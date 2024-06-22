Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 87,9595
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 22.06.2024 : 94,2606
В Харькове авиабомба поразила производственное предприятие
  1. Главная
  2. Спецоперация на Украине
  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 19:02

В Харькове авиабомба поразила производственное предприятие

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела города было повреждено здание производственного предприятия. Его слова приводит Телеграм-канал украинского издания "Страна".

"Авиабомба в Харькове попала в том числе по производственному предприятию", — заявил градоначальник.

Терехов уточнил, что всего ВС РФ нанесли четыре удара авиабомбами. В Харьковской области уже в течение 8 часов работает воздушная тревога.

Ранее Украина обесточила критическую инфраструктуру в Запорожье.

Фото: commons.wikimedia.org/Фрэнк Гарзельник.

Мир

Генерал ВС США Феррари заявил о необходимости подготовиться к войне с КНР

Генерал ВС США Феррари заявил о необходимости подготовиться к войне с КНР

Штаты должны начать подготовку к войне с Поднебесной и избавиться от зависимости ОПК от Пекина, заявил генерал США Джон Феррари в интервью Daily Mail. Уже сейчас необходимо готовить цепочки поставок к войне, подчеркнул военный.

Читать полностью
CSIS: КНР способна усмирить Тайвань карантином без выстрелов

CSIS: КНР способна усмирить Тайвань карантином без выстрелов

Китайские солдаты могут захватить Тайвань, не прибегая к войне и просто объявив о проведении правоохранительной операции вокруг острова, что приведёт к экономической блокаде, сообщает CNN со ссылкой на Центр стратегических исследований CSIS.

Читать полностью

Общество

Врач Поздняков: холеру можно перепутать с кишечными инфекциями

Врач Поздняков: холеру можно перепутать с кишечными инфекциями

Инфекционист Андрей Поздняков предупредил, что холеру можно перепутать с другими кишечными инфекциями из-за схожести симптомов, таких как рвота, диарея и повышенная температура.

Читать полностью
В Лондоне интегрировали технологии виртуальной реальности с МРТ

В Лондоне интегрировали технологии виртуальной реальности с МРТ

Исследователи из Королевского колледжа Лондона интегрировали технологии виртуальной реальности с магнитно-резонансной томографией (МРТ), чтобы улучшить точность диагностических процедур у детей.

Читать полностью

Новости