Дума Югры
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 17:25

Миссия выполнима за два месяца: скорость найма в Югре обогнала все ожидания экспертов

Ханты-Мансийский автономный округ по итогам 2025 года оказался в числе лидеров российского рейтинга регионов с минимальным уровнем безработицы. По данным аналитиков РИА-Новости, Югра закрепилась на пятой строчке списка с показателем в 1%. В округе зафиксирована высокая скорость найма персонала, превышающая общероссийские темпы. Всего за отчетный период трудоустроиться смогли более 130 тысяч жителей региона. Помимо Югры, в топ рейтинга вошли Москва, Ямало-Ненецкий автономный округ, а также Новгородская и Калужская области.

Статистика и динамика занятости

Уровень безработицы в Югре за прошедший год продемонстрировал положительную динамику. Если сравнивать с результатами 2024 года, число стоящих на учете нуждающихся в работе граждан сократилось. Стабильность внутреннего рынка труда подтверждается тем фактом, что более 130 тысяч соискателей успешно нашли себе постоянное место деятельности.

Показатель в 1% выглядит особенно убедительно на фоне общероссийских цифр. В среднем по стране коэффициент безработицы достигает 2,2%. Региональные власти фокусируются на создании условий для оперативного заполнения существующих вакансий во всех ключевых отраслях экономики округа.

Серьезным контрастом выступают регионы с критическими показателями занятости. Например, в Ингушетии доля жителей, не имеющих профессиональной реализации, достигает 25,5%. Столь значительный разрыв наглядно иллюстрирует различия в структуре экономики и возможностях рынка труда между субъектами федерации.

Скорость поиска работы

Одним из важнейших индикаторов здоровья экономики считается время, которое соискатель тратит на поиск подходящей вакансии. Югорчане, по данным аналитиков, решают этот вопрос быстрее большинства россиян. Средний период ожидания отклика от работодателя в округе составляет всего 2,5 месяца.

Для сравнения, в масштабах всей страны этот временной промежуток значительно шире — порядка пяти месяцев. Столь стремительный отклик рынка демонстрирует высокую потребность в кадрах и отлаженную систему взаимодействия между службами занятости и коммерческим сектором.

"Эффективность трудоустройства в регионе напрямую зависит от того, насколько быстро удается закрыть потребности работодателей. Югра сегодня показывает пример мобильности кадровых ресурсов, когда производственный запрос оперативно встречается с предложением от сотрудников. Минимальный период поиска работы в нашем округе становится мощным стимулом для притока специалистов и развития локальных бизнес-проектов. Удержать эту планку поможет продолжение программ переподготовки кадров под актуальные нужды экономики."

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Масштабы общероссийского тренда

Включение Югры в топ-5 регионов с низкой безработицей фиксирует укрепление позиций округа как территории с высоким уровнем экономической активности. Конкуренция с такими мощными промышленными и административными центрами, как Москва и Ямал, подтверждает устойчивость региональной модели управления.

Статистика по региону не является изолированным эпизодом, а отражает комплексный подход к развитию инфраструктуры. Инвестиции в крупные проекты создают рабочие места, что позволяет удерживать показатель 1% без резких колебаний. Такая ситуация требует от органов власти постоянного контроля над качеством предлагаемых вакансий.

Успешный опыт субъектов из первой пятерки рейтинга может стать ориентиром для менее успешных в плане безработицы регионов. Эксперты отмечают, что высокая мобильность труда и готовность компаний инвестировать в персонал остаются главными инструментами борьбы с вынужденным простоем граждан.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

