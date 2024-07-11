Казахстанский Центральный депозитарий ценных бумаг (KCSD) посоветовал некоторым своим клиентам изъять российские активы из его системы. Это решение связано с введением ограничительных мер против российского Национального расчетного депозитария (НРД), как сообщили представители KCSD информационному агентству.
Представители KCSD пояснили, что обращение к отдельным депонентам обусловлено введением блокирующих санкций США в отношении НРД. В сообщении указан срок до 10 августа, который был установлен для того, чтобы сам Центральный депозитарий успел обработать запросы клиентов.
Ранее стало известно, что Центральный депозитарий Казахстана обратился к своим клиентам, включая брокеров и управляющие компании, с просьбой до 1 августа 2024 года подать заявки на вывод российских ценных бумаг из его номинального держания. По информации источника на рынке, такие рекомендации были разосланы всем местным профессиональным участникам.
KCSD уточнил, что речь идет о ценных бумагах с международным идентификационным кодом ISIN "RU", учет которых ведется в НРД. Депозитарий заранее предупреждает клиентов о возможных трудностях с исполнением поручений по таким бумагам после указанной даты. При обработке инструкций KCSD будет оценивать риски и последствия их выполнения для себя.
Напомним, что 12 июня НРД был включен в санкционный список Министерства финансов США.
Центральный депозитарий является ключевым элементом финансовой инфраструктуры Казахстана в области посттрейдинговых услуг и работает на рынке более четверти века. На начало 2024 года его акционерами являются Национальный банк Казахстана (64,03%), Казахстанская фондовая биржа (29,65%), семь коммерческих банков (4,73%) и четыре брокерские компании (1,57%).
Фото: From Wikimedia Commons/ Dontworry (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license)
Рябков: в НАТО не существует никакой повестки, кроме собственного доминирования
В столице России высказывают своё сожаление из-за отсутствия хоть какой-то повестки в военно-политическом союзе НАТО, помимо собственного доминирования. Однако главы государств упорно продолжают высказывать свои убеждения, что впоследствии плохо на них скажется. Об этом информировал замглавы МИД РФ Сергей Рябков, пишет РИА Новости.
Песков пригрозил британскому премьеру Киру Страмнеру ответными действиями
Российская сторона выступила с жестким предостережением в адрес новоизбранного главы правительства Соединенного Королевства Кира Стармера касательно применения Украиной оружия британского производства. Эту информацию опубликовало издание Daily Mirror.
Иван Попов запросил возбудить дело против юриста Дмитрия Аграновского
Генерал-майор Иван Попов, экс-руководитель 58-й армии, подозреваемый в крупномасштабном мошенничестве и фальсификации документов, направил запрос в Следственный комитет России с предложением инициировать уголовное расследование в отношении юриста Дмитрия Аграновского. Эту информацию предоставил Сергей Буйновский, представляющий интересы Попова.
Врач-диетолог Кабанов порекомендовал не сочетать свиную отбивную и белый рис
Врач-диетолог Алексей Кабанов сообщил, какие продукты лучше не комбинировать в одном блюде. Об этом он информировал РИА Новости.