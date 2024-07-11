Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (KCSD) посоветовал некоторым своим клиентам изъять российские активы из его системы. Это решение связано с введением ограничительных мер против российского Национального расчетного депозитария (НРД), как сообщили представители KCSD информационному агентству.

Представители KCSD пояснили, что обращение к отдельным депонентам обусловлено введением блокирующих санкций США в отношении НРД. В сообщении указан срок до 10 августа, который был установлен для того, чтобы сам Центральный депозитарий успел обработать запросы клиентов.

Ранее стало известно, что Центральный депозитарий Казахстана обратился к своим клиентам, включая брокеров и управляющие компании, с просьбой до 1 августа 2024 года подать заявки на вывод российских ценных бумаг из его номинального держания. По информации источника на рынке, такие рекомендации были разосланы всем местным профессиональным участникам.

KCSD уточнил, что речь идет о ценных бумагах с международным идентификационным кодом ISIN "RU", учет которых ведется в НРД. Депозитарий заранее предупреждает клиентов о возможных трудностях с исполнением поручений по таким бумагам после указанной даты. При обработке инструкций KCSD будет оценивать риски и последствия их выполнения для себя.

Напомним, что 12 июня НРД был включен в санкционный список Министерства финансов США.

Центральный депозитарий является ключевым элементом финансовой инфраструктуры Казахстана в области посттрейдинговых услуг и работает на рынке более четверти века. На начало 2024 года его акционерами являются Национальный банк Казахстана (64,03%), Казахстанская фондовая биржа (29,65%), семь коммерческих банков (4,73%) и четыре брокерские компании (1,57%).

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