Астана сменилась горами и мавзолеем — одно железнодорожное путешествие показало весь Казахстан

Казахстан всё чаще появляется в маршрутах самостоятельных путешественников. Огромные степи, следы Шёлкового пути и советское наследие здесь соединяются в единый, почти кинематографичный пейзаж. Один из самых атмосферных способов увидеть страну — пересечь её на поезде. Об этом рассказывает Хуан Мартинес.

Через степи от севера к югу

Путешествие началось в Астане — современной столице с суровым климатом и футуристичной архитектурой. Отсюда путешественник отправился на юг, сменив за две недели семь поездов и несколько городов. Маршрут включал Алматы и Туркестан — два совершенно разных по настроению центра.

Железные дороги Казахстана охватывают практически всю страну, что делает поезд удобным и доступным способом передвижения. Расстояние между Астаной и Алматы — около 1200 километров — можно преодолеть примерно за 16 часов на скоростном составе. Более бюджетные региональные поезда идут дольше, до суток, но позволяют глубже прочувствовать атмосферу дороги.

В поездах почти нет туристической суеты. Вместо этого — разговоры с попутчиками, домашняя еда в купе, чай из термосов и неспешное течение времени. С наступлением вечера вагоны превращаются в уютные спальные пространства, где незнакомые люди легко находят общий язык.

Алматы: горы и советский шарм

После ночного переезда на поезде Talgo путешествие продолжилось в Алматы. Город стал базой для однодневных поездок к природным достопримечательностям юга страны. Современные кафе и бары соседствуют здесь с советской архитектурой.

Из Алматы удобно отправляться в горные районы и к озёрам, используя региональные поезда или совместные такси. Город сочетает динамику мегаполиса и близость к природе.

Туркестан: исламское наследие и тёплый юг

Финальной точкой стал Туркестан — город с иным ритмом и историческим обликом. Главной достопримечательностью здесь остаётся мавзолей Ходжи Ахмеда Ясауи — выдающийся памятник средневековой исламской архитектуры с голубым куполом и более чем семивековой историей.

Из Туркестана легко добраться до Шымкента, где турист посетил местный базар и познакомился с гастрономической культурой региона. Южный Казахстан заметно отличается по климату и атмосфере от северных областей, что делает поездку особенно контрастной.

Как спланировать железнодорожное путешествие

Лучшее время для поездки — весна и осень, когда температура комфортна для прогулок. В северных регионах даже в мае может быть прохладно, тогда как на юге уже устанавливается летняя жара.

Билеты можно приобрести через официальный сайт национальной железнодорожной компании или через сервисы, принимающие международные карты. Бронировать места лучше заранее, особенно если планируется ночной переезд в купе или вагоне повышенного комфорта.

Классы обслуживания варьируются от открытого плацкарта до двухместных купе SV и VIP-версий с отдельной ванной комнатой. Для дневных поездок открытый вагон помогает почувствовать атмосферу дороги, а для ночных — удобнее выбирать закрытое купе.

Стоит учитывать возможные задержки и оставлять запас времени в маршруте. Железнодорожная романтика Казахстана — это не только средство передвижения, но и часть культурного опыта. Общение с попутчиками, неспешные разговоры и наблюдение за бескрайними степями за окном делают такую поездку особенной.