Охота косаток на кита
Охота косаток на кита
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 15:00

Хищники перестали соперничать: в северных морях зафиксирован тревожный перелом в экосистеме

Косатки и дельфины охотятся совместно у берегов Канады — биолог Форчун

Два главных хищника северной акватории неожиданно продемонстрировали уникальную способность к сотрудничеству. Новое исследование, опубликованное в Scientific Reports, зафиксировало редкий для океанских экосистем случай: северные косатки и тихоокеанские белобокие дельфины охотятся вместе у берегов Британской Колумбии. Это открытие меняет представления учёных о поведении крупных морских животных и их взаимосвязях. Об этом сообщает Scientific Reports.

Необычное партнёрство хищников

Команда исследователей из Университета Британской Колумбии, Далхаузи, Института Лейбница и Института Хакай наблюдала синхронные движения косаток и дельфинов, фиксируя их взаимодействие с помощью дронов и биометрических меток на присосках. Оказалось, что животные объединяют усилия, когда охотятся на крупного лосося чавычу — одного из самых ценных видов тихоокеанской ихтиофауны.

"Мы давно знали, что косатки взаимодействуют с дельфинами, но видеть, как они ныряют и охотятся синхронно, полностью меняет наше представление о значении этих встреч", — отметила ведущий автор исследования доктор Сара Форчун.

Полученные материалы демонстрируют удивительную координацию: хищники двигаются рядом, разделяют добычу и явно пользуются преимуществами совместного поведения. Косатки часто следуют за дельфинами, полагаясь на их более чуткую эхолокацию.

Исследователи предполагают, что дельфины помогают крупным китам находить лососей, размер которых превышает возможности самих дельфинов. После того как добыча разделена на более мелкие части, дельфины забирают остатки, что делает взаимодействие взаимовыгодным.

"Этот стратегический альянс необычен", — подчеркнул доктор Эндрю Трайтс, профессор Университета Британской Колумбии.

Как проходит совместная охота

Ход охоты удалось отслеживать благодаря новым технологиям. Биометрические метки CATS фиксировали трёхмерные движения, акустические сигналы и особенности кормления в реальном времени. С воздуха дроны позволяли увидеть синхронность движений животных.

Пилот Кит Холмс первым обратил внимание на совместные охотничьи манёвры.

"Сверху видно невероятное количество активности. Было ясно, что животные общаются и активно добывают пищу вместе", — сказал он.

Исследователи обнаружили 258 случаев близкого взаимодействия дельфинов и косаток. При этом агрессии между видами не наблюдалось — напротив, вся активность была связана с поиском и поеданием рыбы.

"Все участники выигрывают", — объясняет доктор Форчун.

Почему кооперация выгодна обоим видам

С биологической точки зрения сотрудничество между двумя крупными хищниками — явление редкое. Однако в данном случае оно объясняется сочетанием экологических факторов и поведенческих преимуществ.

  1. Косатки экономят энергию.
    Они используют эхолокационные сигналы дельфинов, которые легче находят подвижные косяки лосося.

  2. Дельфины получают защиту.
    Присутствие косаток снижает риск нападения других хищников.

  3. Обе стороны получают пищевую выгоду.
    Крупный лосось слишком велик для дельфинов — косатки помогают его добыть, а дельфины забирают остатки.

  4. Повышается эффективность охоты.
    Синхронные манёвры позволяют быстрее находить добычу и избегать её ухода в глубину.

Такое взаимодействие говорит о высокой когнитивной гибкости обоих видов и их способности адаптироваться к изменению экологических условий.

Что показали методы исследования

Полевые наблюдения проводились у северного побережья Ванкуверского острова. Учёные использовали длинные карбоновые шесты и присоски, прикреплявшиеся к взрослым здоровым китам. Присоски безопасно отпадали, фиксируя данные о:

• глубине погружений;
• скорости движений;
• импульсах эхолокации;
• звуках, сопровождающих кормление.

Работа сочетала аэрофотосъёмку и подводный анализ, что позволило увидеть координацию, ранее недоступную для наблюдений.

Сравнение: кооперация в океане и на суше

  1. Косатки + дельфины: редкий пример сотрудничества хищников ради выгоды обеих сторон.

  2. Волчьи стаи: кооперация внутри одного вида, а не межвидовая.

  3. Хищные птицы: иногда охотятся рядом, но без прямой координации.

  4. Акулы: могут следовать друг за другом, но их взаимодействие скорее конкурентное.

Таким образом, союз косаток и дельфинов выделяется уникальной степенью взаимного участия и сложностью поведения.

Плюсы и минусы межвидовой охоты

Плюсы:

  1. Повышение эффективности поиска рыбы.

  2. Экономия энергии у крупных хищников.

  3. Снижение риска для дельфинов.

  4. Улучшение устойчивости пищевых цепей.

Минусы:

  1. Неясно, насколько устойчиво такое сотрудничество.

  2. Поведение может измениться при снижении численности лосося.

  3. Зависимость дельфинов от косаток может привести к перестройке групп.

  4. Вмешательство человека (туризм, суда) может нарушить координацию.

Советы шаг за шагом для изучения подобных явлений

  1. Использовать методы аэрофотосъёмки для фиксирования поведения с воздуха.

  2. Применять биометрические датчики для анализа подводной активности.

  3. Проводить длительные полевые наблюдения для оценки устойчивости поведения.

  4. Сопоставлять данные разных видов, чтобы выявить взаимное влияние.

  5. Разрабатывать модели пищевых цепей для прогноза изменений в экосистемах.

Популярные вопросы о совместной охоте косаток и дельфинов

  1. Почему дельфины не боятся косаток?
    В данном регионе косатки питаются рыбой, а не морскими млекопитающими, поэтому угрозы для дельфинов нет.

  2. Часто ли встречается такое сотрудничество?
    Пока это редкое явление, но новые технологии помогают фиксировать больше подобных случаев.

  3. Может ли кооперация исчезнуть?
    Да, если изменится численность лосося или условия среды, но сейчас союз приносит пользу обоим видам.

