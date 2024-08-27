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Ротенберг выступил против написания фамилий в КХЛ кириллицей
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Ротенберг выступил против написания фамилий на футболках хоккеистов кириллицей

Ротенберг выступил против написания фамилий в КХЛ кириллицей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг заявил, что фамилии игроков на форме в КХЛ нельзя писать на кириллице из-за того, что матчи смотрят за границей.

"Например, огромный рынок в Индии. Но индусы не читают кириллицу. Огромный рынок в Китае, но и китайцы не читают кириллицу. Как они поймут, кто на льду Кузнецов? Давайте подумаем о зрителях", — цитирует Ротенберга "Матч ТВ".

Напомним, что в следующем сезоне во Всероссийской хоккейной лиге решили начать писать фамилии игроков на форме на русском языке.

Фото: commons. wikimedia.org/Frolzart (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license).

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