Logitech G515 — это низкопрофильная механическая клавиатура, предназначенная для тех, кто ищет удобство и быстрый отклик без длинноходной механики. Клавиатура имеет высоту 22 мм, что исключает необходимость в подставке для запястья, и клавиши активируются при нажатии на 1,3 мм при общем ходе 3,2 мм.

Она оснащена настраиваемой RGB-подсветкой и функцией Keycontrol от Logitech G, позволяющей настроить до 15 действий на каждую клавишу. Подключение возможно по Bluetooth, а аккумулятор обеспечивает до 36 часов работы с включенной подсветкой и до 625 часов при выключенной.

В дополнение, клавиатура имеет смазанные переключатели, звукопоглощающую прослойку и качественные кейкапы. Доступна по цене $139 за беспроводную версию и $99 за проводную.

Фото: commons.wikimedia.org/MichaelMaggs (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)