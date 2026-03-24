Кемерово
Андрей Власов Опубликована сегодня в 16:46

Запертые двери вместо витрин: центр Кемерова столкнулся с резким оттоком малого бизнеса

В Кемерове наблюдается массовое сокращение числа объектов малого и среднего бизнеса в центральной части города. С начала года по улицам Весенней, Ноградской, Советскому проспекту и 50 лет Октября закрылись десятки магазинов, предприятий общепита и сферы услуг. Закрытия коснулись как локальных точек, так и сетевых брендов: от продуктовых магазинов и булочных до ресторанов и студий дизайна. Собственники помещений активно размещают объявления об аренде или продаже, но многие площадки остаются пустовать длительное время.

Массовый уход популярного бизнеса

Волна закрытий затронула объекты разных форматов и охватила исторический центр города. Символичным стало закрытие круглосуточного магазина "Клеопатра" на улице Весенняя, который десятилетиями обеспечивал горожан товарами первой необходимости. Параллельно с этим полностью прекратила деятельность сеть стритфуда "Подорожник", насчитывавшая в Кемерове 25 точек продаж.

Сложная экономическая ситуация сказалась и на ресторанном секторе. Прекратили работу раменная Domo Izakaya, гриль-бары, заведение "Сэйшн" и ресторан "Авиатор" на Притомской набережной, открытый еще в 2003 году. Владельцы помещений, где располагались эти точки, безуспешно пытаются привлечь новых арендаторов, однако процесс замещения вакантных площадей идет крайне медленно.

Кроме того, сокращается присутствие ритейла. Предупреждения о закрытии разместили магазины United Colors of Benetton и салон обуви "Сан Ремо". С рынка авторской одежды ушел бренд 2sisters, чьи филиалы теперь функционируют исключительно в городах-миллионниках. Для многих горожан исчезновение привычных точек притяжения стало неожиданностью, обнажившей серьезные структурные изменения в муниципальном секторе услуг.

Масштабы и причины трансформации рынка

Представители бизнеса связывают текущую ситуацию с ростом финансовых издержек, включая повышение налоговой нагрузки, начавшееся с начала текущего года. Ситуация усугубляется падением покупательского спроса и сложностями в удержании рентабельности на фоне роста операционных расходов. В ряде случаев, как, например, с сетью "Подорожник", конфликт сопровождается судебными разбирательствами и долгами по заработной плате, что делает закрытие уже неизбежным финалом.

"Муниципальные власти внимательно следят за подобными тенденциями, так как каждое закрытое предприятие — это не только потеря рабочих мест, но и снижение налоговых поступлений в бюджет. Для малого бизнеса создаются условия поддержки, но глобальные рыночные тренды зачастую диктуют свои правила выживания. Важно понимать, что в таких условиях выживают лишь те проекты, которые оперативно реагируют на изменения спроса и оптимизируют внутренние затраты. Мы наблюдаем этап очищения рынка, который в долгосрочной перспективе может привести к формированию более качественной предпринимательской среды в центре".

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Тенденция затрагивает не только общепит, но и специализированные ниши. На центральных улицах перестали функционировать цветочные салоны, магазины электроники и салоны встраиваемой мебели. Такая концентрация пустующих коммерческих помещений на ключевых пешеходных маршрутах напрямую меняет привычный облик центра Кемерова, делая его менее функциональным для жителей и гостей.

Облик города и судьба знаковых мест

Многие площадки, где раньше кипела деловая жизнь, сегодня превратились в "законсервированные" объекты. Примером служит ресторан "На старом месте" или помещения в ТЦ "Солнечный", которые пустуют в течение долгого времени из-за сложности поиска адекватных арендаторов на внушительные по размеру площади. В некоторых зданиях, например на улице Дзержинского, за последние годы сменилось несколько концепций ресторанов, но и они не смогли удержаться на рынке.

Исчезновение объектов повседневного спроса, включая мелкие парикмахерские или хозяйственные магазины, создает дискомфорт в городской среде. Гуляя по центру, жители вынуждены констатировать уход целой эпохи локальных брендов, которые формировали социальный ландшафт района. Перспективы заполнения этих мест остаются туманными, пока экономический климат в регионе не стабилизируется.

Ситуация остается крайне динамичной: некоторые заведения, как гриль-бар "Влаваше", формально выставляют объявления об аренде, продолжая обслуживать посетителей. Однако для большинства "запертых дверей" будущее выглядит неопределенным. Горожане по-прежнему отмечают, что с карты города исчезают знаковые точки, на замену которым пока не приходят равнозначные проекты.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов
Автор Андрей Власов
Андрей Власов — эксперт по городскому планированию и ГМУ с 20-летним стажем. Руководил проектами "Умный город" и "Комфортная городская среда".
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Электрические мечты становятся реальностью: цены на электромобили в Новосибирске сократились до минимума 22.03.2026 в 15:56

Цены на электротранспорт в Новосибирской области тают: заметные изменения на вторичном рынке и новые модели.

Читать полностью » Сладкая иллюзия или вредный капкан: бабл-ти таит угрозу для здоровья молодежи в Хакасии 22.03.2026 в 15:55

Жители Хакасии задумались о рисках бабл-ти: как сладкий коктейль может повлиять на здоровье молодежи.

Читать полностью » Сибирское небо меняет цвет: проверенная методика спасения городов от смога пошла в тираж 21.03.2026 в 15:17

Сибирские специалисты нашли эффективное решение для очистки атмосферы в промышленных городах, которое теперь активно внедряют на соседних территориях.

Читать полностью » Сцена срывает маски: в Омске открыли масштабный проект о тайнах закулисной жизни артистов 21.03.2026 в 15:15

В Сибири стартовал масштабный творческий проект, объединивший классические постановки об изнанке актерской профессии.

Читать полностью » Сыр больше не требует присмотра: новосибирские инженеры создали умный пресс для идеальной корки 21.03.2026 в 15:05

Сложный процесс формирования сырных головок доверили цифровым алгоритмам, чтобы навсегда исключить влияние человеческих ошибок на качество продукции.

Читать полностью » Шелковый путь обретает цифру: университеты Алтая открывают новые горизонты в работе с Китаем 20.03.2026 в 14:34

Региональные университеты пересматривают привычные академические традиции, отвечая на глобальные запросы и запуская амбициозные проекты с восточными соседями.

Читать полностью » Святыни в пути: из руин под обстрелом в мастерские Сибири спасены древние церковные образы 20.03.2026 в 14:29

В столицу Сибири доставили уникальную коллекцию церковного искусства, которую удалось вывезти из зоны боевых действий для длительного восстановления.

Читать полностью » Сибирский размах вместо салютов: как Иркутск планирует встретить свой масштабный юбилей 20.03.2026 в 14:27

Масштабное торжество охватит ключевые локации города, объединив исторические реконструкции, спортивные кубки и необычные интерактивные проекты для всех.

Читать полностью »

Новости
Туризм
Нижегородцы приехали в самый вымирающий город России и описали его фразой "у него есть будущее"
Красота и здоровье
Глаза не выдерживают: стресс запускает процесс, который меняет зрение без предупреждения
Общество
Секрет эффективного обучения дома: дети показывают результат только при одном условии
СЗФО
Вирус вернулся из джунглей: в Санкт-Петербурге выявили новый случай заражения оспой обезьян
ЦФО
Регистратура на проводе: в Костромской области заработал искусственный интеллект для записи к врачу
Недвижимость
Кухонный капкан: выбор цвета стен заставляет постоянно заглядывать в холодильник
СФО
Воздух под цифровым прицелом: Кемерово запускает систему тотальной проверки качества жизни
Питомцы
Лжецы на лапках: как кошки распознают человеческие фальшивые эмоции на уровне инстинкта
