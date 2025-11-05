Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Кира Найтли
Кира Найтли
© commons.wikimedia.org by The Standard is licensed under CC BY 3.0
Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 10:06

Почему звезда "Пиратов Карибского моря" боится смотреть свои фильмы: честное признание Киры Найтли

Кира Найтли заявила, что не пересматривала фильм "Пираты Карибского моря: На краю света" из-за своего большого лица

Британская актриса Кира Найтли поделилась, какие из своих фильмов она не пересматривает, и объяснила, почему это ей не по душе. Интервью с актрисой приводит издание People.

По словам Найтли, она редко возвращается к своим ролям, хотя персонажи, которых она сыграла, ей нравятся.

"Я либо не смотрела эти фильмы, либо смотрела всего один раз, потому что не особенно приятное занятие — наблюдать за собственным лицом, обращенным к тебе. Это очень странно", — говорит актриса.

Причина избегания просмотров

40-летняя звезда отметила, что многие её коллеги тоже не любят смотреть собственные фильмы. В её случае исключением стала лишь премьера второго фильма серии "Пираты Карибского моря", тогда как третий фильм она так и не посмотрела.

"Я смотрела второй фильм на премьере, но я никогда не видела третий. Я просто чувствую, что у меня там слишком большое лицо. Огромное лицо. Никому не нужно такое видеть", — посмеялась она.

Пересмотр своих фильмов

Фильм Смотрела ли Найтли Причина/комментарий
"Пираты Карибского моря: Проклятие черной жемчужины" Да На премьере
"Пираты Карибского моря: Сундук мертвеца" Да На премьере второго фильма
"Пираты Карибского моря: На краю света" Нет "Слишком большое лицо"
Другие фильмы Иногда Редко пересматривает, наблюдать за собой неприятно

А что если…

Если бы Кира Найтли решилась пересмотреть "Пираты Карибского моря: На краю света", это могло бы стать интересным опытом анализа собственного актёрского мастерства. Возможно, она увидела бы нюансы, которые раньше упускала.

Мифы и правда

  • Миф: все актёры любят смотреть свои фильмы.

  • Правда: многие, как Кира Найтли, избегают этого, потому что это вызывает психологический дискомфорт.

Интересные факты

  1. Кира Найтли впервые снялась в кино в возрасте 8 лет.

  2. Актриса была номинирована на премию "Оскар" за роль в фильме "Гордость и предубеждение".

  3. Серия "Пираты Карибского моря" принесла ей мировую популярность, но пересматривать третий фильм она не решилась.

Исторический контекст

  • В Голливуде практика пересмотра своих фильмов среди актёров не так популярна. Многие звезды делают это исключительно ради анализа работы или на премьерах.

  • Подобное явление связано с психологическим фактором: наблюдение за собой вызывает чувство неловкости.

Советы психологов

  1. Примите себя: помните, что любое лицо на экране — это лишь часть момента, а не вся ваша личность.

  2. Смотрите с друзьями: вместо одиночного просмотра делитесь впечатлениями с близкими.

  3. Фокус на деталях, а не на внешности: обратите внимание на поведение, жесты, манеру говорить, а не на собственное лицо.

Как родители могут помочь детям

Если ребёнок стесняется смотреть себя в видео:

  • начинайте с коротких и весёлых роликов.

  • комментируйте положительные моменты: смелость, речь, движения.

  • поддерживайте интерес к самовыражению, не критикуя внешний вид.

Три полезных лайфхака

  1. Ставьте видео на паузу, если чувствуете дискомфорт.

  2. Снимайте себя с разных ракурсов для привыкания.

  3. Начинайте с домашних видеороликов, постепенно переходя к фильмам или публичным выступлениям.

