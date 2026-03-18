Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Кемерово
© commons.wikimedia.org by Evgeniy_KemCity is licensed under CC BY-SA 4.0
Главная / Сибирский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 17:10

Спортивное обновление и качественные дороги: где в Кемерово ждет глобальное благоустройство

18 марта 2026 года подведены итоги открытых аукционов на благоустройство объектов в Кемерово. ООО "КузбассДорСтрой" отремонтирует участок Логового шоссе от Кузнецкого моста до проспекта Шахтеров и улицы Кирова от Кузнецкого проспекта до улицы Николая Островского — уложит асфальт, выровняет колодцы, устранит пучины на Кирова. Работы завершат к 1 сентября 2026-го.

ООО "ДСПК "Эталон"" установит спортивную площадку по улице Таврической, 125 в Плешках с игровым комплексом, футбольной зоной, воркаутом, скамьей и урной — до конца июня 2026-го. "ГорУКС" обновит первый этап парка "Антошка": пешеходные дорожки, берега реки Искитимки, ливневку, кабели для света и связи — к 31 октября 2026-го. Всё входит в нацпроект "Инфраструктура для жизни".

Ремонт ключевых дорог

ООО "КузбассДорСтрой" взялось за проблемные участки в центре Кемерово. На Логовом шоссе обновят покрытие и подтянут колодцы к проектным отметкам. Это устранит ямы, которые копятся от грузовиков и осадков. Работы растянутся до сентября, чтобы перекрыть меньше улиц в пик сезона.

Улица Кирова получит особое внимание — там ликвидируют пучины, которые вздымают асфальт от морозного пучения грунта. Такие дефекты типичны для сибирских дорог после зимы. В целом эти ремонты вписываются в планы по 226 километрам трасс в Кузбассе за 2026 год.

"Ремонт дорог вроде Логового шоссе укрепляет транспортную сеть городов. Выравнивание колодцев и асфальт минимизируют риски для водителей в гололёд. Пучины на Кирова — классика для нашего климата, их устранение продлит срок покрытия на годы. Торги позволяют выбрать надёжных подрядчиков без переплат."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Подрядчик уже имеет опыт подобных контрактов в регионе. Завершение к сентябрю синхронизирует с учебным годом, когда трафик растёт. Горожане заметят свежий асфальт уже к лету.

Спортивная площадка в Плешках

ООО "ДСПК "Эталон"" заменит старую детскую зону на Таврической, 125. Появится игровой комплекс, футбольное поле, тренажёры для воркаута. Рядом поставят скамью и урну для комфорта. Срок — конец июня 2026-го, чтобы дети играли летом.

Объект Подрядчик Срок
Логовое шоссе и Кирова ООО "КузбассДорСтрой" 1 сентября 2026
Площадка Таврическая, 125 ООО "ДСПК "Эталон"" Конец июня 2026

Площадка ориентирована на семьи с детьми и подростков. Бетонные основания выдержат сибирские морозы. Район Плешки получит долгожданный объект для активного отдыха.

Первый этап парка "Антошка"

"ГорУКС" обновит пешеходки и берега Искитимки в парке. Устроят ливневую канализацию, проложат кабели под освещение и связь. Это защитит зоны от подтоплений весной. Первый этап закроют к октябрю 2026-го.

Дальше ждут этапы 2027-2028 годов с фонарями и малыми формами. Парк станет уютным местом для прогулок. Укрепление берегов предотвратит эрозию от течения.

"Благоустройство парков вроде "Антошки" повышает привлекательность территорий для жителей. Укрепление берегов и ливневка решают проблемы с водой в дождь. Такие этапы позволяют равномерно распределять бюджет. В итоге город получает устойчивую инфраструктуру."

Управленец муниципального уровня Елена Гаврилова

Часто задаваемые вопросы

Какие работы на дорогах? Асфальт, колодцы, пучины — до 1 сентября 2026-го.

Что в парке на первом этапе? Дорожки, берега, канализация, кабели — к 31 октября.

Для кого площадка в Плешках? Дети, футбол, воркаут — готова к июню.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet