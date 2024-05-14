Исследование ученых из Университета Нортумбрии, опубликованное в журнале Nutrition, показало, что кето-диета, основанная на высоком потреблении жиров и низком уровне углеводов, положительно влияет на психическое здоровье.

Участники исследования, соблюдавшие этот тип диеты, отмечали улучшение настроения, снижение уровней стресса и тревоги, а также повышение внимательности и общего психологического благополучия.

В исследовании участвовали более 400 человек, которые рассказывали о своем питании и проходили различные тестирования на уровень стресса и психологическое состояние. Для подтверждения причинно-следственной связи между компонентами кето-диеты и улучшением психического здоровья потребуется дополнительное исследование, сообщает Газета.Ру.

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