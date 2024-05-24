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  • Гладких Ольга Александровна
  • Опубликована сегодня в 10:25

Десять кавказцев заняли квартиру москвича, пока он был в больнице

Представители кавказской национальности оккупировали квартиру жителя Москвы, пока он находился в больнице. По возвращении хозяина гости отказались выселяться, сообщает Телеграм-канал 112.

Мир

Орбан: власти Венгрии решили пересмотреть роль страны в НАТО

Орбан: власти Венгрии решили пересмотреть роль страны в НАТО

Правительство Венгрии организует пересмотр роли государства в НАТО, потому что не желает принимать участие в военной миссии альянса на Украине, заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире местной радиостанции.

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Бортников: НАТО способствует переправке террористов на Украину

Наёмников используют для терактов в странах Содружества.

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Общество

КП: Собчак приехала на бал в Каннах в наряде за 2 млн рублей

КП: Собчак приехала на бал в Каннах в наряде за 2 млн рублей

Ксения Собчак отметилась на статусном событии в Каннах, благотворительном балу amfAR Cinema Against AIDS, в наряде за два миллиона рублей, сообщает "Комсомольская правда".

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РБК: самокатчиков хотят штрафовать за телефоны в руках

РБК: самокатчиков хотят штрафовать за телефоны в руках

Проект нормативного акта о штрафах для водителей средств индивидуальной мобильности хотят дополнить взысканием в 30 тыс. руб. в качестве наказание за вождение с телефоном в руках без устройства hands-free, сообщает РБК со ссылкой на источнике в Совете Федерации.

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Новости