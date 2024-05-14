Воружённые силы РФ нанесли удар по району в Харькове, где расположен пункт временной дислокации полиции. Об этом РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
"В 6 утра сообщили из Харькова о двух тяжелых прилетах", — рассказал он.
Лебедев добавил, что из харьковской полиции Киев формирует военные подразделения для отправки на восток Украины. По данным подполья, в сторону Великой Даниловки на северо-востоке города направились семь экипажей скорой помощи.
В 5.40 произошёл взрыв в районе села Циркуны под Харьковом, где подполье фиксирует скопление личного состава ВСУ, рассказал собеседник агентства.
"Туда привозят даже с Винницы подразделения, потом всех перебирают и на разные направления увозят", — сообщил координатор подполья.
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Фото: Flick/Адам Джонс (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic).
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