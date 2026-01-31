Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Готовим вместе
Готовим вместе
© https://unsplash.com by Becca Tapert is licensed under Free
Главная / Еда
Ирина Корнилова Опубликована сегодня в 15:29

Зимой варю только такой суп: острый, сливочный и настолько сытный, что хватает миски

Горячая миска густого супа способна сделать больше, чем тёплый шарф и плед вместе взятые. Зимой особенно тянет к блюдам, которые не просто насыщают, а буквально возвращают ощущение уюта и энергии. Острые супы с лапшой идеально справляются с этой задачей, сочетая тепло, яркий вкус и насыщенную текстуру. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на кулинара Равиндера Бхогала.

Суп как способ пережить зиму

Зимняя еда редко бывает лёгкой — и это скорее плюс, чем минус. По словам Равиндера Бхогала, в холодные месяцы хочется не просто кремового бульона, а блюда с характером, глубиной и остротой. Такой суп должен быть достаточно насыщенным, чтобы есть его не только ложкой, но и палочками или вилкой, чувствуя каждый ингредиент.

"Одно из лучших средств для поднятия настроения — это глубокая миска горячего, восстанавливающего супа. В январские холода мне нужно что-то более острое и интенсивное, с текстурой и смелым вкусом", — говорит кулинар Равиндер Бхогал в колонке для The Guardian.

Именно такими качествами обладает бирманский кхао све — суп, который сочетает в себе кокосовый бульон, лапшу и целый набор добавок, позволяющих собрать вкус "под себя".

Кхао све — бирманская классика с вариациями

Кхао све готовят на основе кокосового молока и бульона, благодаря чему он получается одновременно сливочным и насыщенным. Важную роль играют специи: корица, бадьян, куркума и чили создают тёплый, многослойный аромат. Традиционно в суп добавляют курицу, но рецепт легко адаптировать, заменив мясо овощами, тофу или морепродуктами.

Гибкость — одно из главных достоинств этого блюда. Гарниры подаются отдельно: хрустящий шалот, арахис, яйца, зелень и дольки лайма позволяют каждому настроить баланс остроты, кислоты и текстуры. В результате одна и та же основа каждый раз раскрывается по-новому.

Как готовится согревающий суп с лапшой

Приготовление начинается с медленного обжаривания специй и лука, чтобы они раскрыли аромат и дали бульону глубину. Затем добавляются чеснок, имбирь, лемонграсс и листья лайма, после чего масса загущается мукой и соединяется с бульоном и кокосовым молоком. Курицу тушат до мягкости, а финальный вкус регулируют рыбным соусом, соком лайма и сахаром.

Готовый суп разливают поверх заранее приготовленной лапши и подают с гарнирами. Такой подход делает блюдо не только сытным, но и интерактивным — каждый элемент играет свою роль, а вкус собирается прямо в миске.

Кхао све — пример того, как одна тарелка может заменить полноценный обед и одновременно стать источником тепла и настроения. В разгар зимы такие блюда особенно ценны: они насыщают, согревают и дают ощущение заботы без лишней сложности.

Автор Ирина Корнилова
Ирина Корнилова — шеф-повар, технолог (ВШБиПП) с 10-летним опытом. Эксперт по качеству питания, устойчивой гастрономии и ресторанному консалтингу.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Винегрет больше не готовлю: этот салат из свёклы собирается за 5 минут и вкуснее в разы 28.01.2026 в 14:51

Лёгкий салат из свёклы с квашеной капустой и яблоком: готов за 5–10 минут, ярче винегрета, полезен и прост. Еда, салаты, быстрые рецепты, полезное питание.

Читать полностью » Никакого замеса и грязной посуды: слоёное тесто превращаю в домашний десерт к чаю за 20 минут 28.01.2026 в 8:10

Быстрый торт за 20 минут: слоёное тесто, варенье и одно яйцо превращаются в хрустящий «конверт» — простой рецепт для чая, завтрака или внезапных гостей.

Читать полностью » Тёплая вода с солью, маслом и уксусом задаёт тесту для чебуреков эластичность 27.01.2026 в 20:25
Приготовила чебуреки по рецепту 1937 года — пузырчатая корочка получилась с первого раза

Чебуреки по старому рецепту 1937 года раскрывают тайну пузырчатого теста и сочной начинки: как отдых теста и влажность фарша решают результат жарки и вкус.

Читать полностью » Финики придают смузи карамельные нотки вкуса — Simply Recipes 27.01.2026 в 15:48
Один продукт меняет смузи до неузнаваемости: карамельный вкус появляется сам собой

Добавляйте финики в смузи: натуральный подсластитель с карамельными нотами улучшает вкус и текстуру, скрывает горечь зелени и сокращает добавленный сахар.

Читать полностью » Несладкий йогурт делает смузи густым без протеинового порошка — EatingWell 27.01.2026 в 9:45
Утром ничего не лезло — включила блендер и удивилась: этот смузи запускает день лучше кофе

Смузи за 5 минут: тропический вкус, 17 г белка и ингредиенты с антиоксидантами — вариант завтрака, который удобно взять с собой.

Читать полностью » Перезрелые бананы усиливают вкус и аромат хлеба — Chowhound 26.01.2026 в 16:27
Этот банановый хлеб режется идеально и пахнет на весь дом — важен один момент перед духовкой

Банановый хлеб может получиться как из витрины пекарни — с влажным мякишем и богатым ароматом. Разбираем, какие детали решают и как хранить буханку.

Читать полностью » Имбирный шот готовят из свежих корней без порошков 26.01.2026 в 12:50
Всего один имбирный шот в день — и утро начинается по-другому: организм словно просыпается

Имбирный шот — простой домашний рецепт с имбирём, куркумой и лимоном, который помогает поддержать иммунитет зимой: как приготовить и когда пить.

Читать полностью » Контроль времени замачивания улучшил результат тостов — The Takeout 26.01.2026 в 8:56
Тосты получались мокрыми и тяжёлыми — спасли 10 секунд с каждой стороны

Простейшая ошибка с замачиванием хлеба способна испортить французские тосты: узнайте, почему 10–15 секунд на сторону решают текстуру и как выбрать время.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Эти движения "будят" ягодицы — тело становится устойчивее уже через неделю
Авто и мото
Секунда невнимательности в городе — и поздно тормозить: почему ДТП происходят "на ровном месте"
Наука
В пещере Моа-Иглс-Хел нашли фауну возрастом до 1,55 млн лет — палеонтологи
Красота и здоровье
Боль в коленях считают возрастной, но суставы требуют другого: ошибка, которая ускоряет разрушение
Наука
Телескоп заглянул в прошлое: новый сценарий объясняет стремительный рост чёрных дыр
Туризм
Прямых рейсов нет, а отдых есть: туры на греческие острова запускают через Турцию
Садоводство
Домашние тропинки стали безопасными — и без соли: метод, который не портит сад
Питомцы
Каждое движение — сигнал: кошка воспитывает котят языком, который люди почти не замечают
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet