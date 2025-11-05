Почему звезда "Пиратов Карибского моря" боится смотреть свои фильмы: честное признание Киры Найтли
Британская актриса Кира Найтли поделилась, какие из своих фильмов она не пересматривает, и объяснила, почему это ей не по душе. Интервью с актрисой приводит издание People.
По словам Найтли, она редко возвращается к своим ролям, хотя персонажи, которых она сыграла, ей нравятся.
"Я либо не смотрела эти фильмы, либо смотрела всего один раз, потому что не особенно приятное занятие — наблюдать за собственным лицом, обращенным к тебе. Это очень странно", — говорит актриса.
Причина избегания просмотров
40-летняя звезда отметила, что многие её коллеги тоже не любят смотреть собственные фильмы. В её случае исключением стала лишь премьера второго фильма серии "Пираты Карибского моря", тогда как третий фильм она так и не посмотрела.
"Я смотрела второй фильм на премьере, но я никогда не видела третий. Я просто чувствую, что у меня там слишком большое лицо. Огромное лицо. Никому не нужно такое видеть", — посмеялась она.
Пересмотр своих фильмов
|Фильм
|Смотрела ли Найтли
|Причина/комментарий
|"Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины"
|Да
|На премьере
|"Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца"
|Да
|На премьере второго фильма
|"Пираты Карибского моря: На краю света"
|Нет
|"Слишком большое лицо"
|Другие фильмы
|Иногда
|Редко пересматривает, наблюдать за собой неприятно
