Стены трещат по швам: власти Казани обновили список жилья, которое отправят под снос

В Казани актуализировали муниципальную программу по ликвидации аварийного жилого фонда, рассчитанную до 2027 года. В рамках обновленного плана власти планируют расселить восемь многоквартирных домов, чья общая площадь составляет 4 681 квадратный метр. Реализация намеченных мероприятий потребует выделения 1 миллиарда 114 миллионов рублей из бюджетных средств. Новое жилье получат 422 горожанина, проживающие сейчас в 181 квартире. Итоговый перечень объектов включает здания на улицах Адмиралтейская, Баженова, Гладилова, Димитрова, Железнодорожников, Каспийская и ряде других адресов.

Масштабы программы и финансирование

Информация об изменениях в стратегических планах города была озвучена на еженедельном совещании в мэрии начальником управления жилищной политики Василием Лысачкиным. Руководитель ведомства уточнил, что бюджетный лимит в 1,114 миллиарда рублей позволит эффективно закрыть текущие обязательства перед жильцами аварийного фонда. Данные шаги являются частью системной работы по обновлению городской среды и обеспечению прав граждан на безопасные условия проживания.

Всего на текущий момент в реестре Казани числится 109 домов, официально признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Параллельно с муниципальными усилиями власти республики существенно нарастили общий объем финансирования профильных программ. Итоговая сумма поддержки, распределенная между Казанью и ключевыми районами региона, была увеличена до 1,7 миллиарда рублей.

Масштаб задачи остается значительным, учитывая общее количество помещений, ожидающих очереди на расселение. На начало февраля текущего года в статусе нуждающихся в переезде значилось около 1 617 жилых единиц. Работа над сокращением этого списка продолжается в рамках продленных на 2027 год программных сроков.

Динамика расселения и списки домов

Согласно утвержденному графику, основные мероприятия по перемещению 422 казанцев в благоустроенные квартиры запланированы на 2026 год. В этот период власти намерены полностью освободить 181 жилое помещение в восьми приоритетных зданиях. Данный этап станет важным шагом в выполнении обязательств по улучшению качества жилищно-коммунальных условий.

"Реализация программ расселения требует не только значительных бюджетных вложений, но и четкой координации работы всех муниципальных служб. Переход из ветхого жилья в новое — это всегда комплексный процесс, включающий как юридическое сопровождение, так и выбор подходящих квартир для граждан. Важно, что Казань продолжает системно снижать количество аварийных объектов, что напрямую влияет на качество жизни горожан. Увеличение финансирования позволяет ускорить темпы, создавая предсказуемую среду для жителей всех районов, вовлеченных в проект." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Процесс переселения затронет жильцов домов, расположенных в различных частях города. В утвержденный перечень включены адреса на улицах Гладилова, Димитрова, Каспийская, Железнодорожников и Баженова. Каждое из этих зданий прошло комиссионную проверку, подтвердившую невозможность дальнейшей эксплуатации конструкций.

Региональный контекст и планы

Помимо Казани, к интенсивной фазе мероприятий подключились Высокогорский, Альметьевский и Лениногорский районы Татарстана. Расширение географии реализации свидетельствует о комплексном подходе властей к вопросу обновления жилого фонда на уровне субъекта федерации. Общая площадь расселяемого жилья по всем участникам программы превысит 10,1 тысячи квадратных метров.

В ближайшие годы планируется обеспечить новыми квартирами в общей сложности 919 человек. В эту статистику входят как жители казанских локаций, так и граждане из других муниципальных образований республики. Стабильное финансирование выступает основным фактором исполнения графиков расселения в установленные сроки.

Дальнейшее планирование по остальным аварийным объектам будет зависеть от результатов текущих этапов и поступления дополнительных средств. Городские власти рассчитывают на сохранение динамики работ. Реализация программы находится на постоянном контроле профильных комитетов и городских управлений.