Во время наивысшей нагрузки транспорта сегодня в Кемерово произошло ДТП с двумя трамваями. Рельсовый транспорт №10 лишился управления и на огромной скорости въехал в другой трамвай. Уже насчитывается около 50 потерпевших в аварии человек, пишет глава города Дмитрий Анисимов на своей официальной странице в Telegram-канале.
В Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского находятся уже 40 человек, которые пострадали в результате аварии с двумя транспортными средствами. Трое из этого числа на данный момент пребывают в тяжком состоянии. 10 пассажиров дорожно-транспортного происшествия пришли в отделение на базе медучреждения, где можно получить неотложную помощь при любых травмах самостоятельно.
Дмитрий Анисимов заявил, что для всех, кто попал в эту страшную ситуацию, будет оказана помощь. Также он добавил, что для достижения этой цели был создан специальный медицинский штаб, в котором врачи уже незамедлительно восстанавливают здоровье граждан.
Мэр объявил, что по причине дорожно-транспортного происшествия будет создана подводящая дорога для транспорта по Кузнецкому мосту. В настоящий момент оплату за проезд по №3 и №10 с пассажиров не потребуют.
Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк заявил, что в ДТП никто не погиб. Также он сообщил о психологической поддержке, которую на данный момент оказывают семьям пострадавших. В конце было сказано, что медицинский персонал вызван на рабочую смену для оказания необходимой помощи на срочное дежурство, и все устройства для проведения процедур имеются в наличии.
Фото: Привет (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Саммит по Украине в Швейцарии угрожает жизни животных
Мирная конференция по Украине в Швейцарии, намеченная на середину июня, может угрожать жизни многим десяткам детёнышей косули. О вреде для парнокопытных пишет швейцарская немецкоязычная газета Blick.
Аналитик Озер: Путин отправил чёткий сигнал Анкаре
Турецкий политический аналитик Энгин Озер рассказал, что президент России Владимир Путин на встрече с руководителями ведущих информационных агентств в Санкт-Петербурге выразил недовольство действиями Анкары.
Мурашко: в 2024 году в России не снизилось потребления алкоголя
На Петербургском международном экономическом форуме 2024 министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко поделился данными об уровне потребления спиртных напитков россиянами. О произошедшем сообщают в РИА Новости.
Депутат ГД Хамзаев: надо запретить продажу алкоголя на День России
Единоросс Хамзаев объяснил, что торжественные дни для Российской Федерации должны проходить как можно более безвредно для граждан.