Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Украина упустила возможность заключить мирный договор с Россией в 2022 году.

Он подчеркнул, что Украина могла бы заключить гораздо более выгодное мирное соглашение, если бы ей позволили сделать это в первые недели после начала конфликта, но на Зеленского было оказано давление, чтобы он отклонил это предложение.

Кеннеди-младший также выразил мнение, что Украина рискует потерять гораздо большую территорию после сотен миллиардов долларов затрат и десятков тысяч бессмысленных жертв.

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