Приоритетной целью наступления ВС России на Харьковском направлении является создание буфера безопасности, который не даст украинским военным обстреливать Белгородскую область. Об этом NewsInfo.Ru сообщил военный эксперт Пётр Колчин.
"Освобождение приграничных территорий не даст украинской артиллерии наносить удары. И, как мы уже видели, после освобождения Авдеевки интенсивность резко сократилась. И думаю, что в данном контексте произойдет так же: именно создание этого буфера позволит защитить Белгород от вражеских нацистов", — рассказал он.
Говоря о взятии под контроль ВС России Харькова, собеседник NewsInfo.Ru отметил, что в том положении, которое складывается вокруг города сейчас, маловероятен его полномасштабный штурм.
Фото: Минобороны России (Creative Commons Attribution 4.0 Licence)
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