Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Волк в Шотландии
Волк в Шотландии
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Сергей Ермаков Опубликована сегодня в 10:39

Убери одного — рухнет всё: 4 существа, без которых экосистемы превращаются в пустыню

Ключевые виды животных определяют устойчивость экосистем — Earth

Экосистемы кажутся устойчивыми, пока один незаметный элемент не выпадает из общей картины и не запускает цепь необратимых изменений. Учёные давно заметили, что иногда судьба целых природных сообществ зависит от одного вида, чьё влияние несоразмерно его численности. Именно такие организмы называют ключевыми, и они формируют баланс жизни на суше и в океане. Об этом сообщает Earth.

Что означает понятие ключевой вид

Ключевым называют вид, чьё присутствие определяет структуру и функционирование экосистемы. Его исчезновение способно изменить численность других организмов, состояние среды и даже ландшафт. Нередко эту роль выполняют высшие хищники, контролирующие популяции травоядных. Однако ключевыми могут быть и растения, и беспозвоночные, и виды, которые напрямую не участвуют в охоте, но радикально меняют условия обитания.

Отдельное место занимают ключевые виды-мутуалисты. Это случаи, когда два или более вида настолько тесно связаны, что без их взаимодействия рушится экосистема. Подобные связи лежат в основе биоразнообразия и показывают, насколько хрупким может быть природный баланс.

Бобры — архитекторы водно-болотных угодий

Бобры считаются одними из самых наглядных примеров ключевых видов. Строя плотины и хатки, они изменяют течение рек и формируют водно-болотные угодья. Эти территории становятся убежищем для птиц, земноводных, рыб и множества беспозвоночных.

История бобров — это и история человеческого вмешательства. Массовая охота ради меха и кастореума едва не привела к исчезновению вида. После введения охранных мер стало ясно, что восстановление популяций бобров способствует возвращению утраченных экосистем и росту биоразнообразия.

Серые волки и эффект трофического каскада

Серый волк — один из самых известных хищников и одновременно один из важнейших регуляторов экосистем. В местах, где волки остаются высшими хищниками, они поддерживают здоровье популяций копытных и растительности.

"Важность волков стала очевидна лишь после их истребления в 1920-х годах. Отсутствие хищника привело к снижению биоразнообразия, а его возвращение запустило восстановление экосистемы", — говорится в исследовании Университета Манитобы.

Возвращение волков в Йеллоустон стало примером трофического каскада, когда изменения на вершине пищевой цепи отразились на всей системе. Этот опыт часто приводят в дискуссиях об охране дикой природы и сохранении биоразнообразия, о чём также говорится в материалах о том, что в мире под угрозой исчезновения находятся более 44 тысяч видов.

Луговые собачки — рифы прерий

Луговые собачки редко воспринимаются как значимые животные, но именно они создают сложную систему нор, которая служит средой обитания для более чем 160 видов. Экологи сравнивают их колонии с коралловыми рифами среди травяных морей.

Исследования показывают: когда луговых собачек уничтожают, экосистема быстро теряет разнообразие. Их деятельность влияет на структуру почвы, растительность и доступность ресурсов для других животных.

Заросли бурых водорослей — леса океана

Ключевыми видами могут быть и растения. Заросли бурых водорослей формируют подводные "леса", обеспечивая пищу и укрытие для множества морских организмов. Эти экосистемы участвуют в фотосинтезе и поддерживают сложные пищевые цепочки.

Однако даже такие устойчивые сообщества уязвимы перед загрязнением, изменением климата и промышленной добычей. Учёные отмечают, что способность экосистем к восстановлению напрямую связана с тем, как виды адаптируются к новым условиям, включая адаптацию животных к изменениям климата.

Экосистемы будущего: саванны и рифы

В африканских саваннах ключевым видом остаётся слон. Его численность влияет на разнообразие растений и облик ландшафта.

"В районах с умеренной плотностью слонов видовое разнообразие растений в два-три раза выше", — отмечает эколог Дэвид Вестерн.

Коралловые рифы демонстрируют другую сторону проблемы. Здесь ключевыми видами являются сами кораллы и отдельные рыбы, поддерживающие их здоровье. Перелов и потепление океанов подрывают устойчивость этих экосистем и ставят под угрозу целые морские сообщества.

Понимание роли ключевых видов позволяет взглянуть на природу как на единую систему, где даже одно звено может определить судьбу целого мира. От решений, которые человечество принимает сегодня, зависит, сохранят ли экосистемы способность к восстановлению завтра.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Колтуны провоцируют зуд и паразитов у собак — грумер сегодня в 4:58
Сделала питомцу удобную стрижку, а получила обратный эффект: в чём главная ошибка

Что такое груминг и зачем он нужен собаке: кому стрижка обязательна, чем опасны колтуны и ошибки с подшёрстком, и как выбрать грумера без стресса.

Читать полностью » Неприятный запах из пасти кошки связали с болезнями зубов — ветеринары вчера в 21:34
Запах изо рта бьёт в нос: организм кошки подаёт ранний сигнал о внутренних нарушениях

Запах из пасти у кошки — не мелочь, а возможный сигнал о проблемах со здоровьем. Разбираем причины галитоза и ситуации, когда нужен ветеринар.

Читать полностью » Коты лидируют по численности среди домашних питомцев в РФ — ученые вчера в 19:22
Это вам не игрушка: какой питомец на самом деле самый простой в уходе, а о ком все жалеют

Котики, кролики, собаки и ещё несколько умилительных вариантов: кого проще содержать в квартире и на что смотреть, чтобы милота не обернулась хлопотами.

Читать полностью » Хомяки предпочитают одиночество — зоологи вчера в 15:24
Никогда не берите этого грызуна, если дома ребёнок: ошибка выбора, о которой все молчат

Хомяк или морская свинка: сравниваем характер, режим активности, уход и питание, плюсы и минусы, чтобы выбрать лучшего грызуна для квартиры и семьи.

Читать полностью » Молоко вызывает проблемы с пищеварением у ежей — ветеринары вчера в 13:51
Почему ёж ночью не даёт спать: секретное решение для тишины, о котором вам не расскажут

Домашний ёжик: почему нельзя брать дикого, чем кормить хищника без молока, как обустроить клетку и вольер, и какие плюсы и минусы ждут хозяина.

Читать полностью » Норму потребления воды у собак установили на уровне 40–70 мл на кг — ветеринары вчера в 9:27
Миска пустеет на глазах: повышенная жажда у собаки выходит далеко за рамки нормы

Повышенная жажда у собаки может быть безобидной реакцией или признаком серьезных проблем. Разбираемся, когда стоит насторожиться и обратиться к ветеринару.

Читать полностью » Немецкий шпиц стал самой популярной породой собак в России в 2025 году – РКФ вчера в 8:00
Собаки-компаньоны на пике популярности: почему в России всё больше выбирают пуделей и чихуахуа

В 2025 году немецкий шпиц стал самой популярной породой собак в России. В тройку лидеров также вошли чихуахуа и вельш-корги пемброк.

Читать полностью » Дегу устраивают песочные ванны как шиншиллы — эксперты вчера в 3:52
Воду в ванну не наливайте: странный ритуал купания дегу, о котором все забывают

Как правильно содержать дегу дома: какая клетка нужна чилийской белке, чем кормить, как убирать жильё и почему вместо воды важны песочные ванны.

Читать полностью »

Новости
Дом
Специалист предупредила о вреде аммиака для мебели из кожи
Красота и здоровье
Алкоголь с жирной пищей усиливает нагрузку на печень – гастроэнтеролог Кашух
Красота и здоровье
Подтяжка лица через рот не даёт эффекта омоложения – хирург Амжад Аль-Юсеф
Красота и здоровье
Шампанское повышает кислотность во рту и ослабляет эмаль – стоматолог Халилбеков
Красота и здоровье
Игрушки над кроваткой могут спровоцировать косоглазие у младенцев – офтальмолог Павлова
Красота и здоровье
Холод зимой повышает нагрузку на сердце и давление – кардиолог Баймуканов
Происшествия
В Хабаровске в ДТП на пешеходном переходе погиб 10-летний ребёнок – прокуратура
Наука
123 миллиона лет назад на Луне действовали вулканы — Science
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet