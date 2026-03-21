Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Суперземля Kepler
© NASA by Leah Hustak is licensed under public domain
Главная / Наука
Наталья Орлова Опубликована сегодня в 14:17

Сахарная вата в бездне: найден небесный объект, который полностью игнорирует законы физики

Когда астрономы говорят о "сахарной вате" в космосе, у них не просыпается аппетит — это профессиональное описание объектов с пугающе низкой плотностью. Представьте планету размером с Сатурн, которая весит не больше горстки песка в масштабах плотности, и вы поймете, почему Kepler-51d сводит с ума исследователей. Проблемы начались, когда телескоп "Джеймс Уэбб" навел свои зеркала на этот далекий мир в созвездии Лебедя, находящийся в 2615 световых годах от нас: вместо четкой картинки ученые уперлись в стену непроглядной дымки. Это не просто помехи, а плотный "туман", скрывающий все тайны формирования этого странного небесного тела от любопытных глаз научного сообщества.

"Изучение экзопланет сегодня напоминает чтение книги, в которой страницы постоянно склеиваются от влаги. Мы видим, что объекты вроде Kepler-51d выходят за рамки старых моделей, которые мы привыкли применять для газовых гигантов или каменистых миров. Когда атмосфера планеты настолько разряжена и при этом скрыта густыми аэрозолями, мы сталкиваемся с фундаментальным ограничением наших приборов. Это не просто технический тупик, а сигнал о том, что космос куда более разнообразен в своих проявлениях, чем предполагали учебники десятилетней давности".

Научный обозреватель Алексей Кузнецов

Загадочная система Кеплер-51

Система Кеплер-51 — это настоящий полигон аномалий, где соседствуют четыре планеты, и три из них подозрительно напоминают "суперпузыри". Условия там радикально отличаются от того, что мы наблюдаем в Солнечной системе, где гравитационное влияние соседей годами заставляет нас пересматривать климатические циклы. В случае с Kepler-51d мы имеем дело с самой холодной и рыхлой планетой в своей группе.

Размеры этого мира сопоставимы с Сатурном, но масса — лишь малая доля от земной. Это создает парадокс: планета физически велика, но почти лишена плотного вещества. Такие объекты, как магнитные исследования Луны, доказывают нам, что стабильность недр — ключ к пониманию эволюции, а у Кеплер-51d этой стабильности, похоже, нет вовсе.

Ученые предполагают, что крошечные ядра этих планет окутаны гигантскими оболочками, плотность которых сравнима с сахарной ватой. Это редкий случай, когда теория формирования газовых гигантов трещит по швам, оставляя больше вопросов, чем ответов на тему того, почему эта система эволюционировала настолько необычно.

Почему планета нарушает законы физики

Стандартная модель планетообразования гласит: у газового гиганта должно быть тяжелое твердое ядро, которое удерживает атмосферу своей гравитацией. В модели нашего Солнца биологические и геологические данные помогают восстановить события древности, но Kepler-51d игнорирует эти правила. У него нет мощного центра притяжения, при этом он вращается к звезде опасно близко — почти как Венера к Солнцу.

Звезда Кеплер-51 достаточно активна, чтобы звездными ветрами "сдуть" значительную часть атмосферы планеты за миллиарды лет. Однако факт остается фактом: она все еще существует в своем гипертрофированном виде. Существует вероятность, что планета мигрировала ближе к своему светилу, но это лишь одна из гипотез.

Мы привыкли искать логику в строении миров, сравнивая их с нашими соседями, но эта экзопланета требует новых принципов для расшифровки состава. Понимание того, где именно сформировалась планета и почему она не испарилась, — главная задача, стоящая сегодня перед астрофизиками, изучающими механизмы звездной эволюции.

Непробиваемая дымка

Когда планета проходит перед звездой, ее атмосфера работает как фильтр, поглощая свет на определенных длинах волн. Это дает ученым спектральный отпечаток, по которому можно понять, состоит ли объект из водорода, метана или экзотических соединений. К сожалению, "Джеймс Уэбб" обнаружил, что этот отпечаток полностью "съеден" крайне густой дымкой.

Эта дымка, скорее всего, состоит из углеводородов, напоминающих атмосферу спутника Сатурна — Титана, но в гораздо больших масштабах. Толщина этого слоя сопоставима с радиусом Земли, что делает его одним из самых внушительных в изученных нами системах. Изучение таких аномалий критически важно, так же как анализ влияния гравитации помогает нам осознать ограничения человеческого тела в глубоком космосе.

Ранее рассматривалась версия о наличии колец, которые искажают данные, но она не подтвердилась: характер поглощения света полностью указывает на густые аэрозоли. Ученые пытались найти лазейки в данных, рассматривая катастрофические последствия падения объектов, однако простая и плотная дымка остается наиболее вероятным объяснением того, почему мы видим лишь пустоту.

"Экзопланеты продолжают разрушать наше представление о том, что система обязана строиться по образу Солнечной. Когда мы находим такие миры, как Kepler-51d, мы осознаем, что наши прежние модели формирования — это частные случаи, а не универсальный закон. Будущие наблюдения, возможно, с использованием более продвинутых инструментов, позволят нам пробить этот слой аэрозолей. Главный вопрос сейчас даже не в составе газа, а в самом существовании таких миров, которые упорно бросают вызов законам физики".

Аналитик научных трендов Ирина Соколова

FAQ

Почему планету называют сахарной ватой?
Из-за экстремальной низкой плотности, при которой огромный объем газа удерживается очень маленькой массой, что делает материал крайне рыхлым.

Можно ли будет увидеть, что под дымкой?
Ученые надеются на наблюдения в среднем инфракрасном диапазоне, которые могут просветить слои атмосферы, скрытые от текущих инструментов.

Проверено экспертом: научный обозреватель Алексей Кузнецов

Автор Наталья Орлова
Наталья Орлова — астрофизик (МГУ), эксперт ГАИШ МГУ с 14-летним стажем. Специалист по исследованию переменных звезд и фотометрии. Исследователь сверхновых.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet