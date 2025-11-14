Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Дмитрий Сафронов Опубликована сегодня в 21:58

Цена ошибки — потерянная машина: как keyless-доступ переписал карту угонов в Англии и Уэльсе

В Англии и Уэльсе зафиксирован максимум угонов keyless-авто за последние годы — оценка экспертов по кибербезопасности

Современные автомобили становятся всё умнее, но вместе с удобством растут и риски. История с системами бесключевого доступа — яркий пример того, как погоня за комфортом может обернуться проблемой для миллионов владельцев по всему миру. Эксперты предупреждали об уязвимостях ещё десять лет назад, но на практике автопроизводители слишком поздно начали укреплять цифровую защиту. Итог — рост числа угонов и стремительно увеличивающиеся цены на страховку.

Как началась проблема

Уже в начале 2010-х годов специалисты по кибербезопасности и юристы говорили о том, что технология keyless entry создаёт новое поле для злоумышленников. Прогноз был прост: автомобили будут пропадать буквально бесследно, без разбитых стёкол и повреждённых замков.

И эти опасения реализовались. В Англии и Уэльсе статистика угонов сейчас достигла максимума за последние годы. Многие владельцы электромобилей, кроссоверов и даже бюджетных моделей столкнулись с тем, что стоимость страховки выросла до двух тысяч фунтов и выше. Для рынка автострахования это стало настоящим вызовом.

Проблема усугубилась тем, что электронные устройства для взлома похоже на игровые приставки и свободно продаются в сети. Они имитируют работу ключа и позволяют не только открыть машину, но и прописать в её системе новый ключ.

Почему именно сейчас вопрос стал критическим

Больше всего пострадали Hyundai и Kia, но эксперты подчёркивают: уязвимости есть почти у всех брендов. Автовладельцы сообщили, что злоумышленники действуют быстро — угон занимает секунды.

Некоторые компании начали реагировать лишь тогда, когда волна угонов стала слишком заметной. Jaguar Land Rover инвестировал 10 миллионов фунтов в улучшение защиты, Hyundai объявил о приоритетной работе над устранением уязвимостей.

При этом в индустрии уверяют, что полностью исключить угон невозможно.

Традиционный ключ vs. бесключевой доступ

Параметр Обычный ключ Keyless-система
Способ взаимодействия Механический Радиосигнал
Следы взлома Почти всегда есть Как правило, отсутствуют
Риск электронного взлома Минимальный Высокий
Удобство Среднее Максимальное
Стоимость ремонта Низкая Высокая

Советы шаг за шагом: как защитить автомобиль с keyless-доступом

  1. Использовать чехлы-экраны для ключей (RFID-кошельки).

  2. Хранить ключи вдали от входной двери и окон.

  3. Установить механический блокиратор руля или коробки передач.

  4. Перепроверить страховой полис: покрывает ли он электронный угон.

  5. Установить дополнительный иммобилайзер или спутниковый маяк.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Оставлять ключи рядом с дверью → усиление сигнала злоумышленником → хранить ключи в экранированном боксе.
• Полагаться только на штатную электронику → риск бесследного угона → добавить механические блокираторы.
• Покупать самый бюджетный полис → отсутствие компенсации → выбирать тарифы с защитой от электронного взлома.

А что если отключить бесключевой доступ?

Некоторые владельцы идут радикальным путём — выбирают отключение функции на сервисе. Но важно понимать:

• у разных моделей эта опция доступна не всегда;
• процедура может требовать перепрошивки;
• удобство использования автомобиля уменьшается.

Однако для владельцев дорогих SUV это становится реальной альтернативой.

FAQ

Как выбрать защиту для keyless-автомобиля?
Лучше сочетать электронные и механические методы: иммобилайзер, механический замок и защита ключа.

Сколько стоит экранирующий чехол для ключа?
Средняя цена — от 500 до 2000 рублей, в зависимости от качества и бренда.

Что лучше: механическая или электронная защита?
Оптимально сочетание обеих систем — только так риск минимален.

Мифы и правда

Миф: современные автомобили невозможно угнать без ключа.
Правда: устройства для взлома радиоканалов давно доступны на чёрном рынке.

Миф: проблема касается только премиум-брендов.
Правда: статистика показывает массовые случаи с моделями среднего класса.

Миф: страховые компании компенсируют любой угон.
Правда: бюджетные полисы могут исключать электронный взлом.

