Марина Егорова Опубликована сегодня в 4:44

Каждый день с патчами: темные круги уходят, припухлости исчезают — правда, я не ожидала такого эффекта

Патчи для глаз увлажняют и уменьшают отёки — косметолог

Патчи для глаз — это идеальное решение для борьбы с усталостью, припухлостью и тёмными кругами под глазами. Этот удобный косметический продукт уже давно завоевал популярность среди женщин, став обязательным элементом косметички. Но чтобы патчи действительно приносили пользу, важно правильно выбрать, использовать и хранить их. Об этом сообщает издание Здоровье Mail.

Какие бывают патчи?

Патчи для глаз отличаются по материалу и предназначению:

  1. По материалу:

    • Тканевые патчи: обычно увлажняют и успокаивают кожу.

    • Гидрогелевые патчи: обеспечивают более глубокое питание и восстановление кожи.

  2. По назначению:

    • Для устранения отёков: эти патчи помогают уменьшить припухлость.

    • Для борьбы с морщинами: специальные патчи с антивозрастными свойствами.

    • Для тёмных кругов: средства для осветления области вокруг глаз.

    • Универсальные: обеспечивают увлажнение и тонизирование кожи.

Как правильно наносить патчи?

Чтобы достичь максимального эффекта от патчей, следуйте простым рекомендациям:

  1. Подготовьте кожу: вымойте руки и тщательно очистите лицо, чтобы избежать загрязнений.

  2. Извлекайте патчи пинцетом: это поможет предотвратить попадание бактерий.

  3. Расположите патчи под глазами: убедитесь, что патчи плотно прилегают к коже, обеспечивая лучший контакт с кожей.

  4. Соблюдайте время действия: обычно патчи держат 15-20 минут, но обязательно следуйте инструкции, чтобы не передержать их.

Как правильно снимать патчи?

Снимайте патчи, пока они ещё влажные и не высохли. Если патчи плохо отклеиваются, нанесите немного крема вокруг глаз, чтобы облегчить процесс.

Как хранить патчи?

Правильное хранение патчей поможет продлить срок их использования:

  1. Не храните их в ванной: высокая влажность может повредить средство.

  2. Храните патчи в холодильнике: особенно в тёплое время года, чтобы усилить охлаждающий эффект, который дополнительно помогает снизить отёчность.

