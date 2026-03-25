Хабаровск, Амурский мост
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 1:54

Дальневосточный рывок: Хабаровский край готовит масштабный план по захвату новых экспортных ниш

В Хабаровском крае по итогам заседания экспортного совета под председательством Марии Авиловой были озвучены планы по развитию внешнеэкономического взаимодействия. Согласно инициативам в рамках нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", регион намерен к 2030 году увеличить объем экспорта туристических услуг в три раза. Помимо сферы туризма, краевое правительство делает ставку на высокотехнологичную медицинскую помощь и международное высшее образование. С 4 по 6 сентября в регионе запланировано проведение Второго Российско-Китайского форума, который станет важной площадкой для обсуждения перспектив сотрудничества.

Медицинский хаб международного уровня

Хабаровский край активно укрепляет позиции в секторе медицинского туризма, привлекая пациентов из стран ближнего зарубежья. За 2025 год профильные услуги получили 22 тысячи иностранных граждан, среди которых преобладают жители Таджикистана, Армении, Киргизии, Азербайджана, Узбекистана и Украины. Основной интерес иностранных гостей сосредоточен на акушерстве, неонатологии, стоматологии, онкологии и травматологии.

Для расширения присутствия на внешнем рынке региональные медицинские центры разработали специализированные продукты. В их число вошли программы высокотехнологичного лечения сердечно-сосудистых заболеваний, а также системы комплексной диагностики, которые позволяют пациентам пройти полное медицинское обследование в течение одних-двух суток.

"Развитие экспорта медицинских услуг требует системного подхода к интеграции региона в глобальную сеть здравоохранения. Уникальные компетенции наших врачей в области репродуктивной медицины и эмбриологии создают устойчивый спрос, что подтверждается статистикой обращений иностранцев. Использование высокотехнологичного оборудования позволяет краю конкурировать с ведущими медицинскими центрами, делая ставку на качество и скорость предоставления помощи. Успех в данном направлении станет фундаментом для долгосрочных экономических показателей региона."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

География образовательных услуг

Экспорт интеллектуальных активов стал вторым столпом региональной стратегии. На сегодняшний день подготовку в десяти высших учебных заведениях Хабаровского края проходят более трех тысяч студентов из 19 стран. Большая часть учащихся — 85% — приходится на граждан КНР и государств Средней Азии.

Власти нацелены на географическую диверсификацию образовательных рынков. В ближайшей перспективе рассматривается усиление позиций края в Индии, Филиппинах и Вьетнаме, где спрос на российские академические программы демонстрирует стабильный рост. Качественная база и конкурентоспособность учебных планов позволяют вузам края претендовать на значительную долю международного рынка образовательных услуг.

Развитие туристических связей с Китаем

Основным вектором в туристической сфере остается взаимодействие с КНР. Ожидается, что запуск пограничного перехода на острове Большой Уссурийский существенно увеличит приток гостей, а внедрение привычных для китайских путешественников платежных систем, таких как WeChat Pay и Alipay, позволит упростить финансовые операции и повысить доходы отрасли.

Параллельно регион развивает маршрут "Восточное ожерелье", объединяющий туристические возможности Хабаровского и Приморского краев, а также Амурской области и Еврейской автономной области. Этот проект нацелен на создание синергии в сфере экологического и познавательного туризма, что должно обеспечить стабильный интерес со стороны как внешних, так и внутренних путешественников.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Справедливый размен государственной земли: во Владивостоке появились выплаты для многодетных вчера в 2:02

В столице Приморья многодетным семьям предоставили право выбора между долгожданной бесплатной землей и крупной денежной суммой на жилищные нужды.

Читать полностью » Урок государственности: как Хабаровск превращается в центр образовательных реформ России вчера в 2:01

В Хабаровске прошла встреча представителей системы образования, где обсуждались новые федеральные стандарты и механизмы подготовки будущих кадров.

Читать полностью » Дорога в никуда или стратегический путь: стройка на границе с Монголией получила импульс вчера в 1:55

На южных участках важной республиканской трассы возобновились активные работы. Масштабное обновление дорожного полотна обещает качественные изменения.

Читать полностью » Возвращение в небо: аэропорт на Дальнем Востоке готовится к масштабной перезагрузке системы вчера в 1:53

Второй по величине город региона готовится к возвращению авиасообщения после периода затяжной тишины и передачи важного объекта на баланс края.

Читать полностью » Электробусы и троллейбусы: Владивосток вводит современные направления в общественном транспорте вчера в 1:30

Владивосток готовится к масштабной реорганизации своей системы общественного транспорта, что станет испытанием для всего города.

Читать полностью » Золотая середина или финансовый разрыв: Владивосток ждёт новых жителей с парадоксами вчера в 1:19

Владивосток привлекает тысячи новоселов, но реальность жизни порой оказывается непростой.

Читать полностью » Полуостров в виртуальном плену: как Камчатка собирается продавать свои богатства через 3D-миры вчера в 1:15

Регион готовит уникальное пространство для демонстрации своих возможностей, которое позволит увидеть будущие проекты буквально изнутри в 3D-формате.

Читать полностью » Город под невидимым куполом: как нейросети следят за порядком на улицах далекого Магадана вчера в 1:14

В северном регионе завершили очередной этап масштабной программы, которая меняет методы контроля за общественной безопасностью и качеством жизни.

Читать полностью »

Новости
ДФО
Белые халаты у проходной: на предприятиях Камчатки запустили необычный формат обследования
ДФО
Детский сад на вырост: третья беременность жительницы Приморья закончилась приятным сюрпризом
ДФО
Золотая скорлупа Камчатки: фабрика вышла на рекордные обороты ради стабильности цен
Красота и здоровье
Вкус обмана для мозга: новая таблетка заставляет тело забыть о голоде после жестких диет
Недвижимость
Провода расползлись по комнате как спрут: способы усмирить хаос без капитального ремонта
Питомцы
Призраки в углу комнаты: почему кошка на самом деле замирает и пристально смотрит в потолок
Спорт и фитнес
Энергия истощается, а сладости манят: как ежедневные перекусы могут испортить ваши джинсы
Наука
Умный маникюр: лак для ногтей, который превращает каждый прикосновение в технологический шедевр
