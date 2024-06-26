В Кении разгорелись масштабные беспорядки, вызванные недовольством граждан планами правительства по повышению налогов. Ситуация в столице страны, Найроби, обострилась до критической отметки, когда демонстранты предприняли попытку штурма здания парламента.

Правоохранительные органы были вынуждены применить огнестрельное оружие для сдерживания толпы после того, как менее радикальные методы, такие как слезоточивый газ и водометы, оказались неэффективными. В результате столкновений погибли как минимум пять человек, о чем свидетельствуют данные, полученные журналистами на месте событий.

Несмотря на усилия полиции, некоторым протестующим удалось проникнуть на территорию парламента и даже поджечь часть здания. Для обеспечения безопасности депутатов их эвакуировали через подземный туннель. В связи с эскалацией конфликта власти страны приняли решение о привлечении армейских подразделений для поддержки полиции в восстановлении порядка.

Президент Кении Уильям Руто выступил с обращением к нации, в котором подчеркнул приоритетность вопросов безопасности в текущей ситуации. Он охарактеризовал действия протестующих как акты террора, осуществляемые преступниками под видом мирных демонстрантов, и пообещал решительные меры в ответ на эти события.

Протесты, начавшиеся как мирные демонстрации против повышения налогов, быстро переросли в violent столкновения, охватившие не только столицу, но и другие города страны. Демонстранты выдвигают требования не только об отмене налоговой реформы, но и об отставке президента Руто.

Власти Кении объясняют необходимость повышения налогов стремлением сократить бюджетный дефицит и уменьшить зависимость от внешних займов. Однако эти аргументы не убедили значительную часть населения, что привело к нынешнему кризису.

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