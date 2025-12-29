Вот что скрывала земля Монголии: учёные в шоке от сохранности древних захоронений кочевников

Поиск меди в центральной Монголии неожиданно вывел исследователей на след куда более древних "богатств". Во время геологоразведки на месторождении Оют специалисты наткнулись на группу курганов, которые относятся к погребальным традициям кочевников разных эпох. Находка показала, как промышленная работа может пересекаться с охраной наследия и давать новые данные о прошлом степей. Об этом сообщает агентство MONTSAME.

Курганы в зоне разведки

Разведочные работы на Оюте ведёт государственная горнодобывающая корпорация "Эрденет" по правительственному разрешению в пределах аймаков Орхон и Булган — региона, который давно считается одним из ключевых культурных узлов древних степных цивилизаций, связанных с формированием кочевых империй Центральной Азии. Экспедиции стартовали в 2023 году и, помимо оценки ресурсов месторождения, привели к археологическому открытию.

В 2024 году в районе работ обнаружили десять курганов типа хиргисуур. По монгольским правилам охраны культурного наследия промышленную активность рядом с объектами приостановили, а к площадке привлекли археологов для фиксации и изучения находок.

Что удалось выяснить археологам

Полевые исследования вела археологическая группа EMC совместно с Институтом кочевой археологии Национального университета Монголии. Работы продолжались несколько месяцев и завершились подготовкой детального отчёта в октябре.

Все десять захоронений раскопали и задокументировали. Четыре кургана уверенно отнесли к бронзовому веку, ещё четыре пока не получили точной датировки, а два оказались средневековыми — ориентировочно VIII-XIII веков. Отдельно подчёркивается высокая сохранность части погребений, что важно для степных районов, где климат и эрозия нередко разрушают памятники.

В могилах нашли предметы, типичные для кочевых погребальных обрядов: бронзовые толи, фрагменты войлока, кости животных и различные подношения. Такие комплексы помогают понять не только бытовую сторону жизни, но и представления о статусе, ритуале и "пути" человека после смерти.

Почему хиргисуур важен для карты степи

Хиргисуур (херексур) — особый тип каменных курганов, характерный прежде всего для позднего бронзового века в Монголии и сопредельных районах Внутренней Азии. Их нередко рассматривают не только как могилы, но и как ритуальные ориентиры в ландшафте, связанные с памятью рода и закреплением территории, подобно другим формам древних погребальных комплексов степей.

Факт обнаружения хиргисууров на Оюте поддерживает представление о том, что Орхон и Булган на протяжении тысячелетий служили коридорами кочевого движения и церемониальной активности. Долина Орхона, уже известная как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, в этом смысле выглядит не набором "разрозненных эпох", а пространством с заметной преемственностью практик.

Открытие наглядно показывает, что баланс между добычей ресурсов и сохранением культуры возможен, когда геологи, государственные структуры и учёные работают по единым правилам — и вовремя "останавливают технику", чтобы дать слово истории.