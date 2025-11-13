Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Марина Егорова Опубликована сегодня в 12:24

Хотела восполнить нехватку солнца, но добавки обернулись неожиданными последствиями

Витамин D приводит к повреждению почек при хроническом передозировании биодобавками — Наталья Кузнецова

Зима в современном климате всё чаще приносит не белоснежные пейзажи, а серость, сырость и нехватку солнца. Организм страдает от дефицита ультрафиолета, а вместе с ним — и от недостатка витамина D, известного как "солнечный витамин". Он необходим для крепких костей, сильного иммунитета и здорового обмена веществ. Но как выяснилось, чрезмерное стремление восполнить этот дефицит может быть не менее опасным, чем его отсутствие.

Что говорят специалисты

Медики напоминают, что оптимальная суточная норма витамина D — 20 микрограммов (800 МЕ). Однако анализ популярных биодобавок показал тревожную картину: из 23 проверенных средств лишь 4 соответствовали нормам, а в некоторых концентрация доходила до 100 микрограммов — в пять раз выше безопасного уровня.

"Передозировка витамина D может нанести серьёзный вред почкам и вызвать интоксикацию организма", — отмечает эндокринолог Наталья Кузнецова.

При чрезмерном приёме появляются симптомы — тошнота, боли в животе, слабость, нарушение сна. Это происходит из-за того, что избыток витамина повышает уровень кальция в крови, вызывая перегрузку внутренних органов.

Кому действительно нужен витамин D

Дополнительный приём показан:

  • людям старше 60 лет;

  • тем, кто редко бывает на солнце (офисные работники, жители северных регионов);

  • людям с хроническими заболеваниями печени, почек и желудочно-кишечного тракта.

Здоровым людям, активно проводящим лето на улице, как правило, не требуется постоянный приём добавок. Достаточно естественного синтеза витамина при солнечном свете.

Сравнение

Категория людей Необходимость добавки Рекомендованная доза
Дети и подростки При недостатке солнца 10-15 мкг
Взрослые до 60 лет При ограниченном пребывании на солнце 15-20 мкг
Люди старше 60 лет Обязательно зимой 20-25 мкг
Беременные По назначению врача Индивидуально

Ошибка — последствия — альтернатива

  • Ошибка: принимать витамин D без анализа крови.
    последствие: риск передозировки и нарушения обмена кальция.
    альтернатива: сдать анализ на 25(OH)D и подобрать дозу индивидуально.

  • Ошибка: совмещать приём нескольких препаратов с витамином D.
    последствие: суммарная доза превышает норму.
    альтернатива: использовать только одно средство, контролируя содержание витамина.

  • Ошибка: принимать витамин D круглый год.
    последствие: накопление вещества и риск токсичности.
    альтернатива: делать перерывы весной и летом, если уровень витамина достаточный.

А что если…

Если зимой вы часто чувствуете усталость, апатию и сонливость — это может быть следствием нехватки солнечного света. Но прежде чем покупать добавки, стоит проверить уровень витамина D в крови. Если он ниже 30 нг/мл, врач назначит терапевтическую дозу на ограниченный срок.

Иногда достаточно скорректировать питание: добавить в рацион жирную рыбу (лосось, скумбрию, сельдь), яйца, сливочное масло и печень трески. В сочетании с короткими прогулками на дневном свету это помогает естественно повысить уровень витамина.

Плюсы и минусы

Аспект Плюсы Минусы
Приём по назначению врача Поддерживает иммунитет и кости Требует регулярного контроля анализов
Самовольный приём Временно улучшает самочувствие Опасен для почек и сердца
Естественное получение (через солнце и питание) Безопасно и физиологично Недостаточно зимой в северных регионах

Советы шаг за шагом

  1. Проконсультируйтесь с врачом и сдайте анализ на уровень витамина D.

  2. Выберите препарат с дозировкой не выше 800 МЕ, если врач не назначил иное.

  3. Принимайте витамин с пищей, содержащей жиры — так он лучше усваивается.

  4. Не комбинируйте несколько источников витамина D.

  5. Контролируйте уровень каждые 3-6 месяцев, особенно при длительном приёме.

FAQ

Можно ли получить витамин D из солнца зимой?
Да, но только в регионах с активным солнечным излучением. На большей части России зимой солнца недостаточно.

Стоит ли принимать витамин D детям?
Да, но только под контролем педиатра — дозы для детей ниже, чем для взрослых.

Какие продукты богаты витамином D?
Жирная рыба, яичные желтки, сливочное масло, печень трески, молочные продукты.

Мифы и правда

  • Миф: витамин D безвреден, ведь это "солнечное вещество".
    правда: передозировка может вызвать отравление и поражение органов.

  • Миф: чем больше, тем лучше.
    правда: превышение нормы ведёт к гиперкальциемии и повреждению почек.

  • Миф: добавки можно принимать без назначения врача.
    правда: только анализ крови покажет реальную потребность организма.

Исторический контекст

О витамине D впервые заговорили в начале XX века, когда врачи искали способ предотвратить рахит у детей. Тогда стало ясно, что солнечный свет играет решающую роль в его синтезе. Позднее витамин стали добавлять в продукты, а сегодня он выпускается в виде биодобавок. Однако с ростом их популярности появилась новая проблема — гипервитаминоз D, который встречается всё чаще именно зимой.

"Важно помнить, что витамин D — это не просто полезное вещество, а активный гормональный регулятор, требующий осторожности в применении", — подчёркивает эндокринолог Анна Роговская.

Три интересных факта

  1. Витамин D синтезируется в коже под воздействием солнца всего за 15-20 минут.

  2. Чрезмерное употребление витамина может вызывать отложение кальция в сосудах.

  3. По статистике, около 60% жителей северных регионов страдают его дефицитом зимой.

