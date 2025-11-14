Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Артемий Лебедев
Артемий Лебедев
© телеграм-канал Артемия Лебедева by Артемий Лебедев is licensed under https://t.me/temalebedev
Главная / Уральский федеральный округ
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 20:28

Он стал только хуже: известный блогер разнес обновленный памятник на Урале

Лебедев назвал реставрацию памятника клавиатуре в Екатеринбурге некачественной

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев выразил недовольство по поводу реставрации легендарного "Памятника клавиатуре" в Екатеринбурге. По его мнению, арт-объект после обновлений стал только хуже.

"Памятник стал хуже, а не лучше"

В своем выпуске новостей Артемий Лебедев заявил, что реставрация памятника была проведена некачественно:

"Он не стал лучше, он стал хуже, потому что его реставрировали люди, у которых руки растут из <…>. Они только все испортили, вместо того чтобы сделать отличные новые классные клавиши. Сделали просто бетон, еще сделали каких-то там опечаток", — сказал Лебедев.

Реставрация памятника

В сентябре 2025 года местные жители заметили, что памятник был убран с берега реки Исети. Демонтаж был связан с началом реставрационных работ, приуроченных к 20-летию арт-объекта. В ходе реставрации рабочие обновили каждый из 104 бетонных элементов памятника, засыпав под них новый слой щебня и обработав всю поверхность антивандальным покрытием.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В Тюменской области планируют регулярные рейды для проверки таксистов — управление строительства сегодня в 10:16
Не сдашь — не поедешь: в Тюмени вводят жесткие рейды для таксистов

В Тюменской области предложены постоянные рейды за таксистами с проверкой автомобилей и документов. Что это изменит для пассажиров и водителей?

Читать полностью » Тюменская область перевыполнит план по жилищному строительству в 2025 году — Вадим Ряска сегодня в 9:46
2,6 миллиона квадратных метров жилья: в Тюмени раскрыли секреты по успешному строительству недвижимости

Тюменская область перевыполнит план по жилищному строительству в 2025 году, сдав около 2,6 миллионов квадратных метров жилья. Что ожидает регион к 2030 году?

Читать полностью » Депутаты Тюменской области раскритиковали пессимистичный доклад о бюджете региона сегодня в 8:46
Грустить по воле врага: в Тюмени нашли способ побороть "кошмарную" картину бюджета

Тюменские депутаты раскритиковали пессимистичный доклад о бюджете региона. Как они оценивают финансовую ситуацию в области и что ожидает регион в 2026 году?

Читать полностью » В Тюмени нет жилых комплексов, которые соответствуют элитным стандартам жилья — риелтор Молодкина сегодня в 7:46
Тюменский рынок недвижимости не готов к элите — что мешает застройщикам

В Тюмени нет жилых объектов, соответствующих стандартам элитного жилья. Как устаревшие параметры классификации мешают проектам претендовать на высокие статусы?

Читать полностью » В Тюменском музее откроется выставка картин, написанных нефтью и пальцем — художница Альфея Мухаметова сегодня в 6:46
В Тюмени нефть и пальцы станут искусством: город ждет уникальная выставка из энергоресурсов

В Тюмени откроется уникальная выставка картин Альфеи Мухаметовой, написанных нефтью и пальцами. Экспозиция покажет сотни произведений художницы в различных техниках.

Читать полностью » В Тюмени в частном детском саду воспитатели угрожали детям — омбудсмен Андрей Степанов сегодня в 5:56
Скандал в детском саду — тюменский омбудсмен раскрыл ужасающие подробности

В Тюмени расследуют инцидент в частном детском саду, где воспитатели угрожали детям. Видеозапись с грубым обращением всколыхнула общественность.

Читать полностью » Тюменский автовокзал объявил тендер на обнаружение БПЛА и безопасность объекта — сайт госзакупок сегодня в 4:46
Безопасность автовокзала в Тюмени: как подрядчик будет ловить беспилотники за 53 миллиона

Тюменский автовокзал ищет подрядчика для обнаружения беспилотников в зоне транспортной безопасности. Контракт на год работы с оплатой более 53 млн рублей.

Читать полностью » Тюменцы чаще всего жалуются на шум, условия проживания и качество воды — Роспотребнадзор сегодня в 3:36
Роспотребнадзор Тюменской области получил более 7,7 тысяч жалоб — вот что волнует горожан

В Тюмени за девять месяцев 2025 года в Роспотребнадзор поступило более 7,7 тысяч жалоб. О чем чаще всего жалуются тюменцы?

Читать полностью »

Новости
Наука
ИИ не смог отличить депрессию от тревоги в клинических сценариях — ученые
Еда
Краснокочанная капуста в салате обеспечивает хруст и сочность — шеф-повара
Питомцы
Собака реагирует на кухонные звуки и связывает их с едо
Еда
Кулинары: домашняя яблочная пастила готовится из запечённых яблок и белка
Дом
Сочетание разных фактур делает интерьер глубже и теплее — дизайнеры
Туризм
Туристам в Китай нужно следить за сроком действия паспорта — советы от экспертов
Наука
Межзвездные объекты чаще прилетают из области солнечного апекса — астрономы
Туризм
Курорт "Архыз" стал победителем премии "Горы России" второй раз подряд — Мантера
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet