Ставка продавцов на гибкость: как Казань стала одним из лидеров по снижению цен на жильё

В первом квартале 2026 года Казань вошла в число лидеров среди городов-миллионников по доле продавцов, снижающих стоимость вторичного жилья. Согласно отчету "Яндекс.Недвижимости", почти 47,4% собственников в столице Татарстана пошли на уменьшение цены в своих объявлениях. При этом средний размер дисконта в регионе составил 3,6%. Данный показатель оказался ниже общероссийского уровня, который зафиксирован на отметке 4%.

Ценовая динамика и дисконты

Анализ данных за первый квартал 2026 года демонстрирует общую тенденцию к корректировке цен в крупных российских центрах. Почти 40,2% владельцев вторичных квартир в российских городах-миллионниках решились на пересмотр стоимости в своих лотах. Примечательно, что данный показатель демонстрирует снижение на 3,4% относительно итогов четвертого квартала 2025 года, что указывает на постепенную адаптацию рынка к текущим условиям.

Специалисты связывают эти процессы с изменением денежно-кредитной политики и постепенным оживлением спроса. Небольшое сокращение размера среднего дисконта на 0,3% за три месяца свидетельствует о том, что продавцы менее охотно идут на радикальные скидки, несмотря на общую гибкость стратегий.

В Казани уровень интереса покупателей и поведение собственников остаются специфичными, учитывая предыдущие периоды активного роста цен на квадратный метр. Недавняя статистика портала "Мир квартир" подтверждает, что еще в январе город входил в топ-10 по темпам подорожания вторичной недвижимости, где стоимость "квадрата" достигала 199,08 тысячи рублей.

Региональный срез рынка

Лидерами по доле объявлений со сниженными ценами в первом квартале 2026 года стали Уфа, Волгоград и Челябинск. В этих городах более половины продавцов пересмотрели свои финансовые ожидания. Казань же вместе с Екатеринбургом, Новосибирском и Нижним Новгородом удерживает позиции в верхней части списка, демонстрируя показатели в диапазоне 45-48%.

Разброс величины скидок в стране оказался значительным: если в Краснодаре покупатели могут рассчитывать на дисконт до 5,6%, то в Москве и Казани практика агрессивного торга встречается реже. Среднее снижение цен в обеих столицах не превысило 4%, ограничившись 3,2% и 3,6% соответственно.

"Текущая ситуация показывает, как быстро меняются приоритеты владельцев жилья в регионах. Готовность к диалогу с покупателем становится инструментом не столько отчаяния, сколько точечной настройки сделки в меняющихся экономических условиях. Мы видим, что муниципальное управление и общая деловая активность сильно влияют на ликвидность объектов. В Казани покупательская способность остается высокой, поэтому продавцы не спешат предлагать глубокие скидки, понимая ценность своих активов в долгосрочной перспективе". Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Перспективы вторичного сегмента

Эксперты платформы "Яндекс.Недвижимость" прогнозируют, что собственники продолжат проявлять гибкость в ценообразовании в ближайшие месяцы. Хотя масштаб средних скидок может постепенно сокращаться, ключевым фактором остается готовность сторон к обсуждению условий сделки в ходе личных переговоров и тщательного аудита документации на жилье.

Рыночная конъюнктура в Казани дополнительно поддерживается активностью новостроек, которые за прошлый год показали существенный рост цен. Учитывая рост стоимости квадратного метра в недавно сданных домах до 272,7 тысячи рублей, вторичное жилье сохраняет привлекательность для определенных категорий покупателей как более доступная альтернатива.

В ближайшее время аналитики не ожидают резких колебаний, полагая, что рынок придет к новой точке равновесия. Продавцы, ориентирующиеся на долгосрочное удержание недвижимости, скорее всего, будут занимать выжидательную позицию, пока запрос на жилье остается стабильным в рамках текущих экономических рамок.