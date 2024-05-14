Сотрудники военкоматов из западных областей Украины на ночь уезжают из Херсона в окрестности Николаева, опасаясь возмездия местных жителей, рассказали РИА Новости источники в пророссийском подполье города.
США нашли Patriot для Украины
Консультант президента США по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что ежедневно общается с союзниками в поисках ПЗРК Patriot для Украины и полагает, что нашел страну, готовую ими поделиться.
Энтони Блинкен посетит Киев в ближайшее время
Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Украину на этой неделе.
В России увеличилась стоимость кроссовера Changan Uni-T
Изначально поступивший в продажу в июне 2023 года, автомобиль Changan Uni-T подорожал на 180 тыс. руб. и теперь стоит 2 899 900 руб. за комплектацию Luxe и 2 999 900 руб. за версию Tech.
Ученые выяснили, что аэробные упражнения защищают организм от воспаления при ожирении
Исследование, проведенное Копенгагенским университетом и представленное на Европейском конгрессе по ожирению в Италии, выявило, что аэробные упражнения эффективно борются с воспалением, связанным с ожирением.