Проект нормативного акта о штрафах для водителей средств индивидуальной мобильности хотят дополнить взысканием в 30 тыс. руб. в качестве наказание за вождение с телефоном в руках без устройства hands-free, сообщает РБК со ссылкой на источнике в Совете Федерации.