Воружённые силы РФ нанесли удар по району в Харькове, где расположен пункт временной дислокации полиции. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

"В 6 утра сообщили из Харькова о двух тяжелых прилетах", — рассказал он.

Лебедев добавил, что из харьковской полиции Киев формирует военные подразделения для отправки на восток Украины. По данным подполья, в сторону Великой Даниловки на северо-востоке города направились семь экипажей скорой помощи.

В 5.40 произошёл взрыв в районе села Циркуны под Харьковом, где подполье фиксирует скопление личного состава ВСУ, рассказал собеседник агентства.

"Туда привозят даже с Винницы подразделения, потом всех перебирают и на разные направления увозят", — сообщил координатор подполья.

Ранее Мария Захарова назвала "отчаянной ложью" слова британского премьера Сунака, обвинившего Россию в ядерной эскалации.

Фото: Flick/Адам Джонс (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).