Кефир с клетчаткой снижает воспаление сильнее омега-3 — исследование удивило результатами

Омега-3 давно считаются одним из главных пищевых союзников в борьбе с воспалением. Однако новое исследование показало, что простая комбинация ферментированного напитка и клетчатки может работать ещё эффективнее. Учёные обнаружили, что поддержка кишечной микробиоты способна оказывать более широкий противовоспалительный эффект. Об этом сообщает Fox News со ссылкой на публикацию в Journal of Translational Medicine.

Кефир плюс клетчатка против омега-3

Исследователи из Университета Ноттингема провели шестинедельное исследование, в котором сравнили три подхода: приём омега-3, употребление только клетчатки и сочетание кефира с пребиотической смесью волокон. Именно последняя комбинация продемонстрировала наиболее выраженное снижение маркеров системного воспаления.

Кефир — это ферментированный молочный напиток, содержащий живые бактерии и дрожжи. Пребиотическая клетчатка, в свою очередь, служит питательной средой для полезных кишечных бактерий. Когда эти два компонента употребляются вместе, создаётся синергетический эффект: микробы получают питание и активнее производят соединения, способствующие снижению воспалительных процессов.

Участники, принимавшие омега-3 или только клетчатку, также показали улучшения, но они оказались менее выраженными по сравнению с группой, употреблявшей комбинацию.

"Наше исследование показывает, что хотя все три подхода к питанию снижали воспаление, синбиотик — сочетание ферментированного кефира с разнообразной смесью пребиотической клетчатки — оказал наиболее мощный и широкий спектр эффектов", — сказала Амрита Виджай, специалист по микробиому кишечника, возглавлявший исследование.

Почему кишечник играет ключевую роль

В ходе работы учёные отслеживали системные воспалительные маркеры в крови — показатели, отражающие уровень воспаления во всём организме. Воспаление является естественной частью иммунного ответа, однако хроническое низкоуровневое воспаление связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями и метаболическими нарушениями.

Комбинация пробиотиков (живых бактерий из кефира) и пребиотиков (клетчатки) относится к категории синбиотиков. Такой подход поддерживает не только баланс микрофлоры, но и её функциональную активность.

"Это говорит о том, что взаимодействие между микробами кишечника и пищевыми волокнами может быть ключом к поддержанию иммунного баланса и метаболического здоровья", — сказал Виджай.

Что это означает на практике

Результаты указывают на то, что стратегия питания, направленная на улучшение состояния микробиоты, может давать более комплексный эффект, чем отдельная добавка. Включение в рацион ферментированных продуктов и разнообразных источников клетчатки потенциально способствует снижению системного воспаления.

Исследователи планируют продолжить работу и изучить влияние синбиотических подходов у людей с хроническими воспалительными заболеваниями. Пока же данные подчёркивают важность питания, поддерживающего кишечные бактерии, как одного из факторов иммунного и метаболического здоровья.