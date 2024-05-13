На фоне российского наступления Киев назначил нового командующего оперативно-тактической группировкой ВСУ на харьковском направлении. Юрия Галушкина на этом посту сменил Михаил Драпатый, сообщает "РБК-Украина".
Генпрокурор Краснов: власти Канады одержимы русофобией
Генпрокурор Краснов раскритиковал санкции Канады против российского надзорного ведомства.
Forbes: Наступление ВС РФ на Севере может оказаться коварной ловушкой
Наступление ВС РФ на территории Харьковской области может представляться для ВСУ коварной ловушкой, утверждает наблюдатель Дэвид Экс в статье Forbes.
Правнучка Чкалова объявлена в уголовный розыск
Правнучку советского летчика Валерия Чкалова объявили в уголовный розыск, данные ее карточки появились в базе данных МВД.
Сильнейшую в этом веке магнитную бурю 11 мая обещает профессор Богачев
Недавний каскад вспышек на солнце грозит спровоцировать сильнейшую магнитную бурю за последние два десятилетия на нашей планете, сообщают в РАН.