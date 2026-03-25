В Хабаровском крае по итогам заседания экспортного совета под председательством Марии Авиловой были озвучены планы по развитию внешнеэкономического взаимодействия. Согласно инициативам в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", регион намерен к 2030 году увеличить объем экспорта туристических услуг в три раза. Помимо сферы туризма, краевое правительство делает ставку на высокотехнологичную медицинскую помощь и международное высшее образование. С 4 по 6 сентября в регионе запланировано проведение Второго Российско-Китайского форума, который станет важной площадкой для обсуждения перспектив сотрудничества.

Медицинский хаб международного уровня

Хабаровский край активно укрепляет позиции в секторе медицинского туризма, привлекая пациентов из стран ближнего зарубежья. За 2025 год профильные услуги получили 22 тысячи иностранных граждан, среди которых преобладают жители Таджикистана, Армении, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана и Украины. Основной интерес иностранных гостей сосредоточен на акушерстве, неонатологии, стоматологии, онкологии и травматологии.

Для расширения присутствия на внешнем рынке региональные медицинские центры разработали специализированные продукты. В их число вошли программы высокотехнологичного лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также системы комплексной диагностики, которые позволяют пациентам пройти полное медицинское обследование в течение одних-двух суток.

"Развитие экспорта медицинских услуг требует системного подхода к интеграции региона в глобальную сеть здравоохранения. Уникальные компетенции наших врачей в области репродуктивной медицины и эмбриологии создают устойчивый спрос, что подтверждается статистикой обращений иностранцев. Использование высокотехнологичного оборудования позволяет краю конкурировать с ведущими медицинскими центрами, делая ставку на качество и скорость предоставления помощи. Успех в данном направлении станет фундаментом для долгосрочных экономических показателей региона." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

География образовательных услуг

Экспорт интеллектуальных активов стал вторым столпом региональной стратегии. На сегодняшний день подготовку в десяти высших учебных заведениях Хабаровского края проходят более трех тысяч студентов из 19 стран. Большая часть учащихся — 85% — приходится на граждан КНР и государств Средней Азии.

Власти нацелены на географическую диверсификацию образовательных рынков. В ближайшей перспективе рассматривается усиление позиций края в Индии, Филиппинах и Вьетнаме, где спрос на российские академические программы демонстрирует стабильный рост. Качественная база и конкурентоспособность учебных планов позволяют вузам края претендовать на значительную долю международного рынка образовательных услуг.

Развитие туристических связей с Китаем

Основным вектором в туристической сфере остается взаимодействие с КНР. Ожидается, что запуск пограничного перехода на острове Большой Уссурийский существенно увеличит приток гостей, а внедрение привычных для китайских путешественников платежных систем, таких как WeChat Pay и Alipay, позволит упростить финансовые операции и повысить доходы отрасли.

Параллельно регион развивает маршрут "Восточное ожерелье", объединяющий туристические возможности Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области и Еврейской автономной области. Этот проект нацелен на создание синергии в сфере экологического и познавательного туризма, что должно обеспечить стабильный интерес со стороны как внешних, так и внутренних путешественников.