфорда уверен: ставка на осьминогов.

Читать полностью » Учёные из Ноттингемского университета восстановили зубную эмаль белками сегодня в 3:22
Эмаль возвращается: британская технология обещает зубам второе рождение

Британские учёные создали белковую матрицу, которая восстанавливает зубную эмаль, имитируя природный процесс её роста. Узнай, как это работает и когда появится в клиниках.

Читать полностью » Немецкие инженеры интегрировали квантовую оптику в микрочип — QUDORA Technologies сегодня в 2:11
Немцы поймали свет в клетку из нитрида — и начали новую эру вычислений

Немецкий проект SmaraQ превращает свет в управляемый поток на уровне нанометров, открывая дорогу к квантовым компьютерам нового поколения.

Читать полностью » Арктический фитопланктон начал быстрее расти из-за азота — исследователи Polarstern сегодня в 1:51
Лёд трещит не зря: в недрах Арктики просыпается биологический двигатель планеты

Учёные обнаружили, что под арктическими льдами активно идёт фиксация азота — процесс, считавшийся невозможным. Что это меняет в понимании жизни океанов?

Читать полностью » Генетики обнаружили следы неандертальской ДНК у современных людей — учёные сегодня в 0:25
Неандертальцы не вымерли — они просто растворились в нас: генетики ошарашили мир

Учёные предложили новое объяснение исчезновения неандертальцев: они могли не погибнуть, а просто раствориться среди Homo sapiens — медленно, но необратимо.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес
Хилария и Алек Болдуин посещают семейного психолога для поддержания гармонии в браке — Uncut and Uncensored
Туризм
Доктор Анита Патель: самые грязные места в самолёте — столики-трей
Садоводство
Совместная посадка огурцов и томатов создаёт конфликт микроклимата и снижает урожайность – Михаил Стрельцов
Дом
Сара Апарасио: избыточное средство для стирки и смягчитель полотенец только вредят ткани
Еда
Картофель в куриных котлетах повышает сочность блюда по данным кулинаров
ДФО
Автоконцерны Mercedes-Benz и Mazda подтверждают полный уход без перспектив возвращения в Россию
Красота и здоровье
Подбор нюдового лака улучшает тон кожи по данным мастеров маникюра
Садоводство
Гниль лука развивается при влажности и неправильном хранении – Сергей Волков
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet