Город растёт быстрее надежд: Казань столкнулась с острой нехваткой медицинских учреждений

В Казани зафиксирован дефицит медицинских учреждений, вызванный стремительным увеличением численности горожан. По данным начальника управления здравоохранения города Ильназа Ахмадиева, озвученным на итоговом медицинском совете в культурном центре "Сайдаш", столице Татарстана суммарно не хватает трех новых поликлиник: одной взрослой и двух детских. Темпы развития инфраструктуры пока не успевают за темпами демографического роста: за десятилетие количество жителей города увеличилось на 7 процентов. Ожидается, что к 2050 году население мегаполиса превысит 1,56 миллиона человек, что потребует системных решений в сфере первичной медико-санитарной помощи.

Масштабы нехватки мощностей

Текущая нагрузка на первичный сектор здравоохранения Казани остается крайне высокой. Сейчас в городе функционируют 541 терапевтический участок и 303 педиатрических. Согласно установленным нормативам, для обслуживания населения требуется значительно большее количество медицинских единиц.

Расчетный дефицит составляет 61 терапевтический и 66 педиатрических участков. Это количественно эквивалентно необходимости возведения трех полноценных медицинских центров — одного для приема взрослого населения и двух детских городских поликлиник.

По словам начальника горздрава, существующая модель первичной медико-санитарной помощи объективно отстает от демографической динамики города. При текущих темпах прироста населения без ввода новых площадей нагрузка на один участок будет неизбежно расти, сказываясь на качестве обслуживания пациентов.

Развитие инфраструктуры и инвестиции

Несмотря на существующие вызовы, Казань продолжает планомерно обновлять материально-техническую базу здравоохранения. В минувшем году введены в эксплуатацию сразу три значимых объекта: взрослая поликлиника в жилом комплексе "Весна", детская поликлиника в микрорайоне "Волжские просторы", а также центр врача общей практики в поселке Вишневка.

Особое внимание уделяется техническому оснащению и капитальному ремонту старого фонда. За отчетный период в городе привели в порядок 11 медицинских объектов и закупили свыше 1,5 тысячи единиц современной техники, включая компьютерный томограф, на общую сумму более 2,5 миллиарда рублей. Также значительно усилен парк санитарного транспорта — на линию вышли 35 новых автомобилей скорой помощи.

"Для гармоничного развития городской среды важно, чтобы темпы роста жилищного строительства синхронизировались с возведением социальных объектов. Казань демонстрирует высокую интенсивность развития, и наша задача — обеспечить жителям доступную медицинскую помощь в шаговой доступности. Масштабные инвестиции в оборудование — это необходимый базис, однако без расширения географии самих лечебных учреждений системная нагрузка продолжит нарастать. Интеграция новых поликлиник в структуру растущих микрорайонов является ключевым вектором нашей работы на ближайшее время." Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Кадровый вопрос и пути решения

Помимо нехватки площадей, остается актуальной проблема дефицита специалистов. Хотя за прошлый год показатели укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом улучшились на 2,5 процента, потребность в кадрах сохраняется как в стационарах, так и в поликлиническом звене.

Наиболее острая ситуация с персоналом сложилась в ряде крупных учреждений, включая детскую поликлинику № 4, городские больницы № 2 и 12, а также детскую больницу № 7. Данные структуры требуют особого внимания в рамках оптимизации кадровых стратегий.

Для преодоления кризиса в Татарстане задействован республиканский медицинский кадровый центр. В текущем году планируется запуск цифровой платформы для поиска сотрудников, которая должна упростить навигацию соискателей и помочь в равномерном распределении врачей по медицинским организациям республики.