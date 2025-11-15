Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Георгины
Георгины
© creativecommons.org by Bernard Spragg is licensed under https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.en
Главная / Садоводство
Елена Малинина Опубликована сегодня в 14:49

Храню клубни в картонной коробке — а весной достаю идеальные, без плесени: способ, который передают садоводы

Выращивание георгинов становится простым при правильной подготовке почвы — Иван Сергеев

Георгины давно привлекли внимание садоводов своей яркостью и разнообразием форм. Эти растения придают участку особую атмосферу, но уход за ними порой вызывает вопросы. Однако если учитывать несколько важных нюансов, георгины вполне можно вырастить без особых усилий.

Георгины удивляют своим разнообразием. Их цветы могут напоминать анемоны, пионы, орхидеи или водяные лилии, а размеры варьируются от компактных бутонов до огромных "тарелочек". Такое богатство форм и цветов делает георгины отличным выбором для любого сада. Преимущество этих растений — способность непрерывно цвести с конца весны до осени. Если правильно ухаживать за ними, они станут источником свежих цветов для букетов.

"Георгины поражают количеством сортов", — отметил садовод Иван Сергеев.

Как вырастить георгины: советы для садоводов

Выращивание георгинов требует не только знаний, но и внимательности. Эти растения достаточно просты в уходе, если следовать нескольким простым рекомендациям. Успешное выращивание начинается с правильной подготовки почвы и выбора сортов.

  1. Подготовьте почву: добавьте компост или перегной для улучшения дренажа и питания.

  2. Используйте садовый инвентарь — лопату, мотыжку и рыхлитель — чтобы формировать посадочные лунки.

  3. Установите опоры для высокорослых сортов (колышки 120-180 см).

  4. Засыпьте клубни рыхлой землёй, оставляя место для полива.

  5. Поливайте умеренно, чтобы избежать переувлажнения.

  6. Мульчируйте поверхность для сохранения влаги.

  7. Подкармливайте растения минеральными удобрениями для цветущих растений каждые 2-3 недели.

  8. В холодных зонах выкапывайте клубни после первых заморозков.

  9. В тёплом климате обеспечьте лёгкую полутень для георгин, чтобы избежать ожогов.

  10. Весной сажайте клубни на солнечных участках, как только минует угроза заморозков.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: посадка в переувлажнённую почву
    Последствие: риск загнивания корней
    Альтернатива: используйте дренажные материалы, такие как песок или компост

  2. Ошибка: отсутствие опор для высокорослых сортов
    Последствие: стебли могут сломаться под тяжестью цветков
    Альтернатива: установите прочные колышки или подпорки до посадки

  3. Ошибка: неправильное хранение клубней
    Последствие: клубни могут заплесневеть или высохнуть
    Альтернатива: храните клубни в картонных коробках или перфорированных пакетах с торфом или опилками

А что если…

  1. Листья почернели после ночных заморозков — пора выкапывать клубни и готовить их к зимнему хранению.

  2. Клубни стали сморщиваться — слегка сбрызните их водой или замочите на ночь.

  3. Куст не даёт много цветков — пересмотрите условия освещённости и подкормки.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Длительное цветение Необходимость выкапывать клубни зимой
Широкий выбор сортов Чувствительность к избыточной влаге
Подходят для срезки Нуждаются в опорах для высоких сортов
Хорошо растут в контейнерах Требуют защиты от жаркого солнца

FAQ

Как выбрать сорт георгинов для своего сада?
Ориентируйтесь на размеры растения и условия освещения. Для небольших участков подходят компактные сорта.

Как часто нужно поливать георгины?
Поливайте умеренно, чтобы не переувлажнить почву. Летняя жара требует более частого полива.

Что делать с георгинами зимой?
В регионах с холодными зимами клубни выкапывают, очищают от земли, сушат и хранят в сухом прохладном месте при температуре 4-7°C.

Мифы и правда

  1. Миф: георгины не подходят для жарких регионов.
    Правда: при должном уходе они прекрасно растут и в жарком климате, если обеспечить им полутень.

  2. Миф: георгины живут только один сезон.
    Правда: клубни можно хранить и использовать много лет, если правильно их сохранять.

  3. Миф: георгины требуют сложного ухода.
    Правда: они не требуют особых усилий, если соблюдать базовые правила: дренаж, полив и своевременная подкормка.

Исторический контекст

  1. Георгины были привезены в Европу в конце XVIII века из Центральной Америки.

  2. В XIX веке они начали активно разводиться, а селекционеры создали множество сортов для украшения садов.

  3. В XX веке георгины стали не только декоративными растениями, но и объектами коллекционирования.

Три интересных факта

  1. Георгины когда-то использовались вместо картофеля, так как их клубни съедобны.

  2. В Европе георгины стали популярны с конца XVIII века и быстро завоевали признание среди садоводов.

  3. Некоторые сорта георгинов могут достигать в диаметре 30 см и более.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Выращивание ананаса дома превращается в увлекательное экологичное хобби — эксперт ботаник сегодня в 10:49
Беру стеклянный стакан и ставлю ананас в тень — корни растут, как на дрожжах, без плесени и гнили

История о том, как обычная верхушка ананаса превращается в полноценное комнатное растение, раскрывая неожиданные нюансы ухода и неожиданные сложности.

Читать полностью » Герань защищает дом от негатива и привлекает любовь — народные приметы сегодня в 10:21
Посадил герань на подоконник — и в доме стало чище: как она защищает от негатива и привлекает любовь

Узнайте, какие растения могут принести удачу и гармонию в дом, а также как за ними ухаживать, чтобы привлечь положительную энергетику.

Читать полностью » Листья замии образовали корни через три месяца, рассказали ботаниками сегодня в 9:20
Оторвала всего восемь листьев — а выросло новое растение: жаль, раньше не знала об этом способе

Вырастить замию из листьев несложно: при хорошем освещении и правильной подготовке листовые пластины дают крепкие корешки и новые побеги. Это медленный, но впечатляющий процесс.

Читать полностью » Подкормка клубники в ноябре улучшает урожай и укрепляет корни — агрономы сегодня в 9:12
Осенью клубника не только отдыхает: подкармливаю правильно — и урожай на следующий год будет в 2 раза больше

Узнайте, как правильно подкормить клубнику осенью, чтобы она дала больший урожай и была готова к зиме.

Читать полностью » Выращивание зелени в воде становится устойчивым трендом домашнего декора — эксперт сегодня в 9:03
Беру обычный стакан воды — и выращиваю зелень без грамма земли: дом сразу становится уютнее

Раскройте секреты выращивания растений в воде! Узнайте, какие виды идеально подходят, как избежать ошибок и создать стильный декор.

Читать полностью » Молодые боковые побеги томатов быстро укореняюся в воде сегодня в 8:16
Одно движение ножниц — и любимый сорт томатов сохранён до весны: главный секрет в выборе побега

Узнайте, как легко и эффективно укоренять томаты осенью! Советы по черенкованию, лучшие сорта и частые ошибки. Откройте секреты успешного выращивания.

Читать полностью » Современные гидропонные установки становятся основой домашнего фермерства — агротехнолог эксперт сегодня в 8:03
Смешиваю удобрение и фильтрованную воду — зелень на гидропонике растёт вдвое быстрее, чем в почве

Мечтаете о свежей зелени круглый год? Узнайте секреты гидропоники, которая позволяет выращ. растения без почвы прямо у вас дома! Советы и хитрости для новичков.

Читать полностью » Озимый чеснок нужно сажать не позднее 3-4 недель до морозов — агрономы сегодня в 8:02
Забыла о весенней посадке чеснока: теперь сажаю осенью — урожай раньше и без лишних усилий

Узнайте, когда и как правильно сажать озимый чеснок для получения здорового и обильного урожая.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье
Модные дома вновь делают ставку на искусственный мех в сезоне 2025/2026 — эксперты индустрии
Дом
Элизабет Шилдс: эфирные масла и меламиновые губки вредят каменным поверхностям
Красота и здоровье
Чеснок смягчил аромат пота у взрослых пациентов, заявили врачи
Питомцы
Ограничители предотвращают застревание кошки в окне — ветеринары
Наука
Древний серебряный кубок иллюстрирует миф о творении мира — Эберхард Цангер
Садоводство
Правильная пересадка фиалки поддерживает цветение и пышную листву — эксперт
Спорт и фитнес
Волейбол на песке укрепляет мышцы ног и кора — олимпийская чемпионка Керри Уолш
Авто и мото
Пластиковая крышка двигателя защищает электрические узлы и снижает риск ожогов — автоэксперты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet