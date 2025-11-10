Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Кемер
Кемер
© commons.wikimedia.org by Emin Başar ÖZDEMİR is licensed under CC BY 3.0
Главная / Туризм
Елена Кузнецова Опубликована сегодня в 9:06

Сюда едут не за тусовками, а за ощущением гармонии – чем отличается Кемер от остальных курортов Турции

Кемер — курорт, где солнце, море и горы образуют идеальный баланс отдыха и энергии. Этот город словно создан для тех, кто ищет природу, комфорт и лёгкую атмосферу Средиземноморья. Здесь можно за день искупаться в тёплых волнах, подняться в горы и закончить вечер прогулкой вдоль набережной под звуки музыки и аромат апельсинов.

Кемер — один из самых живописных курортов Турции, расположенный в 40 километрах от Анталии. Он утопает в зелени и буквально прижат к горам Тауруса, благодаря чему воздух здесь особенно свежий и насыщенный ароматами хвои. Город делится на несколько районов:

  • Центр Кемера - оживлённый и туристический, с барами, кафе и мариной.
  • Гёйнюк - спокойный и зелёный, идеально подходит для семей.
  • Кириш - для любителей активной ночной жизни.
  • Чамьюва и Текирова - роскошные и уединённые районы с первоклассными отелями и частными пляжами.

Кемер сохраняет атмосферу уюта, несмотря на современную инфраструктуру. Здесь нет высотных зданий — всё утопает в зелени, а пейзаж всегда украшает панорама гор, плавно спускающихся к морю.

Сравнение

Район Кемера Особенности Кому подойдёт Преимущества Возможные минусы
Центр Живописная набережная, рестораны, марина Любителям активности и шопинга Всё рядом, оживлённая жизнь Много туристов в сезон
Гёйнюк Спокойствие, семейная атмосфера Семьям с детьми, пожилым парам Уютные отели, природа Меньше развлечений
Кириш Бары, дискотеки, водные развлечения Молодёжи Яркая ночная жизнь Может быть шумно
Чамьюва Пляжи, зелень, спокойствие Семьям, парам Простор и уединение Мало магазинов
Текирова Роскошь, большие отели Ценителям комфорта Высокий уровень сервиса Более дорогие цены

Советы шаг за шагом

  1. Выберите сезон.
    Идеальное время для поездки — с мая по октябрь. Весна и осень комфортнее по температуре, летом жарко, но приятно благодаря морскому бризу.
  2. Забронируйте жильё.
    Для спокойного отдыха подойдут Гёйнюк и Чамьюва, для тусовок — центр Кемера и Кириш. Семьям лучше рассмотреть Текирову.
  3. Планируйте экскурсии.

    • Олимпос - древний город среди леса и песчаного пляжа.

    • Фазелис - античные руины на берегу моря.

    • Гора Тахталы - подъём по канатной дороге с видом на побережье.

  5. Возьмите авто напрокат.
    Дороги вдоль моря идеальные, а виды — завораживающие. Можно добраться до Анталии, Каньяона Гёйнюк или древней Мира.
  6. Оставьте день для моря.
    Прокатитесь на яхте вдоль побережья — морские прогулки из Кемера открывают десятки бухт с лазурной водой.
  7. Попробуйте местную кухню.
    Кебабы, мезе, рыба на гриле, свежие фрукты и турецкие десерты — еда здесь часть удовольствия.
  8. Посетите рынок.
    В центре Кемера — колоритный базар с фруктами, специями, кожей и текстилем. Торговаться обязательно!

А что если…

  • Путешествую с детьми. Выбирайте Гёйнюк или Чамьюву — тихо, чистые пляжи, отели с анимацией.
  • Хочу тишины и уединения. Текирова подарит максимум покоя и приватности.
  • Люблю активный отдых. Канатная дорога на Тахталы, дайвинг в Фазелисе, параглайдинг с горы.
  • Еду зимой. Солнце светит почти каждый день, можно гулять по горам и наслаждаться морским воздухом без толп.
  • Без авто. Долмуши — удобные маршрутки, курсируют каждые 10-15 минут по всем районам.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Уникальное сочетание моря и гор Много туристов в пик сезона
Чистейшая вода и ухоженные пляжи Высокие цены в отелях "всё включено"
Разнообразие районов для любого формата отдыха Ночная жизнь может мешать тишине
Отличная транспортная доступность Пляжи чаще галечные
Богатая история и экскурсионные маршруты В жару стоит избегать дневных прогулок

FAQ

Когда лучше ехать в Кемер?

С мая по октябрь — идеальный сезон для купания и экскурсий. В июне и сентябре меньше людей и комфортнее температура.

Где самые лучшие пляжи?

В Текирове — широкие и чистые, в Гёйнюке — окружены соснами, а в Олимпосе — природный песчаный берег у древних руин.

Что привезти из Кемера?

Местные специи, турецкий чай, сладости (рахат-лукум, пахлава), изделия из кожи и ароматные масла.

Как доехать из аэропорта Анталии?

На автобусах Havas, долмушах или трансфере от отеля — путь занимает около часа.

Какие экскурсии обязательны?

Фазелис, Олимпос, Янарташ, каньон Гёйнюк и подъём на гору Тахталы. Они дают полное представление о красоте региона.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Место, где даже воздух звучит иначе: как Роза Хутор возвращает вкус к жизни сегодня в 1:23

Роза Хутор — не просто горнолыжный курорт. Это место, где зима встречает лето, а активный отдых сочетается с уютом и вкусом.

Читать полностью » Каргополь, где время остановилось: город, который шепчет голосами веков сегодня в 0:26

Между тишиной Онеги и звоном старых колоколов живёт Каргополь — город, где время не спешит, а история дышит сквозь каждый камень.

Читать полностью » Зимой сбежал из России во Вьетнам — и теперь не понимаю, зачем ездил в Турцию вчера в 23:26

Вьетнам становится всё более популярным направлением для российских туристов благодаря доступным ценам, прямым рейсам и разнообразию отдыха. Узнайте, что нужно знать при планировании поездки.

Читать полностью » Не потянул Мальдивы, но как будто там и побывал: вот куда летать осенью в России без потери комфорта вчера в 22:26

Бюджетный отдых для россиян в 2026 году будет доступен в Крыму, Краснодарском крае и других регионах. Узнайте, как сэкономить на поездках и какие направления будут востребованы.

Читать полностью » Сюрприз на каждом километре — почему путешествовать семьей по России лучше на авто вчера в 21:16

Автопутешествия становятся всё более популярным форматом отдыха среди россиян. Узнайте, какие регионы и маршруты наиболее востребованы и что нужно знать для успешной поездки.

Читать полностью » Думал, поеду в Европу, но две страны на краю света изменили мои планы — вот что меня поразило вчера в 20:26

Российские туристы выбирают Вьетнам, Таиланд, ОАЭ и Египет. Узнайте, какие направления станут ещё более доступными и какие изменения ожидаются в 2023 году.

Читать полностью » Думал, визовые ограничения в ЕС — это все проблемы: вот что ещё помешало мне слетать в Европу вчера в 19:11

Европейский Союз может ужесточить визовую политику для россиян. Узнайте, какие меры могут быть введены и как это повлияет на путешествия.

Читать полностью » Под землей — целый город: парки Вьетнама, которые шокируют даже опытных путешественников вчера в 18:19

Узнайте о восьми уникальных национальных парках Вьетнама, от старинных лесов до величественных пещер. Настоящие сокровища для любителей природы и приключений.

Читать полностью »

Новости
Еда
Намазка из сельди с морковью: добавил плавленый сыр — результат вау, это вам не магазинная паста
УрФО
К 2028 году средняя зарплата в Тюменской области может вырасти до 116,4 тысячи рублей
Садоводство
Поливала цветы как обычно — и не понимала, почему они чахнут: метод, чтобы растения не гнили и не вяли
Авто и мото
Менял шины как обычно — и едва не попал в беду: оказалось, всё делал неправильно
Культура и шоу-бизнес
"Сумерки" уже надоели? Эти 5 сериалов с оборотнями и ведьмами заставят сердце биться чаще
Садоводство
Осенью делаю всего одно действие — и розы переживают зиму без потерь
Авто и мото
Решил починить машину самостоятельное — и попал на крупные траты: теперь боюсь открывать капот
Красота и здоровье
Сдал обычный анализ крови — и врач сказал, что мозг стареет на 3 года быстрее
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet