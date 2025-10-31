ти 20 минут тренировки с гирей заставят вас забыть о всех отговорках

Кеттлебеллы давно заняли достойное место среди спортивных тренажеров. Их уникальная форма и конструкция обеспечивают не только комплексную проработку всего тела, но и являются отличным инструментом для тренировки пресса. В этой статье мы предлагаем 20-минутную тренировку с использованием двух гирь, которая позволит значительно укрепить не только пресс, но и развить силу и выносливость.

Преимущества тренировок с гирями для пресса

Одним из основных преимуществ тренировки с гирями является их способность задействовать все мышцы корпуса. Это возможно благодаря тому, что центр тяжести гири находится немного ниже рукоятки. Когда вы работаете с гирей, тело вынуждено активно включать мышцы для сохранения баланса. Как объясняет сертифицированный тренер и коуч по здоровью Каролина Данкан, "Гиря требует от вашего тела большей стабильности и баланса, поскольку её центр тяжести расположен на несколько сантиметров ниже рукоятки, и мышцы кора должны активно работать для стабилизации".

Кроме того, гиря подходит для выполнения различных упражнений, которые не только укрепляют пресс, но и развивают другие группы мышц. Если ваша цель — получить сильный и выносливый корпус, попробуйте следующий 20-минутный комплекс, который сочетает упражнения, направленные на проработку пресса и всего тела.

20-минутная тренировка с гирей

Как это работает?

Выполняйте 1 подход каждого упражнения по указанному количеству повторений. После завершения последнего упражнения, начинайте с первого и повторяйте цикл. Постарайтесь выполнить как можно больше кругов за 20 минут, соблюдая правильную технику. Перерывы допускаются, но старайтесь не терять темп.

Для тренировки вам понадобятся две гири: одна легкая (примерно 4-5 кг) и одна средней тяжести (около 9-10 кг).

1. Качания гирей

Качания с гирей являются отличным упражнением для укрепления всего тела, включая пресс, так как во время выполнения движений активно работают мышцы кора.

Техника выполнения:

Встаньте, поставив ноги на ширину плеч. Поместите более тяжелую гирю примерно на 30 см перед собой. Согнитесь в коленях и возьмите гирю обеими руками, при этом спина должна быть прямой, а грудная клетка — поднята. Поднимите гирю и, используя бедра, отведите её назад между ног. Затем, совершив резкий рывок бедрами вперед, поднимите гирю на уровень груди, продолжая движение до плеч. Контролируйте работу мышц пресса, ягодиц и бедер на каждом этапе.

Повторите упражнение 12 раз.

2. Обратный выпад с передачей гири

Это упражнение активирует не только пресс, но и мышцы спины и ног.

Техника выполнения:

Встаньте, поставив ноги вместе. Держите более тяжелую гирю в левой руке у бедра. Сделайте шаг назад левой ногой, опуская колено почти до пола. Одновременно передайте гирю под правую ногу в правую руку. Вернитесь в исходное положение, поднимаясь с пола, при этом гиря должна оказаться в правой руке.

Повторите упражнение 6 раз на каждую ногу.

3. Полуклан с резким движением гири

Это упражнение помогает развить баланс и стабильность, одновременно тренируя мышцы кора.

Техника выполнения:

Встаньте на колени, опираясь на левое колено, а правую ногу поставьте перед собой. Гирю держите в левой руке. Поднимите гирю к правому плечу, затем, контролируя движения, опустите её обратно в начальную позицию.

Повторите 12 раз, затем поменяйте сторону.

4. Ситап с гирей в одной руке

Этот вариант ситапа с гирей задействует все мышцы пресса, особенно с той стороны, где держится гиря.

Техника выполнения:

Лягте на спину, ноги прямые, стопы на ширине плеч. Гиря в правой руке поднята над грудью. Поднимитесь, при этом гиря должна двигаться в сторону правого уха. Важно, чтобы боковые мышцы работали активно. Медленно опуститесь обратно.

Повторите 10 раз на каждую сторону.

5. Ветровка с гирей

Это упражнение отлично развивает гибкость и силу в области плеч и пресса.

Техника выполнения:

Встаньте, ноги широко расставлены. Гиря в левой руке, поднята над головой. Переносите вес на левую ногу и начинайте двигаться вниз, следя за тем, чтобы рука с гирей была прямой. Опускайтесь как можно ниже, а затем возвращайтесь в исходное положение.

Повторите 10 раз с каждой стороны.

6. Планка с перетаскиванием гири

Планка с перетаскиванием гири — это упражнение для стабилизации корпуса, которое развивает силу в области пресса и спины.

Техника выполнения:

Примите положение планки, гиря находится на правой стороне. Сохраняя стабильность корпуса, перетащите гирю левой рукой влево, затем вернитесь в исходную позицию.

Повторите 10 раз на каждую сторону.

Советы по выполнению тренировки

Обратите внимание на технику. Даже если вы хотите работать быстро, не забывайте о правильной осанке и технике выполнения упражнений. Это поможет избежать травм и достигнуть лучших результатов. Используйте подходящий вес. Для этой тренировки важно выбрать такие гири, которые позволят вам выполнять упражнения с высокой интенсивностью, но не приведут к перегрузке. Регулярность. Чтобы добиться видимых результатов, занимайтесь хотя бы два-три раза в неделю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: слишком легкие гири.

Последствие: недостаточная нагрузка на мышцы пресса, что замедляет развитие.

Альтернатива: используйте гири средней тяжести для большей эффективности тренировки.

Ошибка: неправильная техника выполнения.

Последствие: повышенный риск травм и недостаточная проработка мышц кора.

Альтернатива: внимательно следите за техникой, особенно при упражнениях на баланс и гибкость.

Ошибка: пропуск разминки.

Последствие: мышцы не подготовлены к нагрузке, что может привести к растяжениям.

Альтернатива: обязательно проводите разминку перед тренировкой, чтобы подготовить мышцы к интенсивной работе.

FAQ

Как выбрать гири для тренировки пресса?

Для начала выбирайте гири средней тяжести, примерно 8-10 кг для мужчин и 4-6 кг для женщин. Если тренировка становится слишком легкой, увеличьте вес.

Что лучше — гири или тренировки с собственным весом?

Обе методики хороши, но гири позволяют прорабатывать большее количество мышц и создавать разнообразие в тренировках.

Сколько раз в неделю можно выполнять эту тренировку?

Для новичков достаточно 2-3 раз в неделю, с увеличением интенсивности по мере адаптации организма.

Мифы и правда

Миф: гиревые тренировки только для профессионалов.

Правда: гиревые тренировки подходят всем, начиная от новичков до опытных атлетов. Главное — правильно подобрать вес и нагрузку.

Миф: тренировки с гирей не влияют на пресс.

Правда: гиря отлично развивает мышцы кора, включая пресс, и помогает ускорить сжигание жира.

Правда: уже через несколько тренировок вы почувствуете улучшение в силе и выносливости.

Правда: уже через несколько тренировок вы почувствуете улучшение в силе и выносливости.

3 интересных факта

Гиря была популярна в Древней Греции и использовалась для тренировок атлетов. Она получила свое название от русского слова "груша" из-за своей формы. Помимо тренировки пресса, гири активно развивают силу, координацию и гибкость.

Исторический контекст

Гиря была использована в Древней Греции как тренажер для атлетов. В России гири начали использовать с конца 19 века в качестве спортивного снаряда. В 20-м веке гиревой спорт стал официальным видом спорта, с турнирами и чемпионатами.

Не забывайте, что регулярные тренировки с гирями — это не только отличный способ укрепить пресс, но и важный шаг на пути к общему физическому развитию и улучшению выносливости.