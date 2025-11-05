Почему звезда "Пиратов Карибского моря" боится смотреть свои фильмы: честное признание Киры Найтли

Британская актриса Кира Найтли поделилась, какие из своих фильмов она не пересматривает, и объяснила, почему это ей не по душе. Интервью с актрисой приводит издание People.

По словам Найтли, она редко возвращается к своим ролям, хотя персонажи, которых она сыграла, ей нравятся.

"Я либо не смотрела эти фильмы, либо смотрела всего один раз, потому что не особенно приятное занятие — наблюдать за собственным лицом, обращенным к тебе. Это очень странно", — говорит актриса.

Причина избегания просмотров

40-летняя звезда отметила, что многие её коллеги тоже не любят смотреть собственные фильмы. В её случае исключением стала лишь премьера второго фильма серии "Пираты Карибского моря", тогда как третий фильм она так и не посмотрела.

"Я смотрела второй фильм на премьере, но я никогда не видела третий. Я просто чувствую, что у меня там слишком большое лицо. Огромное лицо. Никому не нужно такое видеть", — посмеялась она.

Пересмотр своих фильмов

Фильм Смотрела ли Найтли Причина/комментарий "Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины" Да На премьере "Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" Да На премьере второго фильма "Пираты Карибского моря: На краю света" Нет "Слишком большое лицо" Другие фильмы Иногда Редко пересматривает, наблюдать за собой неприятно

Интересные факты

Кира Найтли впервые снялась в кино в возрасте 8 лет. Актриса была номинирована на премию "Оскар" за роль в фильме "Гордость и предубеждение". Серия "Пираты Карибского моря" принесла ей мировую популярность, но пересматривать третий фильм она не решилась.

Исторический контекст

В Голливуде практика пересмотра своих фильмов среди актёров не так популярна. Многие звезды делают это исключительно ради анализа работы или на премьерах.

Подобное явление связано с психологическим фактором: наблюдение за собой вызывает чувство неловкости.

