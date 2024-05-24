Представители кавказской национальности оккупировали квартиру жителя Москвы, пока он находился в больнице. По возвращении хозяина гости отказались выселяться, сообщает Телеграм-канал 112.
Орбан: власти Венгрии решили пересмотреть роль страны в НАТО
Правительство Венгрии организует пересмотр роли государства в НАТО, потому что не желает принимать участие в военной миссии альянса на Украине, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире местной радиостанции.
Бортников: НАТО способствует переправке террористов на Украину
Наёмников используют для терактов в странах Содружества.
КП: Собчак приехала на бал в Каннах в наряде за 2 млн рублей
Ксения Собчак отметилась на статусном событии в Каннах, благотворительном балу amfAR Cinema Against AIDS, в наряде за два миллиона рублей, сообщает "Комсомольская правда".
РБК: самокатчиков хотят штрафовать за телефоны в руках
Проект нормативного акта о штрафах для водителей средств индивидуальной мобильности хотят дополнить взысканием в 30 тыс. руб. в качестве наказание за вождение с телефоном в руках без устройства hands-free, сообщает РБК со ссылкой на источнике в Совете Федерации.