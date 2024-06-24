В связи с трагическими событиями в Дагестане, власти Кабардино-Балкарии предпринимают усиленные меры для обеспечения безопасности своих граждан. Об этом сообщил глава республики Казбек Коков по итогам заседания Антитеррористической комиссии.
По словам Кокова, особое внимание уделяется безопасности мест массового скопления людей, объектов транспортной инфраструктуры, учреждений культуры и образования. Глава подчеркнул, что, несмотря на трагические события в соседнем регионе, общественно-политическая ситуация в Кабардино-Балкарии остается спокойной.
Вместе с тем, Коков призвал жителей республики к бдительности и критическому отношению к информации, распространяемой в интернете и социальных сетях. Он предупредил о возможности провокаций и распространения ложных сведений, направленных на создание паники и разжигание межнациональной розни.
Напомним, что вечером 23 июня в Дагестане была совершена серия нападений на религиозные объекты и сотрудников правоохранительных органов. В результате терактов погибли 15 силовиков и 4 мирных жителя. Все нападавшие были ликвидированы в ходе контртеррористической операции. В настоящий момент следствием разыскиваются организаторы и другие причастные к престулпению.
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