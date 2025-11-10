Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Многозадачный фитнес
Многозадачный фитнес
© Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Главная / Спорт и фитнес
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 5:10

Добавила в утро махи гирей — и фигура начала меняться сама собой

Гири переживают второе рождение: от старинных спортивных залов до голливудских фитнес-студий. Этот компактный чугунный снаряд стал любимцем не только профессиональных тренеров, но и звёзд кино. Секрет успеха прост — тренировки с гирей сочетают кардио, силовую и функциональную нагрузку в одном движении.

Почему гири снова на пике популярности

Гиря — это не просто утяжелитель с ручкой. Её форма позволяет выполнять динамичные упражнения, развивая одновременно мышцы и выносливость. При махах, рывках и приседаниях тело работает как единое целое, вовлекая мышцы кора, спины, ягодиц и плеч. Такой формат тренировки делает её эффективной даже при коротких сессиях — 15-20 минут достаточно, чтобы "запустить двигатель" на полную мощность.

По словам исследователей из Американского совета по физическим упражнениям и Университета Висконсина, тренировки с гирями сопоставимы по расходу калорий с лыжными гонками в гору на высокой скорости. Это значит, что за короткое время можно сжечь внушительное количество энергии и укрепить сердечно-сосудистую систему.

"Единственная активность, которая сжигает столько же калорий за минуту — это бег на лыжах в гору", — отмечают эксперты Американского совета по физическим упражнениям.

Советы шаг за шагом

  1. Начни с базовых движений. Освой махи гирей, становую тягу и приседания. Они активируют основные группы мышц и формируют технику.

  2. Выбирай правильный вес. Для женщин — от 6 до 12 кг, для мужчин — от 12 до 20 кг. Лёгкая гиря не даст нужной нагрузки, слишком тяжёлая — приведёт к ошибкам.

  3. Следи за техникой. Спина прямая, плечи опущены, движения контролируемые.

  4. Комбинируй упражнения. Добавляй выпады, жимы и рывки, чтобы разнообразить нагрузку.

  5. Заканчивай растяжкой. После интенсивных махов мышцы нуждаются в мягком восстановлении.

Для домашних тренировок можно выбрать гири из чугуна с виниловым покрытием, чтобы не повредить пол. Любителям дизайна подойдут современные варианты из нержавеющей стали с цветовой маркировкой веса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выполнение упражнений без разминки.
    Последствие: повышенный риск травмы поясницы и суставов.
    Альтернатива: лёгкая кардионагрузка 5 минут (прыжки, вращение рук).

  • Ошибка: махи гирей из одних рук.
    Последствие: перегрузка одной стороны тела.
    Альтернатива: чередование рук или использование двух гирь.

  • Ошибка: тренировки на голодный желудок.
    Последствие: упадок сил и головокружение.
    Альтернатива: лёгкий перекус — банан или протеиновый батончик за 30 минут до занятия.

А что если времени мало?

Даже 10 минут работы с гирей могут заменить получасовую пробежку. Короткие, но интенсивные сессии (интервалы 30-40 секунд махов и 20 секунд отдыха) помогают разогнать обмен веществ и сохранить форму при плотном графике.

Для занятых офисных сотрудников — идеальное решение: гирю можно хранить под столом и использовать во время перерыва.

Плюсы и минусы

Плюсы:

  • тренировка всего тела;

  • высокая калорийность расхода;

  • улучшение координации и осанки;

  • доступность (одна гиря заменяет несколько тренажёров).

Минусы:

  • требуется контроль техники;

  • новички рискуют перегрузить суставы без тренера;

  • шум при тренировках в квартире.

Чтобы снизить шум и риск повреждений, используйте прорезинённые коврики и гири с мягким покрытием.

FAQ

Как выбрать гирю для новичка?
Начинайте с минимального веса, который позволит сделать 15 махов без потери формы.

Сколько стоит гиря?
Базовые модели стоят от 1500 рублей, профессиональные — до 6000 рублей.

Что лучше — гири или гантели?
Гантели подходят для изолированных мышц, гири — для функциональной силы и кардио.

Мифы и правда

  • Миф: гири предназначены только для мужчин.
    Правда: женщины активно используют их для коррекции фигуры и тонуса.

  • Миф: гири — устаревший снаряд.
    Правда: современные фитнес-клубы включают их в HIIT и функциональные тренировки.

  • Миф: с гирей можно быстро травмироваться.
    Правда: при правильной технике риск не выше, чем при работе с гантелями.

Исторический контекст

Первые гири появились в России в XVIII веке как мерные грузы на ярмарках. Позже они перекочевали в спорт, а затем стали частью армейской подготовки. В начале XXI века интерес к ним возродился благодаря кроссфиту и знаменитостям, популяризировавшим силовые тренировки в домашних условиях.

3 интересных факта

  • Гири использовались цирковыми силачами ещё в XIX веке.

  • В СССР проводились отдельные чемпионаты по гиревому спорту.

  • В США популярность гирь выросла после появления программ "Kettlebell Workout" на ТВ.

Гиря — это простой, доступный и мощный инструмент, который помогает укрепить тело, улучшить выносливость и доказать, что для отличной формы не нужны сложные тренажёры.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Долгожданная энергия или пустая трата: что L-карнитин делает с вашим телом на самом деле сегодня в 4:22

L-карнитин называют помощником в борьбе с усталостью и лишним весом, но работает ли он действительно так, как обещают производители?

Читать полностью » Всего три движения в самолёте — и чувствуешь себя так, будто только вышла из СПА сегодня в 4:10

Даже многочасовой перелёт можно превратить в отдых: простой комплекс йоги поможет сохранить лёгкость, снять усталость и долететь без боли.

Читать полностью » Пью протеин перед сном — и утром вижу, что тело меняется: жаль, что не узнал об этом раньше сегодня в 3:17

Как правильно выбрать и употреблять сывороточный протеин, чтобы получить максимум пользы для мышц и не навредить организму.

Читать полностью » Теперь не убираюсь часами после болезни: секрет в простом шаге, о котором никто не говорит сегодня в 3:10

После тяжёлых выходных с вирусом хочется только одного — вернуть силы и порядок в доме. Но как найти баланс между заботой о себе и домашними делами.

Читать полностью » Беру протеин и банан — делаю свой гейнер дома: мышцы растут, а кошелёк цел сегодня в 2:47

Почему гейнер не всегда помогает набрать мышцы и как выбрать правильный — от состава и приёма до домашних рецептов.

Читать полностью » Перестала считать годы и сделала это — результат поразил даже подруг: чувствую себя на двадцать сегодня в 2:10

Соцсеть напомнила всем о дне рождения автора, но вместо неловкости — радость и благодарность. Как сохранить бодрость и уверенность, когда цифры в паспорте растут.

Читать полностью » Начал делать всего одно упражнение — живот стал плоским уже через две недели: не верю отражению в зеркале сегодня в 1:28

Прямая мышца живота — не единственный герой крепкого пресса. Узнайте, как работают другие мышцы и какие упражнения приносят максимум пользы.

Читать полностью » Думала, что йога только для гибких — оказалось, именно она вернула мне спину без боли сегодня в 1:10

Страх гибкости, сомнения насчёт пользы и предвзятое отношение к "ритуалам" мешают начать. Разбираем мифы, даём пошаговый план и подбираем формат занятий.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Сосед удивился, чем я окурила подвал: теперь просит рецепт чистого хранилища без запаха
Красота и здоровье
Врач Тигран Варданян: приём мочегонных перед колоноскопией не нужен и может навредить
Авто и мото
Хотел просто затормозить, но ручник почти разрушил машину: кошмар на дороге, о котором редко говорят
УрФО
В Челябинской области новые автомобили подешевели на 9,5% с начала 2025 года
Еда
Запекаю гуся с апельсинами — мясо тает во рту, а корочка золотистая без подгорания: теперь всегда делаю так
Питомцы
Хотели облегчить жизнь питомцу, а сделали хуже: правда о бритье пушистых пород
Культура и шоу-бизнес
Разрыв с Аврил Лавин шокировал фанатов: что скрывал её бывший все эти годы
Наука
Исследование Nature: нейтрино могут объяснить, почему после Большого взрыва осталась материя
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet