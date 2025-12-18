Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марса-Алам
© Carnelia Beach, Marsa Alam by Andrew A. Shenouda is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license
Андрей Волков Опубликована сегодня в 21:13

Хотели новогоднюю сказку — получили спокойный ужин: чем Египет удивляет в ночь на 1 января

Новый год на курортах Египта проходит внутри отелей без уличных праздников — автор канала Египет и окрестности

Праздничные ожидания часто не совпадают с реальностью, особенно когда речь идет о встрече Нового года за рубежом. Египет — популярное зимнее направление, но атмосфера праздника здесь отличается от того, что многие привыкли ожидать. Всё зависит от города, типа отдыха и личных предпочтений туристов. Об этом рассказывает автор Дзен-канала "Египет и окрестности".

Новый год на курортах и в городах Египта

На египетских курортах Новый год в основном отмечают в пределах отелей. Именно здесь сосредоточена вся праздничная жизнь: организуют ужины, шоу-программы и символическую встречу полуночи. За пределами гостиничных комплексов торжественная атмосфера практически не ощущается, а прогулки по городу в новогоднюю ночь редко оставляют яркие впечатления. Массовых гуляний, концертов или уличных представлений, как в других странах, здесь нет.

В отелях праздник начинается рано, обычно около восьми вечера, и заканчивается вскоре после наступления Нового года. Формат встреч, как правило, более спокойный и рассчитан на отдых, чем на ночные танцы до утра. Анимационные команды готовят более разнообразную программу, приглашают артистов и танцевальные коллективы, но крупных театрализованных шоу обычно не бывает.

В отелях категории ниже четырёх звёзд праздник может ограничиться лишь ужином без развлечений. В таких случаях туристы часто выбирают клубы или рестораны, где хотя бы ощущается больше оживления. При выборе отеля многие ориентируются на отзывы и опыт других путешественников, особенно в популярных курортных местах, таких как Хургада и Шарм-эль-Шейх, где уровень сервиса может сильно отличаться, даже в рамках одной категории.

Каир: Новый год без иллюзий

В столице Египта Новый год проходит почти незаметно. Украшения можно встретить лишь в отдельных местах, преимущественно в заведениях, ориентированных на иностранных туристов. Фейерверки и уличные праздники в Каире не являются частью местной традиции. Однако в клубах и ресторанах в эту ночь многолюдно, для местных жителей это скорее повод выйти из дома, а не значимый праздник.

Туристам важно помнить, что Новый год в Египте не сопровождается привычными массовыми уличными гуляниями, а сама праздничная атмосфера ощущается в основном внутри отелей и клубов. Также стоит учитывать, что правила въезда в страну могут меняться. Несмотря на то, что Египет остаётся относительно удобным направлением с точки зрения визовых требований, вопросы визы могут стать дополнительным фактором при планировании поездки, особенно на фоне обсуждений новых условий въезда в страну.

