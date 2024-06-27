Кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший заявил, что Украина упустила возможность заключить мирный договор с Россией в 2022 году.
Он подчеркнул, что Украина могла бы заключить гораздо более выгодное мирное соглашение, если бы ей позволили сделать это в первые недели после начала конфликта, но на Зеленского было оказано давление, чтобы он отклонил это предложение.
Кеннеди-младший также выразил мнение, что Украина рискует потерять гораздо большую территорию после сотен миллиардов долларов затрат и десятков тысяч бессмысленных жертв.
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