Запертые двери вместо витрин: центр Кемерова столкнулся с резким оттоком малого бизнеса

В Кемерове наблюдается массовое сокращение числа объектов малого и среднего бизнеса в центральной части города. С начала года по улицам Весенней, Ноградской, Советскому проспекту и 50 лет Октября закрылись десятки магазинов, предприятий общепита и сферы услуг. Закрытия коснулись как локальных точек, так и сетевых брендов: от продуктовых магазинов и булочных до ресторанов и студий дизайна. Собственники помещений активно размещают объявления об аренде или продаже, но многие площадки остаются пустовать длительное время.

Массовый уход популярного бизнеса

Волна закрытий затронула объекты разных форматов и охватила исторический центр города. Символичным стало закрытие круглосуточного магазина "Клеопатра" на улице Весенняя, который десятилетиями обеспечивал горожан товарами первой необходимости. Параллельно с этим полностью прекратила деятельность сеть стритфуда "Подорожник", насчитывавшая в Кемерове 25 точек продаж.

Сложная экономическая ситуация сказалась и на ресторанном секторе. Прекратили работу раменная Domo Izakaya, гриль-бары, заведение "Сэйшн" и ресторан "Авиатор" на Притомской набережной, открытый еще в 2003 году. Владельцы помещений, где располагались эти точки, безуспешно пытаются привлечь новых арендаторов, однако процесс замещения вакантных площадей идет крайне медленно.

Кроме того, сокращается присутствие ритейла. Предупреждения о закрытии разместили магазины United Colors of Benetton и салон обуви "Сан Ремо". С рынка авторской одежды ушел бренд 2sisters, чьи филиалы теперь функционируют исключительно в городах-миллионниках. Для многих горожан исчезновение привычных точек притяжения стало неожиданностью, обнажившей серьезные структурные изменения в муниципальном секторе услуг.

Масштабы и причины трансформации рынка

Представители бизнеса связывают текущую ситуацию с ростом финансовых издержек, включая повышение налоговой нагрузки, начавшееся с начала текущего года. Ситуация усугубляется падением покупательского спроса и сложностями в удержании рентабельности на фоне роста операционных расходов. В ряде случаев, как, например, с сетью "Подорожник", конфликт сопровождается судебными разбирательствами и долгами по заработной плате, что делает закрытие уже неизбежным финалом.

"Муниципальные власти внимательно следят за подобными тенденциями, так как каждое закрытое предприятие — это не только потеря рабочих мест, но и снижение налоговых поступлений в бюджет. Для малого бизнеса создаются условия поддержки, но глобальные рыночные тренды зачастую диктуют свои правила выживания. Важно понимать, что в таких условиях выживают лишь те проекты, которые оперативно реагируют на изменения спроса и оптимизируют внутренние затраты. Мы наблюдаем этап очищения рынка, который в долгосрочной перспективе может привести к формированию более качественной предпринимательской среды в центре". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Тенденция затрагивает не только общепит, но и специализированные ниши. На центральных улицах перестали функционировать цветочные салоны, магазины электроники и салоны встраиваемой мебели. Такая концентрация пустующих коммерческих помещений на ключевых пешеходных маршрутах напрямую меняет привычный облик центра Кемерова, делая его менее функциональным для жителей и гостей.

Облик города и судьба знаковых мест

Многие площадки, где раньше кипела деловая жизнь, сегодня превратились в "законсервированные" объекты. Примером служит ресторан "На старом месте" или помещения в ТЦ "Солнечный", которые пустуют в течение долгого времени из-за сложности поиска адекватных арендаторов на внушительные по размеру площади. В некоторых зданиях, например на улице Дзержинского, за последние годы сменилось несколько концепций ресторанов, но и они не смогли удержаться на рынке.

Исчезновение объектов повседневного спроса, включая мелкие парикмахерские или хозяйственные магазины, создает дискомфорт в городской среде. Гуляя по центру, жители вынуждены констатировать уход целой эпохи локальных брендов, которые формировали социальный ландшафт района. Перспективы заполнения этих мест остаются туманными, пока экономический климат в регионе не стабилизируется.

Ситуация остается крайне динамичной: некоторые заведения, как гриль-бар "Влаваше", формально выставляют объявления об аренде, продолжая обслуживать посетителей. Однако для большинства "запертых дверей" будущее выглядит неопределенным. Горожане по-прежнему отмечают, что с карты города исчезают знаковые точки, на замену которым пока не приходят равнозначные проекты.