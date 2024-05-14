Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 14.05.2024 : 91,633
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 14.05.2024 : 98,8486
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 8:50

Военкомы не ночуют в Херсоне, боясь возмездия местных

Сотрудники военкоматов из западных областей Украины на ночь уезжают из Херсона в окрестности Николаева, опасаясь возмездия местных жителей, рассказали РИА Новости источники в пророссийском подполье города.

Мир

США нашли Patriot для Украины

США нашли Patriot для Украины

Консультант президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что ежедневно общается с союзниками в поисках ПЗРК Patriot для Украины и полагает, что нашел страну, готовую ими поделиться.

Читать полностью
Энтони Блинкен посетит Киев в ближайшее время

Энтони Блинкен посетит Киев в ближайшее время

Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе.

Читать полностью

Общество

В России увеличилась стоимость кроссовера Changan Uni-T

В России увеличилась стоимость кроссовера Changan Uni-T

Изначально поступивший в продажу в июне 2023 года, автомобиль Changan Uni-T подорожал на 180 тыс. руб. и теперь стоит 2 899 900 руб. за комплектацию Luxe и 2 999 900 руб. за версию Tech.

Читать полностью
Ученые выяснили, что аэробные упражнения защищают организм от воспаления при ожирении

Ученые выяснили, что аэробные упражнения защищают организм от воспаления при ожирении

Исследование, проведенное Копенгагенским университетом и представленное на Европейском конгрессе по ожирению в Италии, выявило, что аэробные упражнения эффективно борются с воспалением, связанным с ожирением.

Читать полностью

Новости