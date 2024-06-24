Machenike выпустила механическую клавиатуру KT84 с двумя экранами. Клавиатура обладает широкими настройками RGB-подсветки, 84 клавишами с прозрачными кейкапами и переключателями Gateron North Pole 2.0 Yellow или White, которые можно заменить без пайки.
Включает поворотный регулятор громкости, крепление Gasket Mount и несколько слоёв шумоподавления. Основной 6,9-дюймовый экран отображает текст и анимации, а дополнительный 1,47-дюймовый дисплей показывает время, погоду и системные параметры.
Клавиатура оснащена аккумулятором на 8000 мАч, поддерживает беспроводное подключение через Bluetooth и 2,4 ГГц. На Kickstarter её цена составляет 199 долларов, розничная — 249 долларов. Поставки начнутся в сентябре, сообщает 4pda.
Фото: commons.wikimedia.org/MichaelMaggs (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
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