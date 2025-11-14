Он стал только хуже: известный блогер разнес обновленный памятник на Урале

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев выразил недовольство по поводу реставрации легендарного "Памятника клавиатуре" в Екатеринбурге. По его мнению, арт-объект после обновлений стал только хуже.

"Памятник стал хуже, а не лучше"

В своем выпуске новостей Артемий Лебедев заявил, что реставрация памятника была проведена некачественно:

"Он не стал лучше, он стал хуже, потому что его реставрировали люди, у которых руки растут из <…>. Они только все испортили, вместо того чтобы сделать отличные новые классные клавиши. Сделали просто бетон, еще сделали каких-то там опечаток", — сказал Лебедев.

Реставрация памятника

В сентябре 2025 года местные жители заметили, что памятник был убран с берега реки Исети. Демонтаж был связан с началом реставрационных работ, приуроченных к 20-летию арт-объекта. В ходе реставрации рабочие обновили каждый из 104 бетонных элементов памятника, засыпав под них новый слой щебня и обработав всю поверхность антивандальным покрытием.