В Казани обострилась ситуация с сохранением объектов культурного наследия. На профильной пресс-конференции 27 марта 2026 года глава комитета по охране памятников Иван Гущин отчитался о ходе судебных разбирательств с владельцами исторических зданий и рассказал о судьбе аварийных строений, которые годами остаются без полноценной реставрации. В фокусе внимания — случаи самовольной перестройки, загадочные возгорания деревянных домов в центре города и проблемы с качеством историко-культурных экспертиз.

Борьба за облик памятников

Противостояние властей с недобросовестными собственниками памятников архитектуры перешло в активную фазу. В арбитражном суде рассматривается дело о бывшем кинотеатре "Звезда" на улице Клары Цеткин: владелец здания провел реконструкцию без разрешений, грубо исказив исторический фасад, и отказался исправлять последствия добровольно. Параллельно комитет ищет способы сохранить парк усадьбы Нарышкиных-Паулуччи в селе Ключищи, где собственник пытается оспорить статус объекта культурного наследия через повторные исследования.

Ситуация на улице Токарной, связанная с недавним сносом жилого дома, остается в правовой плоскости. Несмотря на наличие обременений в документах о приобретении, объект был уничтожен, что вынудило комитет добиваться возбуждения уголовного дела. Отдельное беспокойство вызывают периодические возгорания исторических построек, таких как дома на Волкова, 54 и Хади Атласи, 2.

Власти настаивают на принудительном восстановлении уничтоженных или поврежденных элементов зданий до их первоначального вида. Подобные требования уже направлены владельцам пострадавших строений. При этом ведомство активно взаимодействует с полицией для установления причин участившихся пожаров, хотя правоохранительные органы пока не видят оснований для открытия уголовных производств.

Аварийные объекты: долгий путь к восстановлению

Многие исторические дома в Казани продолжают разрушаться под воздействием времени, ожидая смены собственников или инвесторов. Яркий пример — Мергасовский дом: процесс его передачи из муниципальной собственности еще не завершен, а точный план инженерных работ до сих пор отсутствует. Состояние здания остается критическим, и эксперты даже обсуждают необходимость полной разборки с последующим воссозданием, так как текущие материалы не отвечают актуальным строительным нормам.

В здании Александровского пассажа, которое десятилетиями пустовало, наконец стартовали противоаварийные работы. Комитет заставил иногороднего собственника подписать жесткие охранные обязательства, чтобы остановить разрушение лепнины и предотвратить акты вандализма. Ведомство подчеркивает отсутствие готовности ждать, пока владелец решит организационные вопросы, учитывая аварийный статус объекта в самом сердце города.

Дом Ушковой переживает этап разработки проектной документации для проведения комплекса работ. Власти обещают, что после завершения реставрации ключевые интерьеры — паркетный зал и грот — останутся доступными для посещения. Концепция будущего использования здания предполагает создание конференц-залов или площадок для туристических групп, чтобы сохранить общественную значимость объекта.

"Муниципальное управление историческим фондом требует жесткой дисциплины, особенно когда речь идет о частной собственности на памятники. Если владелец не справляется с охранными обязательствами прямо сейчас, административный ресурс должен принуждать его к ответственности. Сохранение облика города — это не вопрос доброй воли бизнеса, а требование закона, который мы обязаны отстаивать в судах и переговорах для будущих поколений", — заявил эксперт. Управленец муниципального уровня Андрей Власов

Конфликт вокруг экспертиз

Деятельность некоторых специалистов в области охраны наследия вызвала вопросы у регулятора после серии отказов признавать здания памятниками истории. В начале 2026 года под угрозой потери статуса оказались Дом Гуревича и Дом Филимонова. Комитет обвинил эксперта Александра Мартынова в системной подготовке некачественной документации, за что тот в итоге был временно отстранен комиссией Минкультуры России.

Глава комитета Иван Гущин пояснил, что закон обязывает публиковать любые экспертизы независимо от их качества, что часто интерпретируется СМИ как нежелание властей защищать здания. По его словам, ведомство два года вело борьбу за достоверность предоставляемых заключений. Прокуратура, в свою очередь, неоднократно подтверждала правомерность действий комитета в ответ на встречные жалобы эксперта.

В настоящий момент полномочия специалиста приостановлены на 45 рабочих дней. Власти подчеркивают отсутствие планов по исключению спорных домов из реестра охраняемых объектов. Работа комитета направлена исключительно на приведение экспертиз в соответствие с законодательными требованиями, вне зависимости от давления или информационной повестки, складывающейся вокруг этих объектов.