Исследование ученых из Университета Нортумбрии, опубликованное в журнале Nutrition, показало, что кето-диета, основанная на высоком потреблении жиров и низком уровне углеводов, положительно влияет на психическое здоровье.
Участники исследования, соблюдавшие этот тип диеты, отмечали улучшение настроения, снижение уровней стресса и тревоги, а также повышение внимательности и общего психологического благополучия.
В исследовании участвовали более 400 человек, которые рассказывали о своем питании и проходили различные тестирования на уровень стресса и психологическое состояние. Для подтверждения причинно-следственной связи между компонентами кето-диеты и улучшением психического здоровья потребуется дополнительное исследование, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/Klaas van Buiten (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
Южная Осетия и Иран будут сотрудничать в сфере передовых технологий
Южная Осетия и Иран подписали меморандум о сотрудничестве в сфере передовых технологий. Соглашение было заключено между Министерством экономического развития Южной Осетии и Иранской благотворительной ассоциацией развития науки и технологий.
Ушаков считает сотрудничество РФ и КНР стабилизирующим фактором
Сотрудничество Российской Федерации и Китая является одним из элементов укрепления взаимоотношений на международной арене в общем, это мнение выразил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Ученые обнаружили связь между скукой и желанием нанести себе вред
Исследование ученых из Маастрихтского университета в Нидерландах показало, что скука может толкать людей к саморазрушительному поведению. В эксперименте участвовали 129 человек в возрасте около 21 года, которым были даны задания, вызывающие скуку, гнев или нейтральные эмоции.
В "Аэрофлоте" в полтора раза увеличился пассажиропоток на международных рейсах
Авиакомпания "Аэрофлот" с января по апрель значительно увеличила пассажиропоток на международных направлениях, достигнув роста в полтора раза по сравнению с прошлым годом, перевезя 3,9 миллиона пассажиров.