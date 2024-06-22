Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в результате обстрела города было повреждено здание производственного предприятия. Его слова приводит Телеграм-канал украинского издания "Страна".

"Авиабомба в Харькове попала в том числе по производственному предприятию", — заявил градоначальник.

Терехов уточнил, что всего ВС РФ нанесли четыре удара авиабомбами. В Харьковской области уже в течение 8 часов работает воздушная тревога.

Ранее Украина обесточила критическую инфраструктуру в Запорожье.

Фото: commons.wikimedia.org/Фрэнк Гарзельник.