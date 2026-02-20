Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Кёсег, Венгрия
© commons.wikimedia.org by Szilas is licensed under Public domain
Андрей Волков Опубликована сегодня в 19:19

Кёсег спрятался у границы Венгрии — этот город называют "шкатулкой", и вот что в ней скрыто

Небольшой город у западной границы Венгрии очаровывает с первого взгляда: мощёные улицы, разноцветные фасады и горные панорамы создают атмосферу, в которой хочется задержаться. Кёсег называют настоящей "шкатулкой с драгоценностями" — здесь исторические здания соседствуют с уютными кафе, а старинные легенды живут рядом с повседневной жизнью. Этот город хорош в любое время года, будь то зимняя тишина или летняя зелень холмов.

Историческое сердце города

Главная площадь — отправная точка для знакомства с Кёсегом. Её окружают дома в стиле позднего барокко и классицизма, а в центре возвышается одна из самых ранних в стране колонн Святой Троицы, возведённая в начале XVIII века в память о победе над эпидемией чумы. Площадь остаётся живым местом встреч, где легко почувствовать ритм небольшого провинциального города.

Здесь же находится церковь Сердца Иисуса — неоготический храм 1894 года с 57-метровой башней, самой высокой в городе. Внутреннее убранство с витражами и росписями венского мастера Отто Котта впечатляет не меньше, чем фасад.

Ещё одна редкость — музей аптеки "Золотой единорог". Здание бывшей аптеки восстановлено в духе XVIII века, а экспозиция рассказывает об истории фармацевтики в регионе. Особый интерес вызывает так называемый "драго-потолок" — чердачное помещение для сушки лекарственных трав, уникальное по венгерским меркам.

Крепость и монастырские холмы

Кёсегский замок Юришича — один из символов города и место важнейших событий XVI века. В 1532 году защитники под руководством Миклоша Юришича успешно отбили осаду османских войск. В архитектуре замка сочетаются готические, ренессансные и барочные элементы, а внутри работают исторические экспозиции.

На холме Кальвария возвышается трёхбашенный храм в стиле провинциального барокко, построенный в XVIII веке. К нему ведут 14 станций Крестного пути, а с вершины открывается панорама на город и окрестные холмы.

Недалеко расположен Сулейманов холм с обзорной башней, построенной в 2012 году. По преданию, именно отсюда султан Сулейман наблюдал за осадой города. Сегодня это популярное место для прогулок и фотографий.

Природа и приграничные маршруты

Кёсег лежит у подножия Кёсегских гор. Самая высокая точка региона — гора Иротт-кё (884 метра), на вершине которой стоит смотровая башня 1913 года. Уникальность места в том, что оно находится одновременно на территории Венгрии и Австрии. Подняться сюда можно только пешком, но усилия оправдываются захватывающими видами.

Город сочетает историческую застройку и близость к природе, что делает его удобным направлением для короткого уикенда.

Традиция доверия

Особую атмосферу Кёсегу придаёт старинная практика "becsületkassza" — продажи на доверии. У домов и в садах местные жители выставляют фрукты, овощи, цветы или изделия ручной работы, а рядом оставляют коробку для оплаты. Покупатели самостоятельно кладут деньги, поддерживая традицию честности, которая до сих пор жива в городе.

Автор Андрей Волков
Андрей Волков — эксперт по международному туризму (СПбГЭУ), опыт 20+ лет. Специалист по устойчивому развитию территорий и аналитике туриндустрии.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

