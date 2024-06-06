Причины столкновения трамваев в Кемерово, где погиб один человек и 97 пострадали, устанавливаются, рассказал журналистам SHOT на ПМЭФ замглавы Минтранса Валентин Иванов.
"Причины в каждом случае разные. Могут быть технические средства, может быть человеческая причина или другие факторы", - отметил он.
Иванов подчеркнул, что по факту произошедшего будут работать следственные органы, поэтому точные обстоятельства ДТП станут известны позже.
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