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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 12:55

Киев сменил командующего группировкой ВСУ "Харьков"

На фоне российского наступления Киев назначил нового командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ на харьковском направлении. Юрия Галушкина на этом посту сменил Михаил Драпатый, сообщает "РБК-Украина".

Мир

Генпрокурор Краснов: власти Канады одержимы русофобией

Генпрокурор Краснов: власти Канады одержимы русофобией

Генпрокурор Краснов раскритиковал санкции Канады против российского надзорного ведомства.

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Forbes: Наступление ВС РФ на Севере может оказаться коварной ловушкой

Forbes: Наступление ВС РФ на Севере может оказаться коварной ловушкой

Наступление ВС РФ на территории Харьковской области может представляться для ВСУ коварной ловушкой, утверждает наблюдатель Дэвид Экс в статье Forbes.

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Общество

Правнучка Чкалова объявлена в уголовный розыск

Правнучка Чкалова объявлена в уголовный розыск

Правнучку советского летчика Валерия Чкалова объявили в уголовный розыск, данные ее карточки появились в базе данных МВД.

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Сильнейшую в этом веке магнитную бурю 11 мая обещает профессор Богачев

Недавний каскад вспышек на солнце грозит спровоцировать сильнейшую магнитную бурю за последние два десятилетия на нашей планете, сообщают в РАН.

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Новости