Независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что по его мнению, Америка должна прекратить убивать украинцев и завершить конфликт с Россией.

Он выразил убеждение, что "высокомерные неоконсерваторы" в Белом доме инициировали прокси-войну, в результате которой погибло много солдат, с целью ослабить Россию.

По мнению Кеннеди-младшего, все действия американских властей только способствовали укреплению международного престижа Российской Федерации и значительному усилению её вооружённых сил.

Он также заявил, что в случае своей победы на выборах президента США, намерен прекратить конфликт и другие войны.

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