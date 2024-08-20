Казахстанцы признали Кержакова тренером месяца

В Казахстане экс-футболиста сборной России, а ныне наставника игроков Александра Кержакова признали лучшим тренером за минувший месяц.

41-летний россиянин стал лидером в июле по итогам голосования капитанов и тренеров клубов чемпионата Казахстана. В настоящее время футбольный клуб "Кайрат" под руководством Кержакова находится на первом месте в турнирной таблице, заработав в 16 матчах 31 очко, сообщает РИА Новости Спорт.

Напомним, Александр Кержаков признан лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Также он признан третьим в списке символического Клуба Григория Федотова.

Фото: fc-zenit.ru/ Вячеслав Евдокимов (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license).