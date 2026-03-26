Капельница
Дмитрий Корнилов Опубликована сегодня в 11:53

Город растёт быстрее надежд: Казань столкнулась с острой нехваткой медицинских учреждений

В Казани зафиксирован дефицит медицинских учреждений, вызванный стремительным увеличением численности горожан. По данным начальника управления здравоохранения города Ильназа Ахмадиева, озвученным на итоговом медицинском совете в культурном центре "Сайдаш", столице Татарстана суммарно не хватает трех новых поликлиник: одной взрослой и двух детских. Темпы развития инфраструктуры пока не успевают за темпами демографического роста: за десятилетие количество жителей города увеличилось на 7 процентов. Ожидается, что к 2050 году население мегаполиса превысит 1,56 миллиона человек, что потребует системных решений в сфере первичной медико-санитарной помощи.

Масштабы нехватки мощностей

Текущая нагрузка на первичный сектор здравоохранения Казани остается крайне высокой. Сейчас в городе функционируют 541 терапевтический участок и 303 педиатрических. Согласно установленным нормативам, для обслуживания населения требуется значительно большее количество медицинских единиц.

Расчетный дефицит составляет 61 терапевтический и 66 педиатрических участков. Это количественно эквивалентно необходимости возведения трех полноценных медицинских центров — одного для приема взрослого населения и двух детских городских поликлиник.

По словам начальника горздрава, существующая модель первичной медико-санитарной помощи объективно отстает от демографической динамики города. При текущих темпах прироста населения без ввода новых площадей нагрузка на один участок будет неизбежно расти, сказываясь на качестве обслуживания пациентов.

Развитие инфраструктуры и инвестиции

Несмотря на существующие вызовы, Казань продолжает планомерно обновлять материально-техническую базу здравоохранения. В минувшем году введены в эксплуатацию сразу три значимых объекта: взрослая поликлиника в жилом комплексе "Весна", детская поликлиника в микрорайоне "Волжские просторы", а также центр врача общей практики в поселке Вишневка.

Особое внимание уделяется техническому оснащению и капитальному ремонту старого фонда. За отчетный период в городе привели в порядок 11 медицинских объектов и закупили свыше 1,5 тысячи единиц современной техники, включая компьютерный томограф, на общую сумму более 2,5 миллиарда рублей. Также значительно усилен парк санитарного транспорта — на линию вышли 35 новых автомобилей скорой помощи.

"Для гармоничного развития городской среды важно, чтобы темпы роста жилищного строительства синхронизировались с возведением социальных объектов. Казань демонстрирует высокую интенсивность развития, и наша задача — обеспечить жителям доступную медицинскую помощь в шаговой доступности. Масштабные инвестиции в оборудование — это необходимый базис, однако без расширения географии самих лечебных учреждений системная нагрузка продолжит нарастать. Интеграция новых поликлиник в структуру растущих микрорайонов является ключевым вектором нашей работы на ближайшее время."

Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Кадровый вопрос и пути решения

Помимо нехватки площадей, остается актуальной проблема дефицита специалистов. Хотя за прошлый год показатели укомплектованности врачами и средним медицинским персоналом улучшились на 2,5 процента, потребность в кадрах сохраняется как в стационарах, так и в поликлиническом звене.

Наиболее острая ситуация с персоналом сложилась в ряде крупных учреждений, включая детскую поликлинику № 4, городские больницы № 2 и 12, а также детскую больницу № 7. Данные структуры требуют особого внимания в рамках оптимизации кадровых стратегий.

Для преодоления кризиса в Татарстане задействован республиканский медицинский кадровый центр. В текущем году планируется запуск цифровой платформы для поиска сотрудников, которая должна упростить навигацию соискателей и помочь в равномерном распределении врачей по медицинским организациям республики.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Дмитрий Корнилов
Дмитрий Корнилов — эксперт по госуправлению (РАНХиГС). Замглавы администрации по инфраструктуре с 15-летним стажем. Специалист по Smart City и ЖКХ.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Читайте также

Миллионные вложения в металл: нижегородская площадка готова штамповать десятки тысяч машин сегодня в 11:59

На нижегородском заводе завершили масштабную реконструкцию цехов, где ранее собирали европейские иномарки, перенастроив всё оборудование под новые задачи.

Читать полностью » Продуктовая корзина потяжелела: ценники в нижегородских магазинах заметно сдвинулись к весне сегодня в 11:58

Поход в магазин требует иного подхода — в региональной рознице сложилась неоднозначная ситуация, меняющая привычное содержание типичного списка покупок граждан.

Читать полностью » Тайная жизнь консульства: как случайный визит десятилетней давности изменил будущее Казани сегодня в 11:55

Международные партнеры и региональные власти ищут способы преодолеть преграды для масштабного сотрудничества, обсуждая новую инфраструктуру и рынки.

Читать полностью » Кошельки открылись шире обычного: Башкирия стремительно догоняет столицу по автокредитам вчера в 15:17

После зимнего затишья финансовая активность в республике совершила резкий скачок, выведя регион в лидеры общероссийского списка по покупкам транспорта.

Читать полностью » Тревожный сигнал от врачей: статистика онкологии в Татарстане обновила исторический максимум 24.03.2026 в 20:45

В региональной медицине фиксируют заметную динамику, которая заставляет пересмотреть подходы к профилактике и охвату населения обязательными обследованиями.

Читать полностью » Невидимый инспектор на дороге: в Тольятти запустили комплекс, который лишает парковки спокойствия 24.03.2026 в 20:45

На дорогах города появился необычный транспорт, способный видеть гораздо больше, чем обычные камеры, и работать там, где раньше царила полная безнаказанность.

Читать полностью » Сон под прицелом алгоритмов: самарская нейросеть заменяет утомительные очереди к сомнологам 24.03.2026 в 20:42

В Самарской области разработали уникальные цифровые инструменты для оценки ночного отдыха, способные заменить многочасовое изучение сложных графиков и записей.

Читать полностью » Море становится ближе: самарцы получили долгожданный прямой путь на черноморские пляжи 24.03.2026 в 20:35

Жители Поволжья готовятся к высокому сезону: восстановление прямого авиамаршрута на юг обещает изменить привычные правила планирования долгожданного отдыха.

Читать полностью »

Новости
Наука
Мёртвая тишина оказалась обманом: поверхность Луны постоянно дрожит и пугает скрытой активностью
ЮФО
Зелёная визитка уходит в парикмахерскую: коммунальщики начали приводить пальмы Сочи в порядок
ЮФО
Пляжный плен — не приговор: как превратить семейный отдых в Адлере в незабываемое приключение
ЮФО
Пять миллионов рублей за некачественное отопление: прокуратура восстановила права горожан в Нариманове
ЮФО
Лесные караваны уходят на восток: астраханская древесина покоряет рынки далеких государств
СФО
Сон на ульях и страусиные бега: необычный отдых в сибирской глубинке бьет рекорды популярности
СФО
Зарплаты на старте удивляют: за какую работу без опыта в Новосибирске платят выше ожиданий
СФО
Секреты роста: как пищевая промышленность Омска стала основным стержнем региональной экономики
