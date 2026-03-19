Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка фотографирует еду на смартфон в ресторане
Девушка фотографирует еду на смартфон в ресторане
© https://unsplash.com by chaewon you is licensed under Free
Главная / Приволжский федеральный округ
Светлана Кузнецова Опубликована сегодня в 11:27

Гастрономическая битва вышла на новый уровень: Казань определила лидеров ресторанного олимпа

В Казани 18 марта обновили гастрономический рейтинг Ultima Guide, ежегодно формируемый сервисом "Яндекс Еда". Церемония объявления результатов состоялась на площадке креативного кластера "Адонис". По результатам исследования эксперты и пользователи определили перечень из 20 заведений-лидеров, а также впервые представили отдельный топ-5 среди городских баров. Обновленный список ресторанов пополнился восемью новыми проектами.

Итоги рейтинга и новые лидеры

Ресторанный список в текущем году претерпел заметные изменения: восемь заведений оказались в топ-20 впервые. Статус новичков получили такие площадки, как "Гивико", "Сказки о солнце", "Энием", Malabar, Dia и "Умай". Последний проект, к слову, стал триумфатором церемонии, получив титул "Ресторан года", а также отметившись высокими оценками за профессиональный сервис, интерьерные решения и качество барной карты.

Ряд заведений подтвердил свой статус и удержал позиции, достигнутые в предыдущем цикле. Среди них эксперты отметили проекты Ichi by ReLab, Zuka, "Чирэм" и Olio, которые сохранили лояльность аудитории. При этом звание самого популярного заведения, согласно предпочтениям пользователей "Яндекс Карт", досталось столичному гостю — ресторану "Горыныч".

Объективность таких рейтингов напрямую зависит от вовлеченности профессионального сообщества в процесс оценки. Когда в состав жюри входят не только алгоритмы, но и профильные специалисты, это создает необходимый баланс между пользовательским спросом и гастрономическими стандартами.

"Формирование подобных гидов в регионах стимулирует здоровую конкуренцию и позволяет выявить скрытый потенциал локальных проектов. Для муниципальной экономики важно, чтобы качественная инфраструктура общественного питания развивалась как в туристических центрах, так и в жилых кварталах. Такие рейтинги становятся индикатором уровня жизни и гостеприимства территории. Поддержка знаковых мест способствует росту туристической привлекательности всего региона".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Лучшие барные проекты города

Впервые в истории казанского выпуска Ultima Guide сформирован обособленный рейтинг питейных заведений. В топ-5 вошли такие популярные локации, как ReLab, Paloma и Brew Barrel. Каждый из этих баров уже давно знаком местной публике благодаря своей концепции и качеству напитков.

Отдельного признания удостоились заведения в специальных номинациях. Проект More получил статус "лучшего бара" по версии экспертного жюри. В то же время бар "Штофъ" завоевал симпатии аудитории, став победителем в категории, основанной на пользовательских оценках в приложении "Яндекс Карты".

Разделение ресторанов и баров на два независимых списка позволяет более детально оценить разные сегменты индустрии. Это дает посетителям понятный ориентир при выборе формата вечернего отдыха, будь то изысканный ужин или короткий визит для дегустации авторских коктейлей.

Особенности выбора и география проекта

Технология оценки базируется на использовании искусственного интеллекта, который обрабатывает массивы данных по сотням критериев. Система принимает во внимание не только отзывы реальных гостей, но и частоту повторных визитов, что является критически важным показателем для оценки стабильности качества ресторана.

В текущем году в первичную выборку попало порядка 3 тысяч заведений, из которых был сформирован масштабный лонг-лист, включивший 328 участников. В итоговом отборе приняли участие не только алгоритмы, но и эксперты: ведущие рестораторы, шеф-повара, гастрономические критики и профильные журналисты.

Масштабирование этого формата продолжается: сегодня аналогичные гиды действуют во многих российских мегаполисах, включая Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Пермь и Красноярск. Проект также охватывает соседние государства, присутствуя в гастрономических ландшафтах Узбекистана и Казахстана.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Андрей Власов
Автор Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецова — эксперт по муниципальному управлению (РАНХиГС). Специалист по развитию территорий и реализации нацпроектов. Опыт в госслужбе — 15 лет.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet