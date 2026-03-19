Кошелёк трещит от миллиардов: Хабаровский край бросил все ресурсы на спасение самого ценного

В Хабаровском крае правительство региона направило более 15 миллиардов рублей на реализацию масштабной программы по поддержке материнства и детства. Эти средства ежегодно выделяются из краевого бюджета в дополнение к федеральным вложениям в рамках нацпроекта "Семья". В текущем году отрасль здравоохранения получила свыше 176 единиц специализированного оборудования общей стоимостью более 257 миллионов рублей, а на 2026 год запланировано выделение еще 200 миллионов на техническое дооснащение роддомов.

Масштабное переоснащение медучреждений

Модернизация затронула ключевые профильные учреждения, включая родильный дом имени докторов Федора и Зинаиды Венцовых. Для нужд отделения патологии беременных закуплены современные аппараты УЗИ экспертного класса, которые существенно повысили точность диагностики состояния плода. Каждое устройство оценивается в шесть миллионов рублей, что позволяет медикам оперативно отслеживать показатели кровотока и минимизировать риски осложнений.

Важным обновлением стало внедрение новых кардиотокографов с поддержкой беспроводной передачи данных. Теперь пациентки не ограничены стационарным положением и могут свободно перемещаться по палате в процессе наблюдения за состоянием ребенка, что снижает уровень стресса. Также операционные пополнились высокотехнологичными электрокоагуляторами, которые позволяют проводить кесарево сечение с минимальной кровопотерей, заменяя традиционное прошивание сосудов аккуратной спайкой импульсом.

"Для полноценного развития территорий критически важно обеспечить доступность качественной медицинской помощи. Масштабное обновление парка техники в районах позволяет не только выравнивать стандарты обслуживания, но и создавать надежный фундамент для демографического роста. Мы видим, как современные технологии напрямую влияют на безопасность родов и качество жизни семей. Работа муниципалитетов в связке с региональными центрами компетенций становится главным фактором успеха социальных программ." Эксперт по вопросам развития регионов Светлана Кузнецова

Технологические решения для перинатального центра

Краевой перинатальный центр имени Г. С. Постола получил комплекс передовых систем для выхаживания новорожденных. В реанимации заработал отечественный электроэнцефалограф, позволяющий проводить точную диагностику активности мозга и фиксировать судорожные состояния в режиме видеозаписи. Также учреждение закупило девять современных аппаратов искусственной вентиляции легких и высокотехнологичную моечную технику для обеспечения стерильности.

Особого внимания заслуживает внедрение системы, позволяющей родителям в режиме онлайн следить за состоянием детей, находящихся в реанимации. Через специальное приложение на смартфоне можно наблюдать за выхаживанием ребенка, что помогает снизить психологическую нагрузку на семьи. Кроме того, центр укрепил базу для лечения бесплодия, закупив уникальный эмбриоскоп стоимостью 27,5 миллиона рублей, что позволяет проводить процедуру экстракорпорального оплодотворения по полису обязательного медицинского страхования.

Комплексные социальные меры поддержки

В регионе действуют 23 меры социальной помощи семьям, 12 из которых ориентированы именно на поддержку многодетных. Благодаря такой политике число многодетных семей в Хабаровском крае преодолело отметку в 24 тысячи. Финансовые инструменты включают как жилищные субсидии, так и прямые выплаты молодым родителям, что позволяет удерживать стабильный уровень рождаемости.

С 2026 года программа дополняется новыми выплатами: женщины до 35 лет при рождении пятого и последующих детей получат по 300 тысяч рублей, а студентки смогут рассчитывать на ежемесячное пособие в размере 25 тысяч рублей. Дополнительно действует программа помощи в погашении ипотеки, по которой более тысячи семей уже получили по одному миллиону рублей при рождении третьего ребенка, что существенно облегчает долговое бремя молодых родителей.