Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Средиземноморская диета
Средиземноморская диета
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 21:24

Если бы мозг был машиной, кето-диета залила бы в него супер-бензин — кровоток взлетает на 22%

Кетогенная диета повышает мозговой кровоток на 22% и уровень BDNF на 50% у добровольцев 50–70 лет

Хотя современная медицина пока не может предложить лекарства, полностью излечивающие деменцию и другие нейродегенеративные заболевания, ученые активно ищут способы замедлить их развитие и улучшить состояние пациентов. Согласно новому исследованию, одним из таких перспективных методов может оказаться кетогенная диета, которая способна улучшать кровоснабжение головного мозга и активировать работу нервных клеток.

Что показало исследование кетогенной диеты

В эксперименте приняли участие 11 добровольцев в возрасте от 50 до 70 лет. В течение трех недель они придерживались строгой кетогенной диеты, после чего исследователи зафиксировали впечатляющие изменения.

У участников, которые достигли состояния кетоза, наблюдался рост мозгового кровотока на 22% и почти 50-процентное увеличение уровня белка BDNF. Этот белок играет crucial роль в поддержании и восстановлении нейронов, что особенно важно для профилактики возрастных когнитивных нарушений.

Как работает кетогенная диета

Кетогенная диета предусматривает специфическое соотношение питательных веществ: примерно 75% жиров, 20% белков и всего 5% углеводов. Такое распределение принципиально отличается от традиционных рекомендаций по здоровому питанию и требует серьезной перестройки метаболизма.

"Кетозом, напомним, называют — состояние, возникающее на фоне углеводного голодания клеток", — поясняют исследователи.

Когда организм не получает достаточно углеводов — своего основного источника энергии — он переходит на альтернативный вид топлива. Начинается активное расщепление жиров с синтезом большого количества кетоновых тел, которые и становятся новым источником энергии для мозга и других органов.

Не только энергия, но и защита

Авторы исследования пришли к выводу, что значение кетоновых тел не ограничивается только снабжением мозга энергией. Эти вещества также активируют защитные механизмы нервных клеток, что может иметь важное значение для профилактики и замедления развития нейродегенеративных заболеваний.

"Кетоновые тела не только снабжают мозг энергией, но и становятся активатором защитных механизмов нервных клеток", — отмечают ученые.

Именно поэтому подобная диета рассматривается как потенциальная стратегия профилактики возрастных когнитивных нарушений, включая болезнь Альцгеймера и другие формы деменции.

Сравнение обычного и кетогенного питания для мозга

Параметр Обычное питание Кетогенная диета
Основной источник энергии для мозга Глюкоза Кетоновые тела
Влияние на кровоснабжение мозга Стандартное Увеличивает мозговой кровоток на 22%
Уровень белка BDNF Нормальный Увеличивается почти на 50%
Простота соблюдения Привычный режим Требует строгой дисциплины

Практические шаги для безопасного перехода на кетодиету

Если вы рассматриваете кетогенную диету как возможный вариант, важно подходить к этому осознанно и безопасно:

  1. Проконсультируйтесь с врачом. Перед началом любой диеты, особенно столь радикальной, необходимо пройти обследование и убедиться в отсутствии противопоказаний.

  2. Начните с подготовки. Постепенно уменьшайте количество углеводов в рационе за 1-2 недели до полного перехода на кето, чтобы смягчить адаптационный период.

  3. Составьте сбалансированное меню. Включите полезные жиры (авокадо, оливковое масло, орехи), качественные белки (рыба, яйца, мясо) и низкоуглеводные овощи.

  4. Следите за водно-солевым балансом. При переходе на кето организм активно теряет жидкость и электролиты, поэтому важно пить достаточно воды и употреблять достаточное количество соли.

  5. Отслеживайте состояние. Ведите дневник самочувствия, отмечайте изменения в энергии, настроении, качестве сна. При появлении тревожных симптомов обратитесь к врачу.

Важные предостережения и риски

Несмотря на обнадеживающие результаты исследования, нельзя забывать о потенциальных рисках кетогенной диеты. Такой рацион создает серьезную нагрузку на организм и подходит далеко не всем.

"Но нельзя забывать, что у подобного рациона есть и риски, в частности, для состояния сосудов", — предупреждают авторы исследования.

Среди противопоказаний к кетогенной диете:

  • заболевания печени и почек

  • панкреатит и другие нарушения работы поджелудочной железы

  • нарушения липидного обмена

  • беременность и кормление грудью

  • диабет I типа

А что если…

Если дальнейшие исследования подтвердят долгосрочную эффективность и безопасность кетогенной диеты для профилактики когнитивных нарушений, это может изменить подход к питанию в зрелом и пожилом возрасте. Если окажется, что периодическое соблюдение кето-рациона может действительно замедлять процессы старения мозга, это откроет новые возможности для поддержания когнитивного здоровья.

Часто задаваемые вопросы (FAQ)

Как понять, что организм перешел в состояние кетоза?
Признаками кетоза могут быть: характерный запах изо рта (напоминает ацетон), увеличение энергии, снижение аппетита, учащенное мочеиспускание. Наиболее точный способ — использование специальных тест-полосок для определения кетонов в моче или крови.

Можно ли периодически соблюдать кетогенную диету или нужно придерживаться ее постоянно?
Исследования пока не дают однозначного ответа. Некоторые эксперты предлагают циклический вариант — например, 5 дней кето-питания и 2 дня с повышенным содержанием углеводов. Другие считают, что для устойчивого эффекта нужен продолжительный период.

Существуют ли более мягкие альтернативы кетогенной диете для улучшения работы мозга?
Да, среди более щадящих подходов — низкоуглеводная диета (Low-Carb), средиземноморская диета с акцентом на полезные жиры, или интервальное голодание, которое также может стимулировать production кетоновых тел.

Три интересных факта о кетогенной диете и мозге

  1. Исторический контекст. Кетогенная диета изначально разрабатывалась в 1920-х годах как терапия для детей с эпилепсией, устойчивой к лекарствам, и показала высокую эффективность.

  2. Эволюционная адаптация. Способность мозга эффективно использовать кетоновые тела — это эволюционный механизм выживания, позволявший нашим предкам сохранять ясность мышления в периоды нехватки пищи.

  3. Нейрозащитный эффект. Кетоновые тела не только обеспечивают мозг энергией, но и обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами, защищая нервные клетки от повреждений.

Исторический контекст

Интерес к взаимосвязи питания и работы мозга имеет давнюю историю. Еще Гиппократ говорил: "Пусть пища будет вашим лекарством, а лекарство — пищей". Однако научное изучение влияния конкретных диет на когнитивные функции началось относительно недавно. Кетогенная диета, открытая почти сто лет назад как средство против эпилепсии, переживает сегодня второе рождение — теперь как потенциальный инструмент борьбы с нейродегенеративными заболеваниями. Это отражает общий тренд современной медицины — поиск немедикаментозных методов поддержания здоровья, особенно в области профилактики возрастных заболеваний. Исследование кетогенной диеты для здоровья мозга — часть этого перспективного направления, хотя и требующая дальнейшего тщательного изучения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

TVJ: рацион из сырого мяса улучшил метаболические показатели у собак, в отличие от сухого корма сегодня в 17:17
Собаки на сухом корме рискуют здоровьем: финские учёные раскрыли, как сырое мясо спасает метаболизм

Ветеринары сравнили, как сухой корм и сырое мясо влияют на энергетический обмен у собак. Результаты анализа ключевых метаболических маркеров удивили исследователей.

Читать полностью » Cosmetics: экстракт Tropaeolum majus стимулирует синтез коллагена и эластина в коже сегодня в 17:14
Экстракт настурции — новый герой антивозрастной косметики: как он стимулирует коллаген и эластин

Ученые обнаружили, что обычная садовая настурция обладает удивительными антивозрастными свойствами. Что скрывается в ее ярких цветах?

Читать полностью » Ветеринар Стивенс: связь между человеком и животным может иметь недостатки для обеих сторон сегодня в 16:57
Ваш питомец — не ребенок: как очеловечивание собак и кошек приводит к болезням и стрессу

Владельцы всё чаще очеловечивают питомцев, но ветеринары предупреждают: такая гиперопека может вредить их здоровью и качеству жизни.

Читать полностью » Animal Welfare: изоляция домашних кошек в помещении вызывает хронический стресс сегодня в 16:54
Древние инстинкты против современных правил: почему домашние кошки страдают от жизни дома

Узнайте о сложном выборе между защитой дикой природы и благополучием домашних кошек. Почему ветеринары критикуют популярные подходы к содержанию питомцев.

Читать полностью » ДНК содержит скрытый трёхмерный код, управляющий активацией генов — профессор Вадим Бэкман сегодня в 15:31
Не мутации, а архитектура: как ДНК управляет собой с помощью скрытых узлов памяти

Учёные обнаружили в ДНК скрытый геометрический язык, который управляет генами словно микропроцессор. Это открытие способно изменить представления о жизни и медицине.

Читать полностью » Учёные из Тель-Авивского университета объяснили психологию чаевых и социальное давление — доктор Ран Снитковски сегодня в 14:31
Улыбка официанта — это зеркало общества: почему система чаевых говорит о нас больше, чем чек

Почему мы продолжаем оставлять чаевые, даже если сервис не всегда на высоте? Ученые объяснили, как благодарность и социальное давление управляют нашим поведением.

Читать полностью » Астрономы обнаружили сверхмассивную чёрную дыру в карликовой галактике Segue 1 — Натаниэл Лухан сегодня в 13:31
Крошка с сердцем чудовища: в миниатюрной галактике нашли черную дыру в 450 000 Солнц

Миниатюрная галактика Segue 1 скрывает черную дыру, которая способна изменить наше понимание космоса. Как крошечный объект стал домом для чудовищной силы?

Читать полностью » Бессонная ночь вызывает микросны и сбои внимания у людей — профессор Лора Льюис сегодня в 12:31
Ночь без сна превращает мозг в уборщицу: что делают нейроны, когда вы залипаете на работе

Учёные выяснили, что во время бессонницы мозг начинает "чистку" прямо днём — из-за этого мы теряем концентрацию и буквально на секунды выпадаем из реальности.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
Воронов: оксид церия удаляет царапины с лобового стекла за 30 минут
Авто и мото
При столкновении непристёгнутый водитель получает травмы, эквивалентные падению с четвёртого этажа
Наука
Каро: выявлены риски активизации патогенов в тающей мерзлоте Аляски из-за глобального потепления
Наука
Акар: в Турции раскопали 3500-летние таблички и оттиски печатей из эпохи бронзового века
Спорт и фитнес
Упражнение "ноги на стену": как простая поза помогает снять усталость и улучшить кровообращение
Туризм
Тревел-блогер о Панаме: высококачественный сервис и безопасность в "третьем мире"
Красота и здоровье
Эксперты отметили, что гормональные колебания при менопаузе связаны с тревожностью и нарушением сна
Садоводство
Названы основные заболевания томатов и способы защиты урожая
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet