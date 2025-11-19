Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 3:10

Делала так каждое утро — и осанка выпрямилась сама: секрет в одном движении

Упражнение Гало укрепило мышцы кора за минуту — фитнес-тренер Эрин Курдила

Всего одна минута может заметно изменить ваше тело. Упражнение "Гало" с гирей не только развивает мышцы пресса и рук, но и улучшает координацию, осанку и выносливость. Оно пришло из книги Kettlebells for DUMMIES и быстро стало фаворитом тренеров: техника проста, но результат впечатляет.

Как работает упражнение "Гало"

Движение получило своё название благодаря траектории гири, которая описывает круг вокруг головы — словно ореол. При этом активно включаются мышцы кора, плечевого пояса и спины. Гиря требует постоянного контроля, а это значит, что мышцы работают даже в статике.

Что понадобится

Для начала — гиря весом от 4 до 8 кг. Новичкам подойдёт лёгкий снаряд, чтобы освоить технику. Главное — не скорость, а плавность и точность движений.

Как выполнять

  1. Встаньте прямо, ноги на ширине плеч, корпус подтянут.

  2. Возьмите гирю за ручку обеими руками, перевернув её дном вверх — она должна быть на уровне груди.

  3. Напрягите пресс и ягодицы, зафиксируйте корпус.

  4. Медленно проведите гирю вокруг головы, начиная с правой стороны — спина прямая, локти близко к голове.

  5. Вернитесь в исходное положение и повторите 15 раз, затем смените направление.

  6. Сделайте два подхода.

Во время движения не отклоняйтесь назад и не поднимайте плечи — это помогает избежать перегрузки шеи.

Советы шаг за шагом

  • Разогрейтесь перед выполнением упражнения: лёгкие махи руками и приседания активируют мышцы.

  • Делайте вдох, когда гиря проходит за головой, и выдох, возвращая её вперёд.

  • Чтобы усилить эффект, добавьте упражнение в круговую тренировку — сочетайте его с приседаниями и планкой.

  • Для продвинутых: используйте гирю весом 10-12 кг, но только при идеальной технике.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: гиря движется слишком быстро.
    Последствие: риск растяжения шейных мышц.
    Альтернатива: уменьшите темп, сосредоточьтесь на контроле.

  • Ошибка: локти слишком широко разведены.
    Последствие: перегрузка плечевых суставов.
    Альтернатива: держите локти ближе к голове.

  • Ошибка: корпус раскачивается.
    Последствие: снижается нагрузка на пресс.
    Альтернатива: напрягайте мышцы кора и стабилизируйте туловище.

А что если…

Нет гири? Замените её тяжёлой бутылкой воды или гантелью. Главное — чтобы вес был комфортным, а движение оставалось плавным. Постепенно можно перейти на классическую гирю — с ней тренировка становится более эффективной.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • укрепляет пресс, руки и спину;

  • улучшает подвижность плечевых суставов;

  • занимает минимум времени;

  • подходит для домашних тренировок.

Минусы:

  • при неправильной технике возможен дискомфорт в шее;

  • новичкам трудно удерживать равновесие в первые попытки.

FAQ

Как часто выполнять упражнение "Гало"?
2-3 раза в неделю достаточно, чтобы увидеть результат уже через месяц.

Сколько весит оптимальная гиря для начинающих?
Женщинам подойдёт 4-6 кг, мужчинам — 8-10 кг.

Что лучше: гантели или гири для кора?
Гиря создаёт нестабильную нагрузку, что делает тренировку эффективнее для укрепления глубоких мышц пресса.

Мифы и правда

Миф: "гиря — это только для мужчин".
Правда: упражнения с гирей одинаково полезны для всех, укрепляют тело и сжигают калории.

Миф: "гало не нагружает пресс".
Правда: движение активно задействует мышцы кора, особенно при медленном темпе.

Миф: "можно делать без разминки".
Правда: без подготовки риск травм повышается, даже при лёгком весе.

3 интересных факта

  • Гиря — один из древнейших спортивных снарядов, впервые использовалась в России в XVIII веке.

  • Всего минута "Гало" сжигает до 10 калорий при правильной технике.

  • Многие тренеры рекомендуют выполнять упражнение между подходами как активное восстановление.

"Гиря — это идеальный инструмент для тех, кто хочет максимум результата за минимум времени", — отметил тренер Эрин Курдила.

Исторический контекст

Тренировки с гирями пришли в современный фитнес из цирковых выступлений и военных школ XVIII века. Тогда гиревики демонстрировали силу и ловкость, а сегодня этот инструмент помогает людям любого уровня физподготовки поддерживать здоровье и форму.

Регулярное выполнение "Гало" превращает короткую минуту в мощный шаг к сильному, подтянутому телу: всего несколько движений с гирей — и вы почувствуете, как ваш корпус становится крепче, а энергия возвращается.

