Каждый день с патчами: темные круги уходят, припухлости исчезают — правда, я не ожидала такого эффекта

Патчи для глаз — это идеальное решение для борьбы с усталостью, припухлостью и тёмными кругами под глазами. Этот удобный косметический продукт уже давно завоевал популярность среди женщин, став обязательным элементом косметички. Но чтобы патчи действительно приносили пользу, важно правильно выбрать, использовать и хранить их. Об этом сообщает издание Здоровье Mail.

Какие бывают патчи?

Патчи для глаз отличаются по материалу и предназначению:

По материалу: Тканевые патчи : обычно увлажняют и успокаивают кожу.

Гидрогелевые патчи: обеспечивают более глубокое питание и восстановление кожи. По назначению: Для устранения отёков : эти патчи помогают уменьшить припухлость.

Для борьбы с морщинами : специальные патчи с антивозрастными свойствами.

Для тёмных кругов : средства для осветления области вокруг глаз.

Универсальные: обеспечивают увлажнение и тонизирование кожи.

Как правильно наносить патчи?

Чтобы достичь максимального эффекта от патчей, следуйте простым рекомендациям:

Подготовьте кожу: вымойте руки и тщательно очистите лицо, чтобы избежать загрязнений. Извлекайте патчи пинцетом: это поможет предотвратить попадание бактерий. Расположите патчи под глазами: убедитесь, что патчи плотно прилегают к коже, обеспечивая лучший контакт с кожей. Соблюдайте время действия: обычно патчи держат 15-20 минут, но обязательно следуйте инструкции, чтобы не передержать их.

Как правильно снимать патчи?

Снимайте патчи, пока они ещё влажные и не высохли. Если патчи плохо отклеиваются, нанесите немного крема вокруг глаз, чтобы облегчить процесс.

Как хранить патчи?

Правильное хранение патчей поможет продлить срок их использования: