Во время наивысшей нагрузки транспорта сегодня в Кемерово произошло ДТП с двумя трамваями. Рельсовый транспорт №10 лишился управления и на огромной скорости въехал в другой трамвай. Уже насчитывается около 50 потерпевших в аварии человек, пишет глава города Дмитрий Анисимов на своей официальной странице в Telegram-канале.

В Кузбасской клинической больнице скорой медицинской помощи им. М. А. Подгорбунского находятся уже 40 человек, которые пострадали в результате аварии с двумя транспортными средствами. Трое из этого числа на данный момент пребывают в тяжком состоянии. 10 пассажиров дорожно-транспортного происшествия пришли в отделение на базе медучреждения, где можно получить неотложную помощь при любых травмах самостоятельно.

Дмитрий Анисимов заявил, что для всех, кто попал в эту страшную ситуацию, будет оказана помощь. Также он добавил, что для достижения этой цели был создан специальный медицинский штаб, в котором врачи уже незамедлительно восстанавливают здоровье граждан.

Мэр объявил, что по причине дорожно-транспортного происшествия будет создана подводящая дорога для транспорта по Кузнецкому мосту. В настоящий момент оплату за проезд по №3 и №10 с пассажиров не потребуют.

Временно исполняющий обязанности губернатора Кемеровской области Илья Середюк заявил, что в ДТП никто не погиб. Также он сообщил о психологической поддержке, которую на данный момент оказывают семьям пострадавших. В конце было сказано, что медицинский персонал вызван на рабочую смену для оказания необходимой помощи на срочное дежурство, и все устройства для проведения процедур имеются в наличии.

Фото: Привет (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)