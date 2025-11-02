Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
приседания с гирей девушка
приседания с гирей девушка
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Спорт и фитнес
Илья Мельников Опубликована сегодня в 1:10

Один предмет вместо спортзала: как гири заменили фитнес-тренера

Тренировки с гирями повышают выносливость и укрепляют мышцы — исследование ACE

Гири давно перестали быть снарядом исключительно для опытных спортсменов. Сегодня это универсальный инструмент, с которым может заниматься даже новичок. Он помогает укрепить мышцы, улучшить осанку и развить выносливость, а тренировки с гирями не требуют часов в спортзале. Главное — выбрать подходящий вес и освоить технику.

Почему стоит выбрать гири

Гири задействуют сразу несколько групп мышц, что делает тренировку максимально эффективной. Они помогают развить силу, координацию и баланс, а также укрепляют сердечно-сосудистую систему. Исследования Американского совета по физическим упражнениям показывают, что регулярные занятия с гирями повышают аэробную выносливость и укрепляют корпус всего за пять недель.

"Гиря сочетает в себе кардио и силовую нагрузку, что делает тренировку эффективной и экономящей время", — отметила автор книги Kettlebells for Dummies, Сара Лури.

В отличие от гантелей, центр тяжести гири смещён, и именно это заставляет мышцы постоянно стабилизировать движение, включая даже мелкие группы, которые обычно остаются "в тени".

Советы перед началом тренировок

Прежде чем приступить к занятиям, важно подготовить тело и пространство:

  • Выбери правильный вес. Если ты уже работаешь с гантелями по 4-5 кг, начни с гири весом около 6-7 кг. Новичкам, не имеющим опыта, подойдёт 4-5 кг.

  • Тренируйся босиком или в обуви с тонкой подошвой — так ты лучше чувствуешь опору.

  • Следи за спиной. Нейтральное положение позвоночника помогает избежать травм.

  • Не спеши. Контролируй движение до последней секунды, особенно при опускании гири.

"Контролируйте гирю, а не позволяйте ей управлять вами", — добавила тренер Джилл Гудтри из Rumble Boxing.

Как включить гири в свой план

С гирей можно построить полноценную круговую тренировку. Делай по 8-12 повторений каждого упражнения, выполняй 2-3 круга. Между ними отдыхай 30-60 секунд. Для разминки подойдут динамичные наклоны, выпады и вращения рук, а в конце — лёгкая растяжка.

Если хочешь добавить гири в уже существующую программу, попробуй завершать занятия сериями махов — по 30 секунд в интенсивном темпе.

9 эффективных упражнений с гирей

1. Виндмилл (мельница)

Отлично развивает косые мышцы живота и стабилизирует плечи. Встань прямо, подними гирю над головой и, не сгибая руку, плавно наклони корпус вбок, касаясь рукой ноги. Главное — держи взгляд на гире и не сутулься.

2. Тяга гири (мёртвая тяга)

Базовое движение для задней поверхности бедра и ягодиц. Опускай гирю вниз, сохраняя спину прямой, а затем возвращайся в исходное положение, выжимая ягодицы.

3. Мах гири

Фирменное упражнение, развивающее силу и взрывную мощь. Энергично выталкивай гирю от бедра до уровня груди, не используя руки как основную силу. Работают ягодицы, пресс, бедра и плечи.

4. Хай-пул (высокая тяга)

Укрепляет плечи и мышцы кора. Подтяни гирю к груди, держа локти выше запястий. Сохраняй спину ровной и не поднимай плечи к ушам.

5. Строгий жим

Выполняется одной рукой. Подними гирю от плеча вверх, не помогая ногами. Это развивает стабильность корпуса и исправляет мышечные дисбалансы.

6. Хало (вращение вокруг головы)

Удерживая гирю за ручку, проведи её по кругу вокруг головы. Это укрепляет плечевой пояс и улучшает подвижность шеи. Главное — не прогибай спину и держи корпус в тонусе.

7. Тяга в наклоне

Направлена на укрепление спины. Из положения наклона подтяни гирю к рёбрам, сводя лопатки. Медленно опусти гирю вниз, не расслабляя пресс.

8. Гоблет-присед

Держи гирю у груди и выполняй присед, опускаясь до комфортного уровня. Такое упражнение помогает освоить технику для последующих занятий с штангой.

9. Толчок гири

Комбинированное движение, где работают и ноги, и руки. Лёгкий присед, затем — мощный толчок вверх. Это упражнение развивает выносливость и координацию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбрать слишком тяжёлую гирю.
    Последствие: повышенная нагрузка на поясницу.
    Альтернатива: начни с веса, при котором техника не страдает.

  • Ошибка: выполнять махи руками.
    Последствие: перегрузка плечевых суставов.
    Альтернатива: используй силу бёдер — это безопаснее и эффективнее.

  • Ошибка: пренебрегать разминкой.
    Последствие: повышенный риск травм.
    Альтернатива: 3 минуты динамической подготовки — и тело готово к работе.

А что если… гиря кажется слишком сложной?

Попробуй облегчённые версии движений без веса. Например, отрабатывай технику махов или приседаний с воображаемой гирей. Когда почувствуешь уверенность, добавь вес — прогресс не заставит себя ждать.

Плюсы и минусы тренировок с гирями

Плюсы:

  • Занимает минимум времени;

  • Развивает силу и выносливость одновременно;

  • Подходит для домашних тренировок;

  • Улучшает осанку и равновесие.

Минусы:

  • Требует внимания к технике;

  • При неправильной форме возможны травмы;

  • Некоторые упражнения сложно освоить без инструктора.

Мифы и правда

  • Миф: гири — это только для мужчин.
    Правда: большинство программ адаптировано для женщин и новичков.
  • Миф: гиря заменяет все виды тренировок.
    Правда: она эффективна, но не отменяет растяжку и кардио.
  • Миф: заниматься можно без разминки.
    Правда: мышцы и суставы нуждаются в подготовке даже при лёгком весе.

FAQ

Как выбрать гирю для начала?
Новичкам подойдёт вес от 4 до 6 кг. Главное — контролировать движение, а не бороться с снарядом.

Сколько раз в неделю тренироваться?
Оптимально — 2-3 раза, с отдыхом минимум сутки между занятиями.

Можно ли тренироваться дома?
Да, гиря занимает мало места. Главное — безопасное пространство и плотная поверхность под ногами.

Что лучше — гантели или гири?
Гири выигрывают в функциональности: они тренируют баланс, силу и координацию одновременно.

3 интересных факта

  1. Первые гири появились в России в XVIII веке и использовались как сельскохозяйственные мерные грузы.

  2. В США гири стали популярны после 2000-х благодаря фитнес-трендам в CrossFit.

  3. Всего 20 минут упражнений с гирей могут заменить часовой бег по уровню энергозатрат.

Занятия с гирей — это способ почувствовать силу собственного тела, развить уверенность и поддерживать отличную физическую форму без сложных тренажёров.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Жим гантелей и приседания помогают укрепить мышцы — мнение тренера Джоэла Фримана сегодня в 0:10
Сила начинается не с железа: как обычные гантели меняют тело и характер

Первый шаг в мир силовых тренировок: 9 простых упражнений, которые укрепят тело, улучшат осанку и придадут уверенности даже тем, кто никогда не держал в руках гантели.

Читать полностью » Прыжки со скакалкой: эффективное кардио для сжигания калорий и укрепления выносливости вчера в 23:26
Игрушка из детства, которая сжигает 800 калорий в час: как 10 минут прыжков сжигают жир быстрее, чем кардио

Прыжки со скакалкой — это не просто игра из детства. Узнайте, почему это упражнение считается одним из лучших способов укрепить тело и сжечь калории.

Читать полностью » Что даёт упражнение вчера в 22:26
Минус 4 см в талии без спорта и диет: секрет "вакуума", который вернули из бодибилдинга 70-х

Простое дыхательное упражнение, которое поможет подтянуть живот, укрепить мышцы кора и улучшить осанку. Результат вас приятно удивит.

Читать полностью » Польза тренировок Табата: жиросжигание, выносливость и ускорение метаболизма вчера в 21:17
Забудьте про час на беговой: Табата сжигает калории даже после тренировки — до 24 часов

Табата — короткая, но мощная тренировка, которая помогает сжечь жир и повысить выносливость. Узнайте, как заниматься по методу Табата дома.

Читать полностью » Домашние тренировки для упругих ягодиц: программа без оборудования от фитнес-тренера вчера в 20:27
Теперь попа влезает в любые джинсы: упражнения для дома, которые подтягивают за 8 недель

Хотите подтянутые ягодицы без спортзала? Эффективные упражнения и советы по питанию помогут достичь результата прямо дома.

Читать полностью » Интервальные кардио-тренировки: профессор Мишель Олсон предупредила о риске ошибок натощак вчера в 19:10
Бег не равно похудение: главная ошибка, из-за которой вес стоит

Кардио — не волшебная палочка для похудения. Эксперты объясняют, какие ошибки мешают результату и как построить тренировки, чтобы жир действительно уходил.

Читать полностью » Плие-присед формирует округлые ягодицы и активирует мышцы бёдер — рассказали эксперты вчера в 18:10
Эти 10 упражнений делают то, чего не могут дорогие тренажёры

Хочешь округлые и подтянутые ягодицы без скучных тренировок? Попробуй 10 проверенных упражнений, которые укрепляют тело и формируют идеальную форму.

Читать полностью » HIIT-тренировка без оборудования: советы тренера Тины Тан вчера в 17:10
Тренировка без спортзала, но с эффектом, будто ты пробежал марафон

Интенсивная тренировка без гантелей и тренажёров, которая поможет прокачать мышцы и сжечь калории где угодно — от гостиной до парка.

Читать полностью »

Новости
Еда
Свинина с ананасами в кисло-сладком соусе сохраняет сочность
УрФО
В Свердловской области выявили почти 100 пьяных водителей за выходные — ГИБДД
Авто и мото
Эксперт Абрамов: в зимний набор водителя должны входить трос, щётка и провода прикуривания
Культура и шоу-бизнес
Энтони Хопкинс продаёт поместье в Лос-Анджелесе за 5,1 миллиона фунтов стерлингов
Садоводство
Плохой дренаж приводит к застою влаги и гибели корней даже при мягкой зиме
Красота и здоровье
Эксперт Бузунов объяснил, почему физическая активность важнее таблеток при бессоннице
Садоводство
Пересадка орхидеи помогает избежать увядания и сохранить корни здоровыми – Анна Черкасова
Наука
Геолог Андрес Русо подтвердил существование кипящей реки в Амазонии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet